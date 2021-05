Les sénateurs s’opposent à un candidat qui a effectué un travail juridique pour Huawei

Bill Clark | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

Le directeur américain du renseignement national est le chef de la communauté du renseignement américain et agit en tant que conseiller principal du renseignement auprès du président, du Conseil de sécurité nationale et du Conseil de sécurité intérieure.

Du membres de la commission spéciale du Sénat sur le renseignement , quatre ont voté contre la nomination de Christopher Fonzone, dont les sénateurs Ben Sasse du Nebraska, Marco Rubio de Floride et Tom Cotton de l’Arkansas.

Fonzone a été conseiller juridique du Conseil national de sécurité pendant le second mandat du président Barack Obama. Il a rejoint le cabinet d’avocats Sidley Austin, qui fait également du lobbying, en novembre 2017, et a effectué des travaux juridiques pour le ministère chinois du Commerce et Huawei – mais moins de 50 heures facturables pour chacun, selon un questionnaire qu’il a rempli pour le comité.

Lorsque Huawei était sous contrôle réglementaire américain en 2019, au moins trois avocats de Sidley Austin ont été enregistrés pour faire du lobbying au nom de la société chinoise, selon le Revue nationale de droit.

Huawei n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.