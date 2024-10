Les sénateurs rappellent Mads Sogaard en cas d’urgence

Les Sénateurs d’Ottawa ont rappelé gardien de but Mads Sogaard dans des conditions d’urgence après le démarrage Linus Ullmark a raté l’entraînement de dimanche de l’équipe. Entraîneur-chef Travis Vert a décrit l’absence d’Ullmark comme une journée de maintenance, même s’il semble maintenant que les Sénateurs pourraient se passer de leur ancien vainqueur du trophée Vézina lorsqu’ils accueilleront les Kings de Los Angeles lundi. Aucun détail sur l’éventuelle blessure d’Ullmark n’a été révélé.

Sogaard se joindra à l’alignement de la LNH après avoir démarré sa saison dans la AHL en force. Il n’a accordé qu’un seul but à son premier départ – le but vainqueur en prolongation d’une défaite 1-0 à Belleville. Ce fut une performance étouffante après que Sogaard ait stoppé 27 tirs consécutifs, mais cela restait un signe de vie après que le jeune gardien ait accordé trois buts sur 18 tirs lors de son seul match préparatoire avec Ottawa.

Sogaard, 23 ans, a été de facto le troisième gardien de but d’Ottawa au cours des trois dernières saisons, totalisant 27 matchs avec le club de la LNH au cours de cette période. Ses résultats ont été mitigés, aboutissant finalement à une fiche de défaites de 10-10-3 et un pourcentage d’arrêts de .884. Il a été beaucoup plus fort dans la AHL, où il a réussi une fiche de 50-33-8 et un pourcentage d’arrêts de ,909 en 97 matchs en carrière.

La nouvelle d’une éventuelle blessure d’Ullmark pèsera sur les partisans des Sénateurs. Le nouvel ajout n’a accordé que cinq buts sur 58 tirs au cours des deux premiers matchs d’Ottawa, bon pour un pourcentage d’arrêts de ,914 et une fiche partagée de 1-1. Il sera le gardien de but de l’avenir d’Ottawa, assuré par une récente prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 33 millions de dollars. Ullmark a raté du temps au camp d’entraînement d’Ottawa en raison d’une blessure non divulguée, mais autrement, il n’a pas semblé amoché. Ce sera Anton Forsberg tirer le départ si Ullmark est obligé de s’asseoir. Forsberg a enregistré une fiche de 15-12-0 et un pourcentage d’arrêts de ,890 en 30 matchs avec les Sénateurs la saison dernière.