Les sénateurs s’inquiètent du partage de données des startups de télésanté

Les sénateurs bipartites ont envoyé des lettres aux fournisseurs de télésanté Monument, Workit Health et Cerebral exhortent les entreprises à mieux protéger les données de santé des utilisateurs.

Sens. Amy Klobuchar (D-MN), Susan Collins (R-ME), Maria Cantwell (D-WA) et Cynthia Lummis (R-WY) exprimé des préoccupations que les entreprises “suivent et partagent des données de santé sensibles et personnellement identifiables avec des médias sociaux tiers et des plateformes de recherche en ligne telles que Google et Facebook qui monétisent ces données pour cibler les publicités”, citant un rapport de STAT et The Markup.

Les sénateurs ont souligné l’utilisation croissante de la télésanté, affirmant que les patients devraient comprendre comment et pourquoi leurs données sont utilisées avant qu’elles ne soient partagées avec “les plus grands écosystèmes publicitaires du monde”.

Les sénateurs ont demandé des éclaircissements sur les pratiques de partage de données des entreprises de santé numérique, y compris une demande d’une liste complète des questions posées aux utilisateurs sur chaque plateforme. Ils ont également demandé une liste des tiers qui ont accédé à des informations pouvant être identifiées avec un seul utilisateur. Les entreprises de santé numérique ont jusqu’au 10 février pour répondre.

“Nous prenons la vie privée des patients très au sérieux et partageons les réflexions des sénateurs sur l’importance de la confidentialité des informations des patients. Nous travaillons avec diligence pour répondre à leurs questions importantes et sommes en train d’y répondre. Nous restons déterminés à travailler avec d’autres parties responsables pour établir des directives claires concernant les technologies en évolution qui améliorent la prestation des soins de santé mentale », a déclaré un porte-parole de Cerebral MobiHealthNews dans un e-mail.

“Chez Workit Health, la protection de la vie privée de nos membres est et a toujours été l’une de nos priorités les plus importantes. Nous apprécions l’attention du Sénat sur la manière dont les technologies de suivi sont utilisées dans la santé numérique, car la confidentialité est au cœur de notre philosophie et l’une des raisons pour lesquelles nos cofondateurs ont créé un programme en ligne discret. Cette lettre crée une opportunité d’engager une conversation plus large sur les pratiques standard de l’industrie dans les soins de santé en général, et nous répondons à la lettre avec la diligence attentive qu’elle exige”, a déclaré un porte-parole de Workit Health.

Monument n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

La lettre arrive alors que les entreprises de santé numérique font l’objet d’une surveillance accrue de leurs pratiques de partage de données.

La semaine dernière, le La Federal Trade Commission a publié une plainte alléguant que GoodRx avait partagé les informations personnelles sur la santé des consommateurs avec des tiers comme Google et Facebook. La plate-forme de transparence des coûts des médicaments et la société de télésanté ont accepté de payer une amende de 1,5 million de dollars pour régler l’affaire.

Depuis la décision Dobbs qui a annulé Roe v. Wade a été rendue, les experts en matière de confidentialité ont a soulevé des inquiétudes sur la façon dont les données personnelles pourraient être utilisées, en particulier en ce qui concerne la santé reproductive et les applications de suivi des règles.