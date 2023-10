« C’est évident qu’il y a une certaine fatigue. Et donc, mon propre point de vue est que nous devons le faire une fois », a déclaré le sénateur. John Cornyn

(R-Texas). « Nous ne voulons pas recommencer cela tous les trois mois. Évidemment, c’est ouvert à la discussion. Mais je suis pour un et c’est fini.

La colère des démocrates face à l’épisode de ces derniers jours est palpable. Un sénateur démocrate aux manières douces. Michael Bennett Le président du Colorado était tellement bouleversé par le manque de financement de l’Ukraine qu’il a retardé l’adoption du projet de loi jusqu’à samedi soir. Le parti majoritaire est en train de recalibrer la manière d’aller de l’avant.

« Nous avons besoin d’un peu de temps pour retourner à la planche à dessin », a déclaré le sénateur. Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), a déclaré samedi soir. « Beaucoup d’entre nous ont été pris au dépourvu par la façon dont se sont déroulées les dernières 24 heures. »

À la Conférence républicaine de la Chambre des représentants, même certains des alliés autrefois les plus puissants de l’Ukraine se sont révoltés contre davantage d’argent. De nombreux sénateurs républicains sont toujours d’accord pour aider le pays, mais ils se sont opposés samedi à leur propre projet de loi en faveur d’un projet de loi de financement de la Chambre sans Ukraine pour éviter une fermeture.

Pendant ce temps, l’ancien président Donald Trump, sceptique quant à l’aide à l’Ukraine, se dirige vers l’investiture de son parti à la présidentielle.

« Il va falloir qu’il y ait un débat majeur dans ce pays », a ajouté le sénateur. Jean Barrasso (R-Wyo.), le leader n°3 du Sénat et l’un des nombreux républicains qui ont renoncé à insister sur le financement de l’Ukraine alors que l’alternative était une éventuelle fermeture. C’est un argument que beaucoup ont avancé en privé au cours de la semaine dernière – mais pas McConnell.

Au début, il semblait que le Congrès pourrait reporter le débat sur l’Ukraine et les fonds destinés aux catastrophes à plus tard à l’automne. En fait, c’était le plan initial lorsque les sénateurs démocrates et républicains élaboraient leur législation sur le financement du gouvernement. L’administration Biden avait d’autres idées.

McConnell, le principal partisan du Parti républicain pour défendre l’Ukraine contre la Russie, s’est entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire d’État Antony Blinken dans les jours précédant la date limite de fermeture du 30 septembre, selon des personnes familières avec les conversations au Congrès et dans l’administration Biden. .

McConnell a informé l’administration que sa demande de 24 milliards de dollars sur trois mois à l’Ukraine ne pourrait jamais reposer sur un projet de loi provisoire à court terme, et a plaidé pour que la législation fournisse plutôt de la flexibilité et des pouvoirs de transfert (la flexibilité de déplacer l’argent et les ressources existantes) pour gagner du temps. ; il ne voulait pas d’un arrêt de l’aide à l’Ukraine.

Le 24 septembre, Blinken a déclaré à McConnell que l’Ukraine avait besoin d’argent ; McConnell a finalement accepté de soutenir la demande.

Deux jours plus tard, le projet de loi prévoyait 6 milliards de dollars pour l’Ukraine et a été rejeté d’emblée par le Parti républicain de la Chambre. Puis, vendredi, le sénateur. Rick Scott (R-Fla.) a déclaré au président de la Chambre Kévin McCarthy que les Républicains du Sénat pourraient soutenir un projet de loi de financement qui resterait muet sur l’Ukraine mais prévoyait des milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe, selon une personne proche des conversations. McCarthy l’a présenté un jour plus tard ; seuls neuf républicains du Sénat se sont finalement opposés à ce projet de loi.

« Les républicains ont écouté et coordonné nos efforts avec la Chambre », a déclaré Scott, qui accueille régulièrement des conservateurs dans les deux chambres dans sa maison de Capitol Hill.

Pourtant, McConnell a continué à plaider en faveur du projet de loi du Sénat et de son financement pour l’Ukraine jusqu’au déjeuner de fête de samedi, lorsqu’il est devenu clair que le reste du parti voulait simplement éviter une fermeture. Cela ouvre la voie à un combat contre l’Ukraine plus tard cette année, peut-être vers la nouvelle date limite de financement du 17 novembre ou peut-être vers la fin de l’année civile si le Congrès repart.

McConnell insiste sur le fait que son parti s’y tiendra quelles que soient les difficultés politiques, déclarant qu’il est « confiant que le Sénat accordera une aide urgente supplémentaire à l’Ukraine plus tard cette année ». Et il y a un argument selon lequel McConnell a simplement tenu parole à la Maison Blanche la semaine dernière.

Pourtant, certains ont perçu le refus de l’aide ukrainienne dans la nouvelle loi de financement comme un signe des choses à venir.

« Les dirigeants du Sénat ont tenté de coincer l’Ukraine dans la République tchèque, mais ils ont tout simplement été repoussés. McConnell l’a négocié en CR. Et il ne pouvait pas emporter le caucus », a déclaré le sénateur. Josh Hawley (R-Mo.), qui s’oppose à un financement accru de l’Ukraine. « C’est un gros problème. »

Les démocrates du Sénat tentent ce mois-ci de relancer un projet de loi de financement autonome pour l’Ukraine, à la suite de l’échec des efforts visant à envoyer 6 milliards de dollars à l’Ukraine. Le sénateur Jeanne Shaheen

(DN.H.) a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait un soutien bipartite pour un tel projet de loi, même si le calendrier et la structure du projet de loi « font partie de ce qui doit être réglé ».

À un moment donné, les partisans de l’Ukraine devront décider si associer des fonds à un projet de loi de dépenses incontournable est la meilleure stratégie, compte tenu des pressions exercées sur McCarthy pour qu’il conserve son poste de président. L’Ukraine finance son opposant, le sénateur. Rand Paul

(R-Ky.) a déclaré que toute action du Sénat ne ferait que « mettre plus de pression sur [McCarthy] et rend son travail plus difficile.

représentant Grégory Meeks

(DN.Y.), le plus haut démocrate du panel des Affaires étrangères de la Chambre des représentants qui a assisté à une réunion privée organisée par McCarthy avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en septembre, a déclaré qu’il « était présent lorsque [McCarthy] a dit à Zelensky qu’il se battrait pour obtenir de l’argent.» Un autre démocrate présent dans la salle, qui a obtenu l’anonymat, a également déclaré que McCarthy s’était engagé à aider Zelenskyy, même s’il restait publiquement évasif et suggérait qu’il souhaitait plus de responsabilité pour tout financement.

Le sénateur John Kennedy (R-La.) espère ajouter sa proposition avec le sénateur. Kyrsten Cinéma (I-Arizona) pour un inspecteur général sur tout projet de loi ukrainien visant à apaiser les inquiétudes concernant les dépenses inutiles – une idée également populaire parmi certains conservateurs de la Chambre. Même dans ce cas, le parti républicain de la Chambre serait-il d’accord ? « Il y aura un gros appétit au Sénat – je ne sais pas pour la Chambre », a déclaré Kennedy.

Peut-être qu’un marché encore plus important serait nécessaire. Le sénateur Joni Ernst (R-Iowa), le leader n°4 du GOP, soutient un effort visant à combiner le débat sur l’Ukraine avec un projet de loi sur la sécurité des frontières. La loi qui finance le gouvernement jusqu’à la mi-novembre reste muette sur la frontière malgré la demande de financement de milliards supplémentaires de l’administration Biden et un effort de dernière minute du Parti républicain du Sénat pour marier la sécurité des frontières avec le financement de l’Ukraine.

Sarah Ferris a contribué à ce rapport.