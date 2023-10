PREMIER SUR FOX : Les sénateurs républicains Roger Wicker, R-Miss., Marco Rubio, R-Fla., et Jim Risch, R-Idaho, devraient envoyer une lettre exhortant l’administration Biden à accroître son soutien aux Philippines à la suite d’incidents agressifs répétés dans le secteur maritime chinois. actifs en mer de Chine méridionale.

Les sénateurs ont détaillé une série d’incidents qui ont débuté en août impliquant les garde-côtes de la République populaire et la milice maritime.

Ces actions visaient à perturber les efforts des Philippines pour réapprovisionner le BRP Sierra Madre, un navire de débarquement de chars de classe 542 échoué sur un récif voisin et dont l’équipage était composé de marins philippins, indique la lettre.

Les garde-côtes chinois et la milice maritime ont eu recours à des tactiques telles que le déploiement de canons à eau et la menace d’intercepter les navires de ravitaillement, le tout dans le but d’empêcher le ravitaillement du navire échoué.

Étiqueter la Chine, la Russie et l’Iran comme de nouveaux « axe du mal » ne neutralisera pas les menaces qu’ils représentent

“La Chine est sur le point de déclencher délibérément une crise humanitaire en bloquant le réapprovisionnement du BRP Sierra Madre. Ses actions finiront par affamer les marins philippins à bord du navire. L’objectif principal de la Chine, bien sûr, est de forcer les Philippines à abandonner le Second Thomas Shoal. et prendre le contrôle de facto de cette particularité territoriale”, ont écrit les sénateurs. “Cela élargirait encore davantage ses revendications maritimes illégales – tout comme Pékin l’a fait avec Scarborough Shoal il y a plus de dix ans. Chaque nouvelle revendication de souveraineté maritime donne à la Chine une autre plate-forme pour faire courir un plus grand risque au territoire allié (et aux ressources militaires américaines).”

Les sénateurs ont exhorté le président Biden à fournir un aperçu complet des stratégies visant à renforcer la mission philippine concernant la Sierra Madre. Les sénateurs ont soutenu que le fait de ne pas prendre de telles mesures pourrait potentiellement encourager de nouvelles actions négatives.

GUERRE DES MOTS : DESANTIS ET HALEY COMMERCIALENT LE FEU SUR QUI ÉTAIT LE GOUVERNEUR LE PLUS AMICAL DE LA CHINE

« Votre administration a déclaré à plusieurs reprises qu’une attaque contre des navires, des avions et des forces armées publiques philippines – y compris ceux de ses garde-côtes en mer de Chine méridionale – mettrait en cause les engagements de défense mutuelle des États-Unis… Les actions de la Chine mettent à l’épreuve la crédibilité et la valeur de ces engagements, et nous devons y répondre avec force”, ont écrit les sénateurs.

L’administration a déclaré lundi qu’elle défendrait les Philippines contre les menaces potentielles en vertu d’un traité vieux de plusieurs décennies après le blocage et la collision de navires chinois avec deux navires philippins en mer de Chine méridionale.

Les États-Unis et d’autres alliés ont exprimé leur inquiétude face à l’action chinoise au large du Second Thomas Shoal, et Washington a spécifiquement renouvelé son avertissement selon lequel il est obligé de défendre les Philippines en vertu d’un traité de défense mutuelle de 1951 si les forces armées, les navires ou les avions philippins subissent une attaque armée. y compris « ceux de ses garde-côtes – partout en mer de Chine méridionale ».

LES ÉTATS-UNIS ENGAGENT DE DÉFENDRE LES PHILIPPINES CONTRE LES ACTIONS « DANGEREUSES » DE LA CHINE DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE L’ÈRE TRUMAN

“Les États-Unis se tiennent aux côtés de nos alliés philippins face aux actions dangereuses et illégales des garde-côtes de la République populaire de Chine et de la milice maritime qui entravent la mission de ravitaillement philippine du 22 octobre sur Second Thomas Shoal”, a déclaré le département d’État dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. son ambassade à Manille.

En mai, le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III et le secrétaire philippin au ministère de la Défense nationale Carlito Galvez ont établi les « lignes directrices de défense bilatérales » et réaffirmé qu’« une attaque armée dans le Pacifique, y compris n’importe où dans la mer de Chine méridionale, sur l’un ou l’autre de leurs navires, avions ou forces armées publics – y compris leurs garde-côtes – invoqueraient les engagements de défense mutuelle au titre des articles IV et V du Traité de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines de 1951″, a déclaré le Département d’État.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Washington a déployé des forces dans la mer contestée pour patrouiller les eaux et promouvoir la liberté de navigation. Cette décision a suscité la colère de Pékin, qui a averti les États-Unis de cesser toute ingérence.

Dimanche, environ cinq navires des garde-côtes chinois, huit navires d’accompagnement et deux navires de la marine ont formé un blocus pour empêcher deux navires des garde-côtes philippins et deux bateaux de livrer de la nourriture et d’autres fournitures aux forces philippines stationnées à Second Thomas Shoal à bord d’un navire de la marine abandonné. » a déclaré le commodore de la Garde côtière philippine Jay Tarriela.

Lawrence Richard de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.