Les sénateurs républicains de Sauk Valley disent que le plan budgétaire n’est pas équilibré – Shaw Local

SPRINGFIELD – Deux sénateurs d’État représentant la vallée de Sauk ont ​​contesté le projet de loi budgétaire 2024 adopté par les démocrates du Sénat, 34-22 jeudi soir.

« Soyons tout à fait honnêtes, ce budget n’est pas équilibré. Ce budget n’est même pas près d’être équilibré », a déclaré le sénateur Win Stoller, un républicain de Germantown Hills qui représente le 37e district qui comprend les comtés de Mercer, Lee, Bureau, Henry, Knox, Stark, Peoria, Woodford et Marshall.

L’Associated Press a rendu compte du plan de dépenses passé à la Chambre vers 2 h 30 samedi sur un vote 73-38.

Le projet de loi a été envoyé au gouverneur JB Pritzker pour sa signature avec un mois à perdre avant le début du nouvel exercice le 1er juillet.

Stoller a déclaré: « Ce budget ne tient pas compte des négociations contractuelles à venir des travailleurs de l’État et élimine comme par magie plus d’un demi-milliard de dollars du programme de soins de santé des immigrants sans papiers de l’État avec un changement de règle, même si cela n’a aucun sens logique. »

Stoller a également déclaré que le financement des personnes ayant une déficience intellectuelle était compromis.

Le sénateur d’État Andrew Chesney, un républicain de Freeport dont le 45e district comprend les comtés de Jo Daviess, Stephenson, Ogle, Carroll, Winnebago et Whiteside, a qualifié le plan de dépenses d’irresponsable.

« C’est encore un autre budget déconnecté rempli de priorités mal placées qui répondent aux extrêmes de la base démocrate aux dépens des citoyens vulnérables de l’Illinois », a déclaré Chesney.

Chesney a exprimé sa déception que la loi Invest in Kids ne se poursuive pas. La loi accorde des crédits d’impôt sur le revenu aux contribuables qui versent des contributions autorisées à un organisme d’octroi de bourses d’études, qui, à son tour, offre des bourses aux étudiants pour qu’ils fréquentent des écoles privées et à charte.

Andrew Chesney (Fourni par Andrew Chesney)

«Ce plan de dépenses irresponsable fait beaucoup pour les immigrants illégaux, pas assez pour les citoyens de l’Illinois, et prépare les contribuables de l’Illinois à une hausse d’impôts dans un avenir pas trop lointain. Les démocrates s’en sont cependant assurés; que les législateurs recevront une autre augmentation de salaire l’année prochaine.

Le chef républicain du Sénat, John Curran de Downers Grove, a déclaré à Capitol News Illinois que l’inclusion de son caucus dans les négociations était un pas en avant. Cependant, il a ajouté que le rejet uniforme par les républicains était justifié parce que « le produit final ne reflète pas tout l’état de l’Illinois ».

Le chef républicain de la Chambre, Tony McCombie de Savanna, a publié une déclaration: «Les Illinois ne seront pas choqués d’apprendre que le budget proposé par les démocrates de 50,6 milliards de dollars est l’une des dépenses les plus importantes de l’histoire de l’Illinois et qui manque de transparence, ne contient aucune réforme structurelle et utilise la décennie vieux gadgets. Ce n’est pas un budget équilibré qui protège les familles de l’Illinois. Ce budget partisan intéressé puise plus profondément dans les poches des contribuables pour payer les frais de santé des sans-papiers, court-circuiter les communautés locales et augmenter le coût de la vie des Illinois ordinaires. En tant que républicains, qui représentent des parties des 102 comtés, nous n’arrêterons pas de frapper aux portes closes. Nous continuerons à travailler pour réduire les impôts, nettoyer la corruption du gouvernement et restaurer la confiance du public dans notre gouvernement.