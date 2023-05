Les sénateurs visent à éviter de refaire les méfaits des médias sociaux

La réglementation de l’intelligence artificielle ne devrait pas répéter les mêmes erreurs commises par le Congrès à l’aube de l’ère des médias sociaux, ont clairement indiqué mardi les législateurs du sous-comité judiciaire du Sénat sur la confidentialité et la technologie.

Au cours de l’audience, où le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a témoigné pour la première fois, les sénateurs des deux côtés de l’allée ont souligné la nécessité de trouver des garde-corps pour la technologie puissante avant que le plus grand de ses dommages n’apparaisse. Ils ont comparé à plusieurs reprises les risques de l’IA à ceux des médias sociaux, tout en reconnaissant que l’IA est capable d’une plus grande vitesse, d’une plus grande échelle et de types de dommages très différents. Les législateurs ne sont pas parvenus à des propositions spécifiques, bien qu’ils aient rebondi autour d’idées de nouvelles agences pour réglementer l’IA ou d’un moyen d’octroyer une licence à l’outil.

L’audience a eu lieu après qu’Altman a rencontré un groupe réceptif de législateurs de la Chambre lors d’un dîner privé lundi, au cours duquel le PDG a passé en revue les risques et les opportunités de la technologie. L’audience de mardi avait un ton quelque peu sceptique mais pas tout à fait combatif envers les membres de l’industrie du panel, qui comprenaient à la fois Altman et IBM Christina Montgomery, responsable de la confidentialité et de la confiance, aux côtés du professeur émérite de l’Université de New York, Gary Marcus.

Le président Richard Blumenthal, D-Conn., a ouvert l’audience avec un enregistrement de ses remarques, qu’il a révélé plus tard avoir été créé par AI, à la fois en substance et dans la voix elle-même. Il a lu une description flatteuse de la raison pour laquelle ChatGPT a écrit les remarques d’ouverture comme il l’a fait, soulignant le dossier de Blumenthal sur les questions de confidentialité des données et de protection des consommateurs. Mais, a-t-il dit, l’astuce du parti ne serait pas si amusante si elle était utilisée pour dire quelque chose de nuisible ou de faux, comme approuver à tort l’hypothétique reddition de l’Ukraine à la Russie.

Blumenthal a comparé ce moment à un précédent que le Congrès avait laissé passer.

« Le Congrès n’a pas réussi à rencontrer le moment sur les réseaux sociaux », a déclaré Blumenthal dans ses remarques écrites. « Maintenant, nous avons l’obligation de le faire sur l’IA avant que les menaces et les risques ne deviennent réels. »

Le membre du classement Josh Hawley, R-Mo., a noté que l’audience de mardi n’aurait même pas pu avoir lieu il y a un an, car l’IA n’était pas encore entrée dans la conscience publique de manière aussi importante. Il a envisagé deux voies que la technologie pourrait emprunter, comparant son avenir soit à la presse à imprimer, qui autonomise les gens à travers le monde en diffusant des informations, soit à la bombe atomique, qu’il a qualifiée d’« énorme percée technologique, mais dont les conséquences : graves, terribles, continuent de nous hanter jusqu’à ce jour. »

Plusieurs législateurs ont évoqué l’article 230 du Communications Decency Act, la loi qui a servi de bouclier de responsabilité juridique à l’industrie technologique pendant plus de deux décennies. La loi, qui aide à accélérer le rejet des poursuites contre les plateformes technologiques lorsqu’elles sont basées sur le discours d’autres utilisateurs ou les décisions de modération de contenu des entreprises, a récemment fait l’objet de critiques des deux côtés de l’allée, mais avec des motivations différentes.

« Nous ne devons pas répéter nos erreurs passées », a déclaré Blumenthal dans son allocution d’ouverture. « Par exemple, l’article 230. Forcer les entreprises à anticiper et à être responsables de la ramification de leurs décisions commerciales peut être l’outil le plus puissant de tous. »

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., qui préside le comité plénier, a déclaré que le dépassement de 230 au début d’Internet était essentiellement la décision du Congrès de « dispenser l’industrie de toute responsabilité pendant une période de temps au fur et à mesure de sa création ».

Altman a convenu qu’un nouveau système pour gérer l’IA était nécessaire.

« Pour une toute nouvelle technologie, nous avons besoin d’un nouveau cadre », a déclaré Altman. « Il est certain que des entreprises comme la nôtre portent une grande part de responsabilité pour les outils que nous proposons dans le monde, mais les utilisateurs d’outils le sont également. »

Altman a continué de recevoir les éloges des législateurs mardi pour son ouverture avec le comité.

Durbin a déclaré qu’il était rafraîchissant d’entendre des dirigeants de l’industrie réclamer une réglementation, affirmant qu’il ne se souvenait pas que d’autres entreprises aient demandé si fortement que leur industrie soit réglementée. Les grandes entreprises technologiques comme Méta et Google ont appelé à plusieurs reprises à une réglementation nationale sur la protection de la vie privée parmi d’autres lois sur la technologie, bien que souvent de tels efforts surviennent à la suite de poussées réglementaires dans les États ou ailleurs.

Après l’audience, Blumenthal a déclaré aux journalistes que comparer le témoignage d’Altman à ceux d’autres PDG était comme « le jour et la nuit ».

« Et pas seulement dans les mots et la rhétorique, mais dans les actions réelles et sa volonté de participer et de s’engager dans une action spécifique », a déclaré Blumenthal. « Certaines des grandes entreprises technologiques sont soumises à des décrets de consentement, qu’elles ont violés. C’est loin du genre de coopération que Sam Altman a promis. Et compte tenu de ses antécédents, je pense que cela semble assez sincère. »

