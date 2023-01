Les seniors américains portent le poids de la vague COVID – L’aide arrive-t-elle ?

UN Étude préimprimée du 3 janvier publiée dans la revue Le Lancet soutient cela. Bien qu’il n’ait pas été évalué par des pairs, les chercheurs ont étudié 622 701 personnes âgées de 65 ans et plus et ont découvert que celles qui avaient reçu le rappel bivalent étaient 81 % moins susceptibles d’être hospitalisées et 86 % moins susceptibles de mourir du COVID-19 que les autres qui l’ont fait. pas le recevoir.

Les boosters bivalents – qui ciblent certaines souches d’Omicron et le coronavirus d’origine – sont 84% plus efficaces pour empêcher les personnes âgées d’être hospitalisées, déclare David Gifford, MD, médecin-chef de l’American Health Care Association / National Center for Assisted Living à Washington, CC.

Pour résumer son expérience pandémique, Legula “a lutté contre le cancer du sein, a subi une radiothérapie, elle est tombée une fois, elle a survécu au COVID et elle a survécu à une crise cardiaque”, dit Tim. Bien que le médecin d’admission ait averti que sa mère pourrait ne pas survivre la nuit de sa crise cardiaque, elle s’est améliorée et en janvier 2021 a célébré son 104 e date d’anniversaire.

Mais seulement un peu plus d’un tiers des Américains de 65 ans et plus, 38 %, ont a reçu un rappel bivalent, contre 15% de tous les Américains de 5 ans ou plus, selon les données du CDC. Il y a donc une grande marge d’amélioration, disent les experts.

«Nous avons cette pression continue parmi nos membres pour augmenter le taux d’acceptation des rappels parmi les résidents», déclare Lisa Sanders, directrice des relations avec les médias chez LeadingAge, une association nationale de fournisseurs à but non lucratif et de services pour personnes âgées, y compris les maisons de retraite, les résidences pour retraités et le logement abordable. pour les personnes âgées.

L’une des plus grandes idées fausses, dit-elle, est “l’idée que le rappel bivalent n’est pas nécessaire”. De plus, l’éducation continue et l’accès aux vaccins restent importants « car il y a beaucoup de désinformation ».

“Le message doit être clair : vous devez obtenir le rappel bivalent”, déclare Sanders, “surtout maintenant après les vacances et [when] de nouvelles variantes font leur apparition.

COVID et vie collective

Les Américains âgés étant plus vulnérables aux effets graves du COVID-19, une question qui se pose est la suivante : qu’en est-il des environnements où ils vivent ensemble, tels que les maisons de retraite, les établissements de soins infirmiers qualifiés et d’autres centres de soins ? Plus tôt dans la pandémie, ces endroits étaient confrontés à de plus grands défis de contrôle des infections avec le coronavirus.