Les sénateurs pourraient voter sur la frontière bipartite d’ici la semaine prochaine, selon le principal négociateur

« Les démocrates du Sénat devraient soutenir plus largement l’accord – à l’exception de certains progressistes qui pourraient être rebutés par les dispositions renforcées sur les frontières. Mais il n’est pas clair si les républicains des deux chambres soutiendront la législation tant attendue, malgré la pression de l’ancien président Donald Trump pour refuser la victoire aux démocrates.

Le sénateur James Lankford (Républicain de l’Oklahoma) a défendu l’accord sur Fox News dimanche, soulignant que ce sont les Républicains qui ont exigé que les changements de politique frontalière soient liés en premier lieu au supplément de sécurité nationale. Il a été confronté à des réactions négatives au sein de son propre parti pour son rôle dans la négociation d’un accord qui, selon certains républicains, donnerait au président Joe Biden une victoire au cours d’une année électorale.

« Il y a quatre mois, les républicains n’accordaient pas de financement à l’Ukraine, à Israël et à notre frontière sud, parce que nous exigeions des changements de politique », a déclaré Lankford. « Nous avons donc serré les bras ensemble et dit : « Nous n’allons pas vous donner d’argent pour cela. Nous voulons changer la loi.

Murphy a déclaré qu’il « espère » qu’un nombre suffisant de sénateurs républicains seront prêts à signer.

“La question est de savoir si les Républicains vont écouter Donald Trump”, a déclaré Murphy, “qui veut maintenir le chaos à la frontière, parce qu’il pense que c’est une question politique gagnante pour lui, ou si nous allons adopter une législation qui serait la plus grande réforme bipartite de nos lois sur l’immigration aux frontières depuis 40 ans et donnerait au président des États-Unis, qu’il soit républicain ou démocrate, un nouveau pouvoir important lui permettant de mieux gérer le flux de personnes à travers la frontière. »

Les négociateurs affirment que les termes de l’accord ne sont pas encore définitifs, mais qu’ils permettront au président de « fermer la frontière entre les ports d’entrée lorsque les passages atteignent des niveaux catastrophiques ». Ce pouvoir ne serait pas permanent – ​​il durerait « jusqu’à ce que nous soyons en mesure de mieux traiter les personnes qui traversent la frontière », a déclaré Murphy.

Lankford a également cherché à dissiper la croyance croissante selon laquelle l’accord frontalier permettrait à 5 000 migrants d’entrer dans le pays par jour.

“Il ne permettra certainement pas à un grand nombre de personnes d’entrer. L’objectif est de redresser les gens”, a déclaré Lankford, arguant que les membres ont “une obligation constitutionnelle de pouvoir sécuriser notre pays aussi vite que nous pouvons sécuriser notre pays”.

Vendredi soir, Biden a exhorté le Congrès à adopter une législation bipartite, s’engageant à fermer la frontière le jour où le projet de loi entrerait en vigueur.

Le projet de loi vise également à réduire les délais d’attente pour les demandeurs d’asile en attente que leur demande soit entendue et aiderait les nouveaux arrivants à obtenir plus rapidement un permis de travail, selon Murphy.

POLITICO avait précédemment indiqué que l’accord donnerait également au ministère de la Sécurité intérieure le pouvoir d’expulser si les passages à la frontière atteignaient en moyenne 4 000 par jour au cours d’une semaine, une mesure qui inclut les rendez-vous pour l’asile. Cette autorité deviendrait obligatoire si les traversées quotidiennes dépassaient en moyenne 5 000 personnes pendant une semaine ou atteignaient un maximum de 8 500 par jour, selon deux personnes informées de l’accord naissant et qui ont obtenu l’anonymat pour discuter des détails.

Mais même si le Sénat parvient à approuver un accord bipartite, faire adopter le projet de loi à la Chambre, où la réforme de l’immigration se heurte à une forte opposition de la part des conservateurs, dont le président de la Chambre, Mike Johnson, constituera un autre défi.

Dans une lettre adressée vendredi aux sénateurs négociant l’accord frontalier, Johnson a écrit que même si l’accord bipartisan était adopté par le Sénat, il serait « mort dès son arrivée » à la Chambre.

L’ancien président Donald Trump a également critiqué l’accord car il cherche à refuser à Biden, son probable adversaire à la présidentielle de 2024, une victoire sur l’une des questions les plus cruciales auxquelles le pays est confronté avant les élections de novembre.

« En tant que chef de notre parti, il n’y a aucune chance que je soutienne cette horrible trahison des frontières ouvertes envers l’Amérique. Cela n’arrivera pas et je me battrai jusqu’au bout », a déclaré Trump samedi lors d’un événement de campagne au Nevada.

«Je remarque que beaucoup de sénateurs, beaucoup de sénateurs essaient de dire, respectueusement, qu’ils me rejettent la faute. J’ai dit que c’était OK, s’il te plaît, blâme-moi. S’il vous plaît, car ils s’apprêtaient à adopter un très mauvais projet de loi. Et je vais vous dire, une mauvaise facture, je préfère ne pas avoir de facture plutôt qu’une mauvaise facture.