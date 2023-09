Les sénateurs républicains déclarent qu’ils n’empêcheront pas les démocrates de remplacer Feinstein à la commission judiciaire

WASHINGTON — De hauts sénateurs républicains ont déclaré vendredi qu’ils n’essaieraient pas d’empêcher les démocrates de remplacer feu la sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, au sein de la commission judiciaire après que le poste laissé vacant ait laissé les démocrates sans majorité au sein du comité clé.

Le sénateur John Cornyn du Texas, un républicain de haut rang du comité judiciaire, a déclaré à NBC News qu’« il n’y a aucun doute dans mon esprit » que les démocrates seront en mesure d’occuper sa place au sein du comité une fois qu’un successeur aura été nommé à son siège au Sénat.

La mort de Feinstein signifie que le comité clé qui traite les nominations judiciaires du président Joe Biden est désormais réparti à parts égales, 10 contre 10, entre démocrates et républicains. Un vote égal signifie qu’un candidat ne parvient pas à sortir du comité, ce qui signifie que les démocrates auraient besoin d’au moins un certain soutien du Parti républicain pour envoyer des juges potentiels au Sénat au complet.

Si ce poste persiste, cela pourrait ralentir une priorité absolue de Biden. Mais le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate, devrait choisir un successeur pour remplacer Feinstein, après quoi les démocrates réorganiseront les missions des comités pour pourvoir le poste vacant au sein du pouvoir judiciaire et d’autres comités.

«C’est une prérogative du leader démocrate de nommer qui il veut au sein de la commission judiciaire. Je ne pense donc pas que ce soit un problème », a déclaré Cornyn, arguant que la situation était différente lorsque les Républicains ont bloqué un échange temporaire au sein du panel plus tôt cette année alors que Feinstein était absent pour cause de maladie.

Cette objection du Parti républicain a suscité des affirmations non fondées de la part des progressistes sur les réseaux sociaux, ainsi que de la part des progressistes. La sénatrice Debbie StabenowD-Mich., et ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, que les républicains tenteraient de bloquer définitivement un remplacement si Feinstein devait prendre sa retraite ou quitter son siège. Ces affirmations ont refait surface vendredi, mais elles restent infondées.

« Le problème était qu’il était prêt à essayer de le faire alors que la sénatrice Feinstein était encore membre de ce comité, même si elle n’était pas présente », a déclaré Cornyn, faisant référence au chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y. « C’est donc une procédure peu orthodoxe. »

Cornyn a déclaré que c’était différent maintenant que le siège est vacant.

Le Sénat remanie régulièrement les missions des commissions lorsqu’un sénateur est remplacé par un autre à mi-session, sans controverse. Pour ce faire, il faut un vote de la Chambre ou le consentement unanime.

« Mon hypothèse est que nous observerons quel que soit le précédent dans cette situation », a déclaré le whip de la minorité sénatoriale, John Thune, RS.D.. « Je veux dire, c’est une situation malheureuse, mais c’est déjà arrivé et je suppose que les mêmes règles s’appliqueraient. »

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a déclaré qu’il n’était pas membre du comité judiciaire, mais il s’attend à ce que les démocrates remplacent Feinstein.

« Le monde a changé, nous sommes devenus beaucoup plus divisés en tant que nation et les bases de chaque parti sont bien plus exigeantes. Je ne peux donc pas prédire avec certitude, mais je pense qu’elle sera remplacée », a-t-il déclaré.

Un collaborateur de la direction démocrate a déclaré que les changements apportés aux missions des comités sénatoriaux à la suite de la mort de Feinstein « seront décidés après qu’un nouveau sénateur californien aura été nommé ».

Son absence au sein du panel judiciaire a plus d’impact que dans d’autres comités, car les candidats ont besoin de 51 voix pour être confirmés, alors que la plupart des lois en exigent 60 pour briser une obstruction systématique.

Le président du comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin, D-Ill., a dû retarder à plusieurs reprises les votes sur les juges choisis par Biden plus tôt cette année en raison de l’absence de Feinstein pendant plusieurs mois. Il a déclaré vendredi qu’il espérait que son siège pourrait être pourvu sans aucun problème, notant que le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, « avait des mots gentils à dire à son sujet ».

« J’espère que nous pourrons combler son poste vacant en sa mémoire de manière ordonnée et coopérative », a déclaré Durbin. « J’espère qu’en sa mémoire, nous pourrons faire cela de manière réfléchie. »