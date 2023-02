Les sénateurs font pression pour la Charte des droits des passagers aériens

Les passagers passent devant un panneau d’état des vols dans le terminal C de l’aéroport international d’Orlando qui montre de nombreux retards, le mercredi 11 janvier 2023, après que la FAA a immobilisé tous les vols américains plus tôt dans la journée.

Deux démocrates du Sénat ont réintroduit mardi une législation visant à renforcer la protection des passagers des compagnies aériennes après une année de perturbations des voyages qui a été couronnée par le chaos qui a bloqué des milliers de personnes pendant les vacances de décembre.

Sens. Richard Blumenthal du Connecticut et Edward Markey du Massachusetts tentent de obtenir de la traction sur deux factures qui visent à accélérer les remboursements des passagers lors de perturbations de vol et à réduire les frais des compagnies aériennes allant des attributions de sièges aux bagages enregistrés et ont rapporté des milliards à l’industrie du transport aérien.

La déclaration des droits des passagers des compagnies aériennes, qui est coparrainée par Sens. Sheldon Whitehouse, DR.I., Bob Casey, D-Pa., Ron Wyden, D-Ore., et Bernie Sanders, I-Vt., également demande une indemnisation minimale de 1 350 $ pour les voyageurs évincés des vols survendus. Actuellement, les compagnies aériennes peuvent plafonner l’indemnisation pour ces retards à 1 550 $, selon le Département des transports.

Leur tentative de faire approuver la législation survient un mois après Compagnies aériennes du sud-ouest a annulé quelque 16 700 vols du 21 décembre au 31 décembre après que ses systèmes internes de changement de réservation d’équipage n’aient pas été en mesure de gérer de nombreux changements de vol dus au mauvais temps, ce qui a incité les dirigeants à réduire le calendrier. La semaine dernière, Southwest a déclaré avoir traité presque toutes les demandes de remboursement, mais a refusé de fournir plus de détails.

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., Prévoit de tenir une audience sur les dernières perturbations des compagnies aériennes dans les semaines à venir.

Les projets de loi font également suite à une pression de l’administration Biden pour des règles plus strictes pour les passagers des compagnies aériennes, y compris pour les remboursements aux voyageurs.

Airlines for America, a déclaré que ses membres, les plus grands transporteurs américains, “respectent – et dépassent fréquemment – toutes les réglementations du DOT concernant la protection des consommateurs”.

“Les politiques proposées dans ce projet de loi – instituant une tarification contrôlée par le gouvernement, établissant un droit d’action privé et dictant les contrats du secteur privé – réduiraient considérablement la concurrence, entraînant une augmentation ultérieure des prix des billets d’avion et une réduction potentielle des services aux petites communautés rurales, “, a déclaré le groupe industriel dans un communiqué.