Les sénateurs se battent pour obtenir le soutien d’un accord frontalier alors que l’aide à l’Ukraine est en jeu

WASHINGTON (AP) — Les négociateurs du Sénat travaillaient lundi pour obtenir un large soutien en faveur d’un accord sur la politique frontalière alors qu’ils entraient dans ce qui pourrait être une période charnière pour un compromis minutieusement négocié qui pourrait ouvrir la porte à des votes républicains pour reconstituer l’aide de guerre américaine à l’Ukraine.

UN groupe central de négociateurs a travaillé en privé pendant près de deux mois sur les changements apportés à la politique américaine en matière de frontières et d’immigration et espérait dévoiler la législation plus tard cette semaine.

Mais le groupe bipartisan s’attaque à l’un des problèmes les plus explosifs de la politique américaine, et la législation est confrontée à des difficultés. gros scepticisme venant des coulisses des deux partis politiques, dont Donald Trump, le favori républicain à la présidentielle, et Le président de la Chambre, Mike Johnsonun archi-conservateur qui s’est montré peu disposé à faire des compromis sur la question.

La Chambre étant en vacances, le Sénat a l’occasion cette semaine de donner un nouvel élan à cette initiative. Mais les dirigeants républicains du Sénat ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à voter sur le projet de loi cette semaine alors que les négociations se tournaient vers le financement des changements politiques.

Les sénateurs républicains veulent une solide démonstration du soutien du Parti républicain au projet de loi afin de faire pression sur Johnson pour qu’il l’adopte. La capacité du leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, à mobiliser sa conférence en faveur des mesures frontalières pourrait en fin de compte décider du sort de l’une de ses principales priorités : renforcer le soutien des États-Unis à leurs alliés démocrates dans le monde.

“Le monde entier comprend ce qui est en jeu ici au Sénat dans les semaines à venir”, a déclaré McConnell lors d’un discours.

C’est un objectif partagé avec le président Joe Biden, qui demande 110 milliards de dollars du Congrès pour fournir une aide en temps de guerre à l’Ukraine et à Israël, soutenir les alliés dans la région Asie-Pacifique et remanier le système d’immigration américain. Cependant, le plan de financement d’urgence a été retardé des mois au Congrès après que les Républicains ont insisté pour que des changements de politique frontalière soient également inclus dans le plan.

“Le président Biden a également clairement indiqué qu’il était prêt à travailler de manière importante – de manière importante – avec les républicains sur la sécurité des frontières”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. “Nous tous, du côté démocrate, souhaitons sérieusement faire avancer les choses.”

Il a également mis en garde : « Ce n’est certainement pas encore une affaire conclue. »

Il reste à voir si les changements de politique frontalière, qui ont été négociés en privé avec de hauts responsables de la Maison Blanche, suffiront à satisfaire la plupart des sénateurs républicains. Les démocrates se posent eux-mêmes des questions, notamment celle de savoir si les politiques frontalières nuiront aux migrants cherchant l’asile aux États-Unis, et certains membres du parti font pression pour que l’aide militaire à Israël soit conditionnée à des normes humanitaires.

Un petit groupe de trois sénateurs a tenté d’élaborer un paquet qui obtienne le soutien des centristes des deux partis.

“Vous obtenez autant de voix que possible des deux côtés”, a déclaré le sénateur Kyrsten Sinema, indépendant de l’Arizona qui a joué un rôle central dans les négociations. “Mais oui, tout le monde ne sera pas content.”

La proposition renforcerait la procédure d’asile dans le but de réduire le nombre de migrants qui se présentent à la frontière sud des États-Unis pour déposer une demande d’asile. Le groupe a pour l’essentiel conclu des accords sur des changements de politique, mais travaillait lundi avec les responsables du Sénat pour déterminer les niveaux de financement des programmes.

« Nous ne pouvons pas créer de nouveaux financements et de nouveaux programmes sans ensuite les financer », a déclaré le sénateur du Connecticut Chris Murphy, principal négociateur démocrate. “Donc, si vous êtes engagé dans le changement de politique, vous devez être tout aussi engagé dans le financement du changement de politique.”

Biden avait déjà demandé 14 milliards de dollars dans le cadre du plan de sécurité nationale pour renforcer le système d’immigration, y compris l’envoi d’une aide financière aux gouvernements locaux qui ont absorbé le nombre historique de personnes migrant vers les États-Unis. Mais la proposition du Sénat appelle également à l’expansion d’un programme de l’administration Biden. qui suit les familles demandant l’asile avec une surveillance électronique comme des bracelets de surveillance jusqu’à ce qu’elles reçoivent un premier entretien pour déterminer s’ils fuient probablement la persécution dans leur pays d’origine, selon deux personnes proches des pourparlers qui ont parlé anonymement pour discuter des négociations privées.

“Nous sommes assez bien établis sur les questions politiques globales”, a déclaré le sénateur de l’Oklahoma, James Lankford, le principal négociateur républicain. Il a ajouté que les négociateurs étaient encore en train d’examiner le texte législatif pour s’assurer qu’il n’aurait pas de conséquences inattendues.

La proposition du Sénat donnerait également aux autorités fédérales la possibilité d’expulser les migrants à la frontière si le nombre de rencontres atteint un certain nombre. Les pourparlers ont également échoué face aux demandes des Républicains visant à restreindre la capacité du pouvoir exécutif à autoriser les migrants à entrer dans le pays grâce à des exceptions à la loi sur l’immigration appelées libération conditionnelle humanitaire, mais les négociateurs avaient discuté de compromis, notamment en imposant des limites à la manière dont la libération conditionnelle peut être utilisée.

Cette politique pourrait encore faire échouer le compromis si de nombreux Républicains étaient mécontents du fait que les changements ne vont pas assez loin.

“La libération conditionnelle est à cheval sur”, a déclaré le sénateur John Cornyn, républicain du Texas, après une réunion hebdomadaire des dirigeants. « Si vous laissez ouverte la possibilité de libérer les gens sous condition, cela crée une porte dérobée qui ne résout aucun problème. »

Mais les démocrates tentent de protéger une politique qui a toujours été utilisée pour apporter une aide urgente aux personnes fuyant la guerre et les troubles dans le monde, notamment en Amérique centrale, en Ukraine, en Afghanistan et au Vietnam. L’administration Biden a utilisé de manière agressive le pouvoir de libération conditionnelle, notamment en autorisant jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela à entrer dans le pays si elles disposaient d’un sponsor financier et d’un billet d’avion.

“Je suis sceptique quant à toute démolition du pouvoir du président dans ce domaine”, a déclaré le sénateur Dick Durbin, démocrate de l’Illinois, qui a ajouté qu’il attendait de connaître les détails du projet de loi avant de rendre un jugement final.

Durbin a également déclaré qu’il était préoccupé par les signes de résistance venant de la Chambre contrôlée par les Républicains. Johnson, le président, a appelé à plusieurs reprises les Républicains à insister sur un plan conservateur destiné à étouffer les demandes d’asile. Il a également affirmé que les problèmes à la frontière étaient causés par la politique de Biden et pourraient être modifiés par des mesures exécutives.

Pourtant, le Congrès n’a pas apporté de changements significatifs aux lois sur l’immigration et les frontières depuis des décennies et les politiques qui les entourent ne font que s’enraciner plus profondément.

Les démocrates ont déploré la décision républicaine de lier l’aide à l’Ukraine à des changements de politique frontalière. Schumer, DN.Y., a cherché à souligner l’urgence de la situation, affirmant que L’Ukraine manque de munitions.

« L’avenir de la guerre en Ukraine est en jeu », a déclaré Schumer. « La sécurité de notre démocratie occidentale est en jeu. »