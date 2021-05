Les sénateurs parviennent à un accord bipartisan sur 300 milliards de dollars pour les autoroutes, les routes et les ponts

Un groupe de sénateurs républicains et démocrates a dévoilé un forfait de transport au cours du week-end, cela augmenterait le financement des autoroutes, des routes et des ponts alors que le Congrès recherchait des voies bipartites pour réparer les infrastructures du pays.

le législation, publié par le Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics, augmenterait le financement de 34% pour atteindre un niveau de base d’environ 300 milliards de dollars sur cinq ans. L’autorisation précédente a expiré en 2020 et le Congrès a adopté une prolongation d’un an qui est en vigueur en septembre.

« Non seulement cette législation bipartisane complète nous aidera à reconstruire et à réparer le système de transport terrestre américain, mais elle nous aidera également à construire de nouvelles infrastructures de transport », a déclaré Shelley Moore Capito, RW.Va., membre de premier rang du comité, dans un communiqué. communiqué de presse Samedi.

La proposition bipartisane est soutenue par le président du comité, le sénateur Tom Carper, D-Del., Ainsi que par le président et les membres de haut rang du sous-comité des transports, le sénateur Ben Cardin, D-Md., Et Kevin Cramer, R-.ND