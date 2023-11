Les sénateurs expliquent au Pentagone comment résoudre les problèmes des casernes

Six sénateurs ont déclaré au Pentagone qu’ils souhaitaient voir l’armée américaine mettre en œuvre des plans spécifiques pour résoudre le problème de longue date des conditions de vie inacceptables dans les casernes.

Le Bureau de la responsabilité gouvernementale a publié un rapport cinglant en septembre sur la façon dont des milliers de militaires sont confrontés à des conditions de vie épouvantables. Le rapport a révélé de nombreux problèmes dans les casernes de 10 installations militaires américaines, notamment des moisissures, des cafards, des punaises de lit, des rongeurs, ainsi que des problèmes d’égouts et de qualité de l’eau.

“De plus, les responsables d’une installation nous ont dit que les militaires étaient responsables du nettoyage des déchets biologiques qui peuvent rester dans une caserne après un suicide”, indique le rapport.

Les racines des problèmes des casernes militaires américaines commencent tout en haut, selon le rapport du GAO, qui révèle que le ministère de la Défense « n’évalue pas de manière fiable les conditions » dans les quartiers d’habitation des troupes.

Le ministère de la Défense ne suit pas non plus de manière adéquate les informations sur l’état des casernes ou sur le montant qu’il y consacre, selon le rapport.

“Par exemple, le DOD a demandé environ 15 milliards de dollars pour le maintien global des installations pour l’exercice 2024, mais n’a pas pu déterminer quelle part de ce total serait dépensée pour les casernes”, selon le rapport.

Aujourd’hui, six sénateurs – quatre républicains et deux démocrates, chacun ayant des bases principales dans leur État d’origine – demandent au secrétaire à la Défense Lloyd Austin de développer une série d’indicateurs clés de performance pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes de casernes identifiés par le GAO.

Étoiles et rayures a fait rapport pour la première fois sur Lettre du 31 octobre signé par le sénateur Jon Ossoff (Démocrate de Géorgie), le sénateur John Cornyn (Républicain du Texas), le sénateur Raphael G. Warnock (Démocrate de Géorgie), le sénateur Marco Rubio (Républicain de Floride), le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et le sénateur Ted Budd (RN.C.).

Les sénateurs ont demandé à Austin d’apporter les modifications suivantes au processus budgétaire du ministère de la Défense :

Assurez-vous que le budget du ministère de la Défense pour l’exercice 2025 reflète toutes les exigences en matière de maintien en puissance, de restauration et de modernisation des casernes.

Décrivez dans la demande de budget pour l’exercice 2025 exactement combien il en coûtera pour entretenir, restaurer et moderniser les casernes.

Utiliser une méthodologie cohérente dans toutes les branches militaires pour évaluer les besoins en matière de maintien, de restauration et de modernisation des casernes.

Incluez une liste complète et spécifique à l’installation des besoins en matière de construction militaire dans la demande de budget pour l’exercice 2025, que leur financement soit ou non prévu au cours de l’exercice 2025.

Demandez aux responsables du ministère de la Défense d’informer le personnel des sénateurs des efforts déployés par l’armée américaine pour s’occuper de l’entretien, de la réparation, de la modernisation et de la construction des casernes.

Interrogée sur les demandes des sénateurs, la porte-parole du Pentagone, Kelly Flynn, a fourni une brève déclaration qui ne précise pas comment le ministère de la Défense envisage de résoudre les problèmes liés aux conditions de vie des militaires.

“La résolution des conditions de vie dans les casernes est une priorité pour le secrétaire et son initiative Prendre soin des gens visant à améliorer la qualité de vie de nos militaires et de leurs familles”, a déclaré Flynn à Task & Purpose. “Le ministère a fait de l’examen des préoccupations exprimées dans le rapport du GAO une priorité et nous apprécions le soutien du Congrès pour relever ces défis.”

La lettre du 31 octobre constitue l’effort le plus récent déployé par les législateurs pour forcer le ministère de la Défense à remédier aux problèmes honteux liés aux conditions de vie des troupes, relatés dans le rapport du GAO.

Un groupe de 17 sénateurs a envoyé à Austin une lettre en septembre fustigeant le ministère de la Défense pour ne pas avoir fait de la gestion des casernes une priorité et l’exhortant à agir. Par ailleurs, le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) a menacé le mois dernier de bloquer les nominations de responsables civils du ministère de la Défense à moins que Fort Leonard Wood ne reçoive de l’argent pour le logement sur la base.

Ce qui différencie la lettre des six sénateurs, c’est qu’ils décrivent exactement les mesures que le ministère de la Défense doit prendre.

Les réactions des hauts responsables militaires face aux problèmes liés aux casernes ont été mitigées. Le major-général James P. Isenhower III, commandant de la 1re Division blindée, a blâmé les militaires pour les problèmes de caserne lors d’un discours le mois dernier lors de la conférence annuelle de l’Association de l’armée américaine à Washington. CC

“Je dirai aux hauts dirigeants: ‘Je n’ai pas de problème de moisissure, j’ai un problème de discipline'”, a déclaré Isenhower. « Juste à cause du manque d’humidité, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Nous avons eu quelques problèmes de moisissure, mais cela vient de tuyaux qui fuyaient que nous n’avons découvert que trop tard, et il existe un moyen rapide de résoudre ce problème. C’est aigu. Mais en fin de compte, nous avions encore des jeunes hommes et femmes qui appelaient la hotline et disaient : « J’ai de la moisissure noire dans ma douche et c’est sur le coulis » parce qu’ils ne l’ont pas nettoyée.

Le rapport du GAO révèle qu’environ 17 000 Marines et 5 000 marins vivaient dans des casernes insalubres en mars 2023.

Le général Eric Smith, commandant du Corps des Marines, a récemment déclaré que « la qualité de vie et prendre soin des Marines sont ma première priorité », et son plan pour résoudre les problèmes de conditions de vie implique de professionnaliser les gestionnaires de casernes du Corps.

“Je ne veux pas confier la responsabilité de la caserne à un jeune caporal ou à un sergent qui n’est pas un directeur de caserne”, a déclaré Smith lors de la conférence de presse. Conférence annuelle de l’Association des journalistes et rédacteurs militaires en octobre. “C’est comme ça qu’on répare les travaux publics.”

Le Corps des Marines accorde également à environ 600 sergents une allocation de logement de base afin qu’ils puissent vivre hors de la base, a déclaré Smith.

L’objectif de Smith est de déplacer à terme tous les Marines vivant dans des quartiers insalubres dans de nouvelles casernes, mais le processus pourrait prendre une décennie, a-t-il déclaré.

L’une des raisons pour lesquelles il faudra peut-être autant de temps pour déplacer les Marines vers de meilleurs logements est que le Corps compte plus de 600 casernes, ce qui est « beaucoup trop », a déclaré Smith.

“Je pense que c’est un problème de 10 ans pour sortir des casernes dans lesquelles nous sommes, parce que franchement, il n’y a pas assez d’entreprises de construction pour le faire”, a déclaré Smith. « Les coûts sont extrêmement élevés à l’heure actuelle, comme vous le savez. »

Cependant, Smith a déclaré qu’il était déterminé à mettre le Corps des Marines sur la bonne voie pour améliorer ses conditions de logement au cours de cette décennie. Il a surnommé l’effort visant à améliorer les conditions de vie des Marines « Caserne 2030 ».

“J’ai largement éloigné l’horizon 2030 de Force Design – je dis simplement ‘Force Design’ parce que je ne veux pas dire 2031 l’année prochaine ou 2032”, a déclaré Smith. “Le seul chiffre dont je ne le retire pas est celui des casernes : 2030, faites-le – 2030. C’est pour faire pression sur moi et mon équipe pour que cela soit fait au nom des caporaux suppléants.”

