WASHINGTON – Les républicains du Congrès ont entamé le pivot tant attendu pour reconnaître Joe Biden en tant que président élu après le vote du collège électoral lundi.

«Dès qu’il franchit le seuil des 270 voix (pour la victoire), je veux dire qu’il reste encore quelques, je suppose, les dernières étapes du processus, mais à mon avis, c’est ainsi que dans ce pays nous décidons des élections présidentielles, c’est notre Constitution, et je crois qu’il faut suivre la Constitution », a déclaré le sénateur John Thune, RS.D., aux journalistes à Capitol Hill.

«Je comprends qu’il y a des gens qui sont profondément convaincus du résultat de cette élection, mais à la fin, à un moment donné, il faut faire face à la musique», a-t-il déclaré. «Et je pense qu’une fois que le collège électoral a réglé la question aujourd’hui, il est temps que tout le monde passe à autre chose.»

La voix de Thune est importante. Il est le deuxième républicain le plus puissant du Sénat, derrière le seul chef de la majorité Mitch McConnell, R-Ky.

Il n’était pas le seul à avoir reconnu Biden après un effort de plusieurs semaines du président Donald Trump et de ses alliés du GOP au Congrès pour dénoncer sans fondement les élections du 3 novembre comme illégitimes en raison d’allégations non prouvées de fraude électorale généralisée.

« Le vote du Collège électoral d’aujourd’hui montre clairement que Joe Biden est désormais président élu », a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio, dans un communiqué.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., un allié de Trump, a déclaré aux journalistes «oui» lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait Biden comme président élu. Trump avait un « chemin très, très étroit pour le président, je ne vois pas comment il y parvient à partir d’ici », a déclaré Graham.

La volonté de reconnaître la victoire de Biden survient alors que les 50 États et le district de Columbia ont confirmé lundi la marge de 306-232 de Biden au collège électoral.

Le vote est intervenu trois jours après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté un procès de longue haleine mené par le Texas demandant aux juges d’invalider les décisions électorales dans plusieurs États clés dans l’espoir d’annuler la victoire de Biden. Plus de 100 républicains de la Chambre – près des deux tiers de la conférence du GOP – ont publiquement soutenu le procès, bien qu’aucun sénateur républicain n’ait signé un mémoire d’amicus le soutenant.

« Le vice-président Biden est le président élu », a déclaré aux journalistes le sénateur Roy Blunt, R-Mo, qui préside le comité du Congrès chargé des travaux inauguraux. Son comité travaillerait avec Biden, a-t-il déclaré.

On a demandé à la sénatrice du GOP de Virginie-Occidentale Shelley Moore Capito si Biden pouvait maintenant être appelé président élu.

«Cela ressemble certainement à cela, et je pense qu’il est temps de tourner la page et de commencer une nouvelle administration», a-t-elle déclaré.

Mais certains restent réticents à déclarer Biden vainqueur.

Le sénateur républicain de l’Idaho, Mike Crapo, a déclaré aux journalistes qu’il existe encore des canaux juridiques et procéduraux qui n’ont pas été épuisés par Trump.

«Je dis simplement que vous suivez chacun de ces processus. … On me demande à maintes reprises «êtes-vous prêt à dire que tous les processus sont terminés? Eh bien, non, ils ne sont pas faits », a déclaré Crapo

Le sénateur Thom Tillis, RN.C., a déclaré que Biden était désormais le « président présumé » après les votes du collège électoral, bien qu’il ait déclaré que les différends juridiques restants devaient être résolus.

Et McConnell lui-même n’a fait aucune mention du Collège électoral lors de son discours d’ouverture de la session du Sénat de lundi.