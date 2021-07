Les sénateurs publieront un projet de loi bipartite

Le Sénat est confronté à un manque de temps pour adopter le vaste programme du président Joe Biden, alors que les sénateurs tentent cette semaine de finaliser et de faire avancer un paquet d’infrastructures bipartite.

Les législateurs démocrates et républicains visent à publier dès lundi un projet de loi qui investirait 579 milliards de dollars de nouveaux fonds dans les transports, le haut débit et les services publics. Des différends sur des questions telles que le financement du transport en commun ont empêché les sénateurs de finaliser la législation.

« Nous sommes à environ 90% du chemin », a déclaré dimanche le sénateur Rob Portman de l’Ohio, le principal négociateur du GOP, à ABC « This Week ». Il a ajouté qu’il se sentait « bien à l’idée de le faire cette semaine », et a souligné que l’argent de transit était le plus gros obstacle à un accord.

Les sénateurs démocrates et les responsables de la Maison Blanche ont envoyé au GOP une contre-offre qui résoudrait tous les points de friction restants, a rapporté NBC News lundi. On ne sait pas si les républicains accepteront la proposition.

Les républicains ont voté contre l’avancée du cadre au Sénat la semaine dernière alors que le groupe tentait de terminer le projet de loi. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., pourra à nouveau évoquer le vote procédural une fois que les sénateurs auront publié le projet de loi.

Les dirigeants démocrates se précipitent pour adopter à la fois le plan d’infrastructure et un deuxième projet de loi partisan qui investirait dans la garde d’enfants, l’éducation et les efforts pour lutter contre le changement climatique. Biden considère les deux éléments de son programme comme essentiels pour stimuler l’économie et créer un filet de sécurité sociale plus solide alors que les États-Unis sortent de l’épave de la pandémie de coronavirus.