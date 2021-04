«Je suppose que nous traiterons au moins de la possibilité de déposer [a lawsuit] pour la haute trahison, » Le chef du Sénat tchèque, Milos Vystrcil, a déclaré lundi aux médias locaux, ajoutant que les législateurs consulteraient d’abord des experts sur la question.

Les factions sénatoriales des deux partis libéraux-conservateurs, ODS et TOP 09, ont également confirmé qu’elles discuteraient d’une proposition visant à intenter une action en justice contre le président lors de leur réunion de mardi.

«Les mesures prises par le président de la république ces derniers jours montrent que le président n’agit pas dans l’intérêt de la République tchèque», les factions mentionné sur Twitter, ajoutant que la situation pourrait « Ne plus être ignoré. »

Vystrcil et d’autres ont accusé Zeman d’avoir divulgué des informations sensibles sur une affaire en direct dans son discours télévisé dimanche, et ont affirmé que cela pourrait compromettre le « Sécurité » du pays.

Dans son discours, Zeman a rompu un silence de près d’une semaine sur le scandale qui a secoué les relations entre la République tchèque et la Russie, insistant sur le fait qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les nouvelles affirmations sur l’implication de Moscou dans l’explosion d’un dépôt de munitions à Vrbetice en 2014. Il a déclaré que les enquêteurs travaillaient sur deux théories: l’une suggérant que l’explosion était le résultat d’une mauvaise manipulation d’explosifs, et une autre suggérant «Service de renseignement étranger» interférence – une théorie qui a émergé il y a seulement quelques semaines.

Ses paroles sont intervenues au milieu de la dispute amère qui s’est produite après que le gouvernement tchèque a accusé Moscou d’être impliqué dans l’incident.

Zeman a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le tristement célèbre duo russe, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, accusés par Londres d’avoir empoisonné l’ancien agent double Sergei Skripal et sa fille en 2018, se trouvaient à proximité du dépôt de munitions, malgré les allégations de leur implication.

Moscou a nié les allégations, mais Prague a expulsé 18 diplomates russes immédiatement après avoir porté les accusations, incitant le Kremlin à répondre en nature, déclarant 20 diplomates tchèques personae non gratae.

Vystrcil, qui était également présent aux briefings de sécurité sur l’affaire, et était « Fourni les détails de l’enquête, » a dit plus tard à CNN Prima qu’il y avait des « des détails » Zeman « A choisi de ne pas divulguer, mais doit sûrement en être conscient. »

Pavel Fischer, chef de la commission des affaires étrangères du Sénat, a gonflé la vague d’indignation, affirmant que Zeman n’agissait pas dans l’intérêt du peuple tchèque, mais comme celui de la Russie. « avocat. »

Pendant ce temps, des dizaines de personnalités publiques tchèques, y compris des historiens, des écrivains, des réalisateurs de films et des politiciens, ont lancé une pétition exhortant le gouvernement à intenter une action constitutionnelle contre le président.

«Le président Zeman a de nouveau agi en tant que défenseur et agent de la Fédération de Russie, et non en tant que chef de notre État», la pétition lit. Il a également été signé par Michael Kocab, un ancien ministre tchèque, qui a supervisé le retrait des troupes soviétiques de l’ex-Tchécoslovaquie dans les années 1990.

Zeman n’a pas commenté les accusations jusqu’à présent.

