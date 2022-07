Les sénateurs exhortent l’USAID à se dépêcher et à distribuer l’aide approuvée par le Congrès dans un contexte de crise alimentaire mondiale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La menace d’une crise alimentaire mondiale et les retombées imminentes ont de plus en plus frustré les sénateurs sur la Colline du temps qu’il faut pour acheminer de l’aide à des pays vulnérables comme l’Ukraine, malgré l’approbation des fonds par le Congrès en mars.

Dans une lettre du mardi soir dirigée par la sénatrice Joni Ernst, R-Iowa, à l’administrateur de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, un groupe bipartite de sénateurs a exhorté l’ambassadeur à accélérer la distribution des fonds et à lutter contre la “mauvaise gestion” dans le agence.

“Le monde n’a pas été confronté à une crise humanitaire et de la faim de cette ampleur provoquée par un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale”, ont écrit les sénateurs dans une lettre obtenue par Fox News Digital. “L’USAID dispose d’outils et d’autorités pour agir rapidement afin d’accélérer l’aide humanitaire qui atténuerait les efforts de Poutine pour affamer le monde en développement.”

POURPARLERS DE HAUT NIVEAU SUR LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE EN ‘PHASE FINALE’ EN UKRAINE, RUSSIE ET ​​TURQUIE

Les sénateurs ont déclaré que jusqu’à présent, “l’efficacité et la gestion” de l’USAID dans sa réponse à la crise mondiale déclenchée par la guerre justifiaient “une inquiétude importante”.

Dans les semaines qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Congrès a affecté des fonds d’urgence à l’aide humanitaire en mars, mais les législateurs ont déclaré qu’au 16 mai, seuls 60 % des fonds avaient été engagés et moins d’un tiers avaient été décaissés.

La lettre indiquait en outre que des rapports avaient fait surface accusant les hauts dirigeants de l’agence de ralentir le processus en “remettant en question les priorités humanitaires” et en tentant de détourner des fonds vers des projets de “développement non pertinents”.

“Des nations d’Afrique, du Moyen-Orient et d’ailleurs ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que sans aide immédiate, leur peuple pourrait faire face à une faim et à une famine aiguës, ouvrant la voie à la violence et à l’instabilité dans de grandes parties du monde”, ont-ils écrit. « À moins que les États-Unis ne traduisent une rhétorique bien intentionnée et des dollars appropriés en une réponse humanitaire rapide, les crimes contre l’humanité de la Russie et la militarisation de l’approvisionnement alimentaire mondial resteront impunis.

Les sénateurs ont demandé que la livraison de près de 10 milliards de dollars de fonds pré-approuvés soit « accélérée » afin que plus de 13 millions d’Ukrainiens puissent avoir accès à de la nourriture, des médicaments et un abri.

Les fonds aideront en outre “des centaines de millions” d’autres personnes confrontées à l’insécurité alimentaire dans le monde à la suite du blocus maritime de plusieurs mois en mer Noire.

LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE INDUITE PAR LA RUSSIE POUSSE 49 M AU « BORD » DE LA FAMINE ET DE LA FAMINE : UN EXPERT AVERTIT

Les législateurs recherchent également des réponses sur le deuxième paquet supplémentaire que le Congrès a approuvé en mai, mais selon des informations de juin, il pourrait ne pas parvenir à ceux qui en ont besoin avant l’automne.

La lettre arrive alors que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture prévoit que plus de 180 millions de personnes dans le monde sont déjà confrontées à “d’importantes pénuries alimentaires”.

Un porte-parole de l’USAID a repoussé les affirmations selon lesquelles l’agence n’avance pas assez vite et a déclaré à Fox News Digital que sa réponse à la crise a été “sans précédent en termes de rapidité et d’ampleur”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le porte-parole a déclaré que l’agence s’efforçait non seulement de répondre aux besoins des Ukrainiens, mais aussi “d’intensifier rapidement l’assistance aux endroits déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et durement touchés par la guerre de la Russie en Ukraine, comme la Somalie, l’Éthiopie, le Kenya et le Yémen”.

Le reste du financement devrait être dépensé d’ici la fin de 2022 “pour nous assurer que nous sommes en mesure de maintenir une injection régulière de ressources dans les programmes humanitaires tout au long de l’automne et de l’hiver, alors que nous nous attendons à voir les pires effets de la crise alimentaire dans de nombreux parties du monde”, a ajouté le porte-parole.