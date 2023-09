Les sénatrices de Caroline du Sud qui ont combattu l’interdiction de l’avortement recevront le prix JFK Profile in Courage

BOSTON (AP) — Cinq sénatrices de Caroline du Sud qui ont formé une coalition bipartite pour faire obstruction à l’interdiction quasi totale de l’avortement dans leur État ont été choisies pour recevoir le prix John F. Kennedy Profile in Courage cette année.

Un prix spécial Profil international du courage honorera le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour avoir travaillé à l’amélioration des relations entre leurs pays malgré l’opposition intérieure.

Au cours de l’obstruction systématique, les sénateurs – les républicains Katrina Shealy, Sandy Senn et Penry Gustafson, la démocrate Margie Bright Matthews et l’indépendante Mia McLeod – ont décrit à tour de rôle « les complexités de la grossesse et du système reproducteur, les dangers du manque d’accès à la contraception et des lois sur la confidentialité inadéquates », ont déclaré les responsables du prix dans un communiqué écrit.

Les responsables ont noté que les membres de la coalition, connus sous le nom de « sœurs sénatrices », ont été chahutés par des militants anti-avortement et que les trois républicains se sont également heurtés à une forte opposition de la part de leur propre parti – y compris des censures et des promesses de contestations primaires en 2024.

Malgré l’obstruction systématique, la législature de Caroline du Sud a par la suite pu approuver la mesure qui interdirait la plupart des avortements après environ six semaines de grossesse – avant que la plupart des gens sachent qu’ils sont enceintes.

« Nous, à l’Assemblée législative de Caroline du Sud, ne sommes pas Dieu. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie de quelqu’un d’autre. Nous n’avons pas le droit de prendre des décisions à la place de quelqu’un d’autre », avait alors déclaré Shealy, exhortant les autres membres de son parti à adopter une interdiction de l’avortement pendant 12 semaines.

L’ambassadrice des États-Unis en Australie, Caroline Kennedy, a déclaré que l’objectif des prix Profile in Courage est d’honorer les dirigeants qui ont pris position en toute conscience et ont risqué leur carrière en faisant passer l’intérêt public avant leur propre position politique.

« Les femmes du Sénat de Caroline du Sud donnent l’exemple à ceux qui recherchent la justice et la liberté individuelle à tous les niveaux du gouvernement », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Le président Yoon et le Premier ministre Kishida accomplissent un dur travail de réconciliation en quête d’un monde plus pacifique. »

Kennedy et ses enfants Jack Schlossberg et Tatiana Schlossberg, membres du comité du prix Profile in Courage, remettront les prix le 29 octobre à la bibliothèque présidentielle John F. Kennedy à Boston.

Le livre du président Kennedy, « Profiles in Courage », raconte les histoires de huit sénateurs américains qui ont risqué leur carrière en prenant des positions de principe pour des positions impopulaires. Le prix a été créé par la John F. Kennedy Library Foundation en 1989.

Parmi les lauréats précédents figurent les présidents Barack Obama, Gerald Ford et George HW Bush.

L’année dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy figurait parmi les cinq personnes nommées comme récipiendaires de ce prix pour ses efforts en faveur de la protection de la démocratie.