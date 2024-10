Les Sénateurs renvoient Carter Yakemchuk aux Hitmen de Calgary

Les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé aujourd’hui que l’équipe avait renvoyé le défenseur Carter Yakemchuk aux Hitmen de Calgary de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Yakemchuk a été repêché septième au total par les Sénateurs lors du repêchage 2024 de la LNH cette année. En quatre matchs préparatoires avec les Sénateurs, le natif de Fort McMurray, en Alberta, a récolté deux buts et cinq passes pour un total de sept points. Les deux buts de Yakemchuk ont ​​été décisifs, y compris un but gagnant en prolongation contre les Maple Leafs de Toronto.

« Carter a eu un camp d’entraînement formidable, mais nous avons pris cette décision dans le meilleur intérêt de son développement à long terme », a déclaré le président des opérations hockey et directeur général des Sénateurs, Steve Staios. « Nous avons eu une conversation saine avec Carter ce matin et nous lui avons dit que nous avions un plan pour son développement qui lui permettra de s’épanouir une fois arrivé dans la Ligue nationale de hockey à temps plein. Nous sommes ravis de voir sa croissance et sa trajectoire à Calgary cette saison.