Les sénateurs pressent Biden de prendre de nouvelles mesures pour découvrir les origines du virus

Les sénateurs ont envoyé une demande bipartite au président Biden pour poursuivre les recherches sur les origines de COVID-19.

La lettre décrit trois étapes pour déterminer la source du coronavirus.

WASHINGTON – Un groupe bipartite de sénateurs exhorte le président Joe Biden à prendre de nouvelles mesures pour découvrir les origines de la pandémie de COVID-19 au milieu de la résistance de la Chine pour un accès et des données supplémentaires.

« Identifier l’origine du virus et comment il s’est propagé pour la première fois sera essentiel pour prévenir de futures pandémies », ont écrit quatre principaux sénateurs dans une lettre à Biden publiée mercredi.

La missive a été signée par le sénateur Mark Warner, D-Va., et Marco Rubio, R-Fla., qui dirigent le comité sénatorial du renseignement, ainsi que le sénateur Bob Menendez, DN.J., président du Sénat des affaires étrangères Comité des relations, et Jim Risch, R-Idaho, le plus haut républicain de ce panel.

« Une enquête complète et impartiale qui examine attentivement toutes les théories crédibles, étayées par toutes les preuves disponibles, est essentielle », ont écrit les quatre législateurs.

Rubio et d’autres affirment que le virus a peut-être fui d’un laboratoire de virologie à Wuhan, en Chine, et cette théorie doit être pleinement explorée.

La semaine dernière, les autorités chinoises ont refusé la demande de l’Organisation mondiale de la santé d’une deuxième phase d’étude sur les origines du COVID-19. Le plan de l’OMS prévoyait une enquête plus approfondie sur la théorie des fuites de laboratoire.

Zeng Yixin, le vice-ministre de la Commission nationale de la santé, a rejeté l’idée de fuite de laboratoire comme une rumeur qui va à l’encontre du bon sens et de la science.

« Il nous est impossible d’accepter un tel plan de recherche d’origine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 22 juillet.

L’administration Biden a critiqué la décision de la Chine.

« Nous sommes profondément déçus », a déclaré la semaine dernière l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Leur position est irresponsable et, franchement, dangereuse. »

Psaki a déclaré qu’une étude supplémentaire était nécessaire pour prévenir la prochaine pandémie et a suggéré que les autorités chinoises « se bloquaient ».

En mai, Biden a demandé aux agences de renseignement américaines de faire rapport sur les origines probables du COVID-19 dans un délai de 90. Le président a déclaré que l’évaluation du renseignement serait rendue publique à moins qu’il n’y ait des informations dont il n’est « pas au courant ».

Dans leur lettre, Rubio et les trois autres sénateurs demandent à l’administration Biden de prendre trois mesures clés qui, selon eux, aideront à déterminer comment COVID-19 est devenu une menace internationale pour la santé et la sécurité.

Les étapes comprennent :

Ordonner à la communauté du renseignement de continuer à enquêter de manière approfondie sur la source de COVID-19 « jusqu’à ce qu’il y ait une conclusion dans laquelle les États-Unis ont un degré élevé de confiance ».

Travailler avec des alliés et des partenaires pour faire pression sur Pékin afin qu’il autorise une enquête transparente.

Examiner tous les soutiens ou financements existants et antérieurs pour la recherche en biotechnologie effectuée en collaboration avec la Chine.

Plus tôt cette année, une équipe de scientifiques dirigée par l’OMS a été accordé un accès limité aux laboratoires chinois étudiant des virus similaires à COVID-19 a déterminé qu’une fuite de laboratoire était une « voie extrêmement improbable ». Bien que les États-Unis et d’autres pays aient exprimé des inquiétudes quant à la rigueur de l’étude, l’équipe de l’OMS a conclu que le virus est très probablement passé des animaux aux humains, probablement des chauves-souris à un animal intermédiaire. Les experts ont visité des marchés à Wuhan qui avaient vendu des animaux vivants et ont recommandé une étude plus approfondie des fermes qui approvisionnaient le marché.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il y avait eu une « poussée prématurée » après la première phase de l’étude pour écarter la théorie selon laquelle le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire du gouvernement chinois à Wuhan, la ville où la maladie a été détectée pour la première fois fin 2019.

Rubio a cherché à forcer la main du Parti communiste chinois en introduisant la loi COVID de 2021 en juin. La proposition sanctionnerait la direction de l’Académie chinoise des sciences et suspendrait le financement fédéral de la recherche, entre autres sanctions, si la Chine refuse d’autoriser un enquête sur les laboratoires de Wuhan.

Contribution : The Associated Press

Contactez Chelsey Cox sur Twitter @therealco.