Les sénateurs proposent des modifications à la loi électorale après l’émeute du Capitole

WASHINGTON (AP) – Un groupe bipartite de sénateurs s’est mis d’accord mercredi sur les modifications proposées à la loi sur le décompte électoral, la loi de l’après-guerre civile pour certifier les élections présidentielles qui ont fait l’objet d’un examen minutieux après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et Donald Trump. effort pour annuler les élections de 2020.

Longtemps en préparation, le paquet présenté par le groupe dirigé par les sens. Susan Collins du Maine et Joe Manchin de Virginie-Occidentale est composé de deux propositions distinctes. On clarifierait la manière dont les États soumettent les électeurs et le vice-président comptabilise les votes au Congrès. L’autre renforcerait la sécurité des responsables électoraux nationaux et locaux qui ont été confrontés à la violence et au harcèlement.

“Depuis le début, notre groupe bipartite a partagé une vision de la rédaction d’une législation pour corriger les défauts de la loi archaïque et ambiguë sur le décompte électoral de 1887”, ont déclaré Collins, Manchin et les 14 autres sénateurs dans un communiqué conjoint.

“Nous avons élaboré une législation qui établit des directives claires pour notre système de certification et de comptage des votes électoraux”, a écrit le groupe. “Nous exhortons nos collègues des deux partis à soutenir ces réformes simples et de bon sens.”

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le chef républicain au Sénat, Mitch McConnell, ont tous deux manifesté leur soutien au groupe bipartite, mais le paquet législatif final fera l’objet d’un examen minutieux.

Les votes ne sont pas probables avant l’automne. Mais avec le large soutien du groupe de 16 sénateurs, huit démocrates et huit républicains, qui ont travaillé à huis clos pendant des mois avec l’aide d’experts extérieurs, une considération sérieuse est assurée.

Dans un communiqué, Matthew Weil, directeur exécutif du programme pour la démocratie au Bipartisan Policy Center, a qualifié le cadre d ‘«étape critique» pour étayer les ambiguïtés de la loi sur le décompte électoral.

Après que Trump ait perdu les élections de 2020, le président vaincu a orchestré une tentative sans précédent de défier les électeurs envoyés des États du champ de bataille à la session conjointe du Congrès le 6 janvier, lorsque le vice-président préside la certification.

Selon les modifications proposées, la loi serait mise à jour pour garantir que le gouverneur de chaque État est initialement responsable de la soumission des électeurs, afin de se prémunir contre les États qui envoient des listes électorales alternatives ou fausses.

De plus, la loi préciserait que le vice-président préside la session conjointe à titre «uniquement ministériel», selon une page de résumé. Il indique que le vice-président “n’a aucun pouvoir pour déterminer, accepter, rejeter ou autrement trancher les différends concernant les électeurs”.

Cette disposition est une réaction directe aux efforts incessants de Trump pour faire pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, afin qu’il rejette les électeurs envoyés de certains États du champ de bataille afin d’arrêter la certification ou de l’éloigner de la victoire de Joe Biden.

Le projet de loi précise également les procédures entourant les transitions présidentielles, y compris lorsque le résultat des élections est contesté, afin d’assurer le transfert pacifique du pouvoir d’une administration à l’autre.

C’est un autre recul par rapport à la façon dont Trump a empêché l’équipe de Biden d’accéder à certaines informations pour sa transition vers la Maison Blanche.

La deuxième proposition, portant sur la sécurité des élections, doublerait les peines fédérales pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour les personnes qui “menacent ou intimident les responsables électoraux, les observateurs des sondages, les électeurs ou les candidats”, selon le résumé.

Il chercherait également à améliorer la façon dont le service postal américain traite le courrier électoral et «fournit des conseils aux États pour améliorer leurs processus de vote par correspondance». Les bulletins de vote par correspondance et le rôle du service postal ont fait l’objet d’un examen minutieux lors des élections de 2020.

Un examen par l’Associated Press de cas potentiels de fraude électorale dans six États du champ de bataille n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée susceptible de modifier le résultat des élections. Un examen AP distinct des boîtes de dépôt utilisées pour les bulletins de vote par la poste n’a également révélé aucun problème important.

Lisa Mascaro, Associated Press