Les sénateurs interrogent les responsables du Pentagone sur la réponse des États-Unis

WASHINGTON – Le Sénat américain a tenu jeudi sa première audience publique sur le ballon espion chinois, au cours de laquelle des législateurs visiblement en colère ont interrogé quatre responsables du ministère de la Défense sur le moment où l’armée a appris l’existence du ballon et pourquoi ils ont attendu une semaine pour l’abattre.

Ce vote a eu lieu peu de temps après que les membres de la Chambre ont reçu un briefing classifié sur le ballon et les efforts de récupération des responsables de la défense et du renseignement. Peu avant midi, le Sénat au complet a reçu son propre briefing classifié sur le ballon.

“Si nous l’avions descendu au-dessus de l’État de l’Alaska … cela aurait été une opération de récupération très différente”, a-t-elle déclaré, notant que les eaux profondes et glaciales de la mer de Béring “rendraient les opérations de récupération et de sauvetage très dangereuses. “

“Un élément clé du calcul de cette opération était la capacité de récupérer, de comprendre et d’exploiter les capacités du ballon à haute altitude”, a déclaré la secrétaire adjointe à la Défense, Melissa Dalton.

Les témoins ont défendu la décision du Pentagone de laisser flotter le ballon à haute altitude à travers les États-Unis, arguant que la valeur principale du ballon pour l’armée américaine résidait dans ce qui pouvait être appris de sa trajectoire de vol et de ses débris.

Séparément au Sénat, la commission des relations étrangères a entendu le témoignage de la sous-secrétaire d’État Wendy Sherman, qui a déclaré que le ballon espion « a mis en évidence ce que nous reconnaissons depuis longtemps : que la RPC (République populaire de Chine) est devenue plus répressive à à la maison et plus agressif à l’étranger.”

Parfois, la caractérisation par Sherman du ballon dans le cadre d’une campagne d’agression plus large est apparue en contradiction avec l’insistance du Pentagone sur le fait que le ballon ne constituait pas une menace suffisante pour justifier de l’abattre plus tôt.

“Il n’y avait aucun acte hostile ou intention hostile” derrière le ballon, a déclaré le lieutenant-général Douglas Sims II, directeur des opérations des chefs d’état-major interarmées, aux sénateurs du comité des crédits.

Comme ses collègues sénateurs, la sénatrice républicaine Susan Collins du Maine n’a pas accepté ce raisonnement.

“Pourquoi un avion de surveillance militaire étranger violant notre espace aérien ne serait-il pas intrinsèquement considéré comme ayant une intention hostile?” elle a demandé.