Les sénateurs poussent à la révision des règles de classification après les affaires Trump et Biden

WASHINGTON (AP) – En réponse à une série de violations du renseignement au cours de l’année dernière, les sénateurs ont présenté mercredi une législation qui obligerait les Archives nationales à filtrer les documents quittant la Maison Blanche pour les documents classifiés.

Des documents classifiés ont été trouvés au domicile du président Joe Biden, de l’ancien président Donald Trump et de l’ancien vice-président Mike Pence. Et un membre de la Garde nationale aérienne de 21 ans est accusé d’avoir divulgué des centaines d’évaluations du Pentagone dans un salon de discussion en ligne.

En vertu de deux projets de loi dévoilés mercredi, chaque fois qu’un président cherche à classer un mélange de documents officiels et non officiels comme documents personnels, l’archiviste devrait d’abord procéder à un examen de sécurité pour s’assurer que rien n’est classifié. Dans les cas de Biden, Trump et Pence, des documents classifiés ont été trouvés mêlés à des dossiers personnels.

« L’idée qu’il n’y avait pas de processus de vérification par l’archiviste pour que cela devienne une étape formelle plutôt qu’un » bien à faire « , je pense, est terriblement importante », a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., Président de la commission sénatoriale du renseignement.

La législation obligerait les 18 agences de la communauté du renseignement américain à développer un programme de menace interne et à surveiller l’activité des utilisateurs sur tous les réseaux classifiés pour détecter d’éventuels signes de violation. La personne accusée d’avoir divulgué les évaluations du Pentagone aurait imprimé certains des documents et les aurait pliés pour les faire sortir clandestinement des zones autorisées.

Sont également incluses plusieurs exigences pour pousser les services de renseignement américains à déclassifier davantage d’informations et à restreindre la manière dont les secrets sont largement partagés. Ils incluent une «taxe» efficace sur les agences en fonction du nombre de dossiers qu’elles génèrent et l’augmentation du financement du US Public Interest Declassification Board, un groupe d’experts qui conseille la Maison Blanche sur les questions de classification.

« Nous avons une telle masse d’informations classifiées et nous ne consacrons pas assez de ressources à la gestion des documents, à la détermination de ce qui est classifié et non classifié », a déclaré Ezra Cohen, ancien président du conseil d’administration et membre actuel. « Le sous-financement conduit à un contrôle laxiste. »

Longtemps une priorité pour de nombreux membres du comité du renseignement, la refonte de la déclassification a été évoquée par certains sénateurs qui se sont exprimés mercredi comme un moyen à long terme de limiter les violations et de protéger les secrets américains les plus importants.

On estime que 4 millions de personnes détiennent des habilitations de sécurité. Et de nombreux responsables américains ont depuis longtemps reconnu que les agences d’espionnage classent trop d’informations et en déclassifient trop peu, en utilisant des systèmes obsolètes et beaucoup trop peu de personnes pour examiner ce qui peut être publié.

« C’est un système coûteux que nous avons. C’est obsolète », a déclaré le sénateur Jerry Moran, R-Kansas. « Nous sommes un meilleur pays que ce que le système nous permet d’être. »

Le sénateur Ron Wyden, D-Ore., a noté qu’Avril Haines, la directrice américaine du renseignement national, a écrit dans une lettre de janvier 2022 que « les lacunes du système de classification actuel compromettent notre sécurité nationale, ainsi que les objectifs démocratiques critiques ».

« Mon point de vue est que la protection des sources et des méthodes et la réforme de la déclassification vont de pair », a déclaré Wyden. « C’est parce qu’il est beaucoup plus facile de protéger des secrets importants lorsque vous n’agissez pas comme si tout était secret. »

Les Archives nationales n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

Marchand Nomaan, Associated Press