Les sénateurs républicains soutiennent le plan bipartite

Dans une déclaration mercredi, 20 sénateurs démocrates et GOP ont approuvé la proposition d’environ 1 000 milliards de dollars, qui n’augmenterait pas les impôts des sociétés ou des particuliers fortunés. Le plan réorganiserait les transports, le haut débit et l’eau, mais n’atteindrait pas les objectifs de nombreux démocrates en matière d’investissements dans l’énergie propre et les programmes sociaux.

Une poignée de libéraux au Sénat ont menacé de voter contre l’accord bipartite, qui, selon eux, ne fait pas assez pour lutter contre le changement climatique ou les inégalités de revenus. Si des démocrates s’opposent au plan, plus de 10 républicains devraient le soutenir pour qu’il atteigne le seuil des 60 voix pour adopter une législation au Sénat.

Certains démocrates ont suggéré que leur parti pourrait approuver un plan d’infrastructure physique avec le soutien des républicains si les sceptiques obtenaient l’assurance que leurs priorités seraient traitées plus tard. Les démocrates pourraient alors adopter des investissements plus larges dans les soins aux enfants et aux personnes âgées, l’énergie verte, l’éducation et les soins de santé par le biais d’un rapprochement budgétaire.

Les démocrates doivent équilibrer les préoccupations des deux côtés de leur parti. Le démocrate le plus conservateur du Sénat, Joe Manchin de Virginie-Occidentale, a souligné qu’il souhaitait adopter un projet de loi sur les infrastructures avec les voix du GOP.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les démocrates entameraient mercredi le processus de rédaction d’une résolution budgétaire alors même que les pourparlers bipartites se poursuivent. Il a déclaré qu’une proposition intégrant des programmes sociaux et climatiques inclus dans le plan américain pour l’emploi et le plan américain pour les familles du président Joe Biden « sera examinée par le Sénat même s’il ne bénéficie pas d’un soutien bipartite ».

« Il y a de nombreux points à discuter, mais un sujet n’est pas à débattre : je demanderai aux membres de veiller à ce que toute résolution budgétaire mette les États-Unis sur la bonne voie pour réduire la pollution par le carbone à une échelle proportionnelle à la crise climatique », a déclaré le New Yorkais. Démocrate a déclaré plus tôt mercredi.

Quittant Genève, en Suisse, après avoir rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine, Biden a déclaré qu’il n’avait pas vu les détails du plan bipartite. Cependant, il a noté que son chef de cabinet Ron Klain pense qu' »il y a de la place » pour un accord avec les républicains.

Le paiement du plan d’infrastructure pourrait poser des problèmes. Les républicains ont insisté sur le fait qu’ils ne toucheraient pas à leur loi fiscale de 2017, qui a réduit le taux d’imposition des sociétés à 21%. Biden veut augmenter l’impôt sur les sociétés à au moins 25%.

Le président a également promis de ne pas augmenter les impôts de toute personne gagnant moins de 400 000 $ par an. Une éventuelle augmentation des revenus du plan bipartite – liant la taxe sur l’essence à l’inflation – pourrait effectivement rompre son engagement.

Les républicains qui ont signé la déclaration de mercredi sont les Sens. Richard Burr de Caroline du Nord, Bill Cassidy de Louisiane, Susan Collins du Maine, Lindsey Graham de Caroline du Sud, Lisa Murkowski d’Alaska, Rob Portman d’Ohio, Mitt Romney d’Utah, Mike Rounds de South Dakota, Thom Tillis de Caroline du Nord et Todd Young de l’Indiana.

Les démocrates qui les ont rejoints sont Sens. Chris Coons du Delaware, Maggie Hassan du New Hampshire, John Hickenlooper du Colorado, Mark Kelly de l’Arizona, Joe Manchin de la Virginie-Occidentale, Jeanne Shaheen du New Hampshire, Kyrsten Sinema de l’Arizona et Mark Warner de Virginie. Angus King, un indépendant du Maine qui se réunit avec les démocrates, a également signé la déclaration.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.