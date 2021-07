Les sénateurs exhortent Biden à prolonger la pause des prêts étudiants fédéraux jusqu’en 2022

Les économistes ont averti que la fin de la pause pourrait entraîner des résultats négatifs tels qu’une augmentation des paiements manqués et de la délinquance (plus d’un sur quatre était déjà en défaut ou en défaut avant la pandémie).

« Les réponses à notre enquête indiquent que ni les emprunteurs de prêts étudiants ni les agents de prêts étudiants ne sont prêts à reprendre les paiements, et les agents auront besoin de beaucoup de temps pour s’assurer que le personnel et les procédures sont prêts à fournir aux emprunteurs un niveau élevé de soutien », lit-on la lettre . « Nous avons reçu des réponses de chacun des services, et la majorité a fourni des réponses substantielles à nos questions et données sur les expériences de leurs emprunteurs pendant la pandémie. Ces réponses indiquent de manière écrasante qu’il faut plus de temps pour s’assurer que les emprunteurs sont soutenus lors de la rentrée de paiement sur leur prêts étudiants. »

Le 21 juin, les sénateurs démocrates Elizabeth Warren, Tina Smith et Edward J. Markey ont envoyé des lettres aux PDG de tous les services fédéraux de prêts aux étudiants pour leur demander des informations sur les mesures prises par les entreprises pour remettre des millions d’emprunteurs de prêts étudiants fédéraux dans les remboursements une fois le moratoire terminé. La lettre exprime la crainte que les emprunteurs ne soient pas prêts financièrement à effectuer des paiements après la pandémie et que des millions d’emprunteurs appellent les services immédiatement et submergent le système.

Depuis le 27 mars 2020, les taux d’intérêt des prêts étudiants fédéraux ont été fixés à 0 % et les paiements ont été suspendus, donnant aux emprunteurs environ 72 milliards de dollars en allégement des intérêts sur les prêts étudiants et en aidant de nombreuses personnes à joindre les deux bouts pendant la pandémie. Mais les paiements devraient reprendre le 1er octobre 2021.

Les gestionnaires de prêts étudiants Nelnet, Edfinancial Services, Granite State Management & Resources (GSM&R), Missouri Higher Education Loan Authority (MOHELA), Navient, Oklahoma Student Loan Authority (OSLA) et Pennsylvania Higher Education Assistance Agency (PHEAA) ont répondu aux sénateurs.

Les agents de service ont défendu le travail qu’ils ont accompli pendant la pandémie en vue de la fin de la pause, mais beaucoup ont noté qu’ils avaient fait face à des défis. La première étant que les réparateurs se sont vu confier une tâche « sans précédent ».

« Les agents de l’Aide fédérale aux étudiants n’ont jamais tenté de transférer plus de 43 millions de comptes en une seule fois dans tout le pays », lit-on dans la réponse de la PHEAA. « Le temps passe rapidement et avec moins de trois mois avant la date de redémarrage actuellement indiquée de la date de remboursement, nos inquiétudes quant à être mieux préparées pour assurer une transition en douceur pour les emprunteurs FSA continuent de croître. »

Sarah Sattelmeyer, ancienne directrice du projet de réussite des emprunteurs étudiants de Pew et directrice actuelle du projet chez New America, a déjà expliqué à CNBC Make It que lorsque le ministère de l’Éducation a mis en œuvre des abstentions de prêts étudiants dans le passé, il y a souvent eu été une augmentation de la délinquance des prêts étudiants lorsque les paiements reprennent. La pause actuelle est nettement plus importante que les précédentes abstentions.

La PHEAA, qui supervise le programme de remise des prêts de la fonction publique, indique qu’elle devra recruter, embaucher et former 600 à 900 employés de centre d’appels supplémentaires afin de répondre aux besoins des emprunteurs. Il est à noter que le contrat de la PHEAA doit expirer en décembre 2021 et que les emprunteurs de l’organisation devront être transférés vers un nouveau servicer.

Certains agents de service ont également noté qu’ils n’avaient pas été en mesure de contacter de manière proactive les emprunteurs pour les préparer à la reprise des paiements.

« Sous la direction de la FSA, nous n’avons mené aucune sensibilisation proactive des emprunteurs concernant les obligations de paiement ou le statut du compte depuis mars 2020 », lit-on dans une lettre de Nelnet. « Nous espérons que tous les membres du Congrès encourageront les électeurs à contacter leurs agents de service tôt et souvent afin que nous puissions les accompagner dans une transition réussie vers le remboursement. Ce n’est que lorsque nous sommes en mesure de communiquer avec les emprunteurs que nous pouvons les aider à naviguer dans le une myriade d’options de remboursement complexes et les aider à éviter le défaut de paiement. »

Plus de 120 organisations, y compris l’American Civil Liberties Union, le National Consumer Law Center et la Consumer Federation of America, ont également demandé au président de prolonger la pause jusqu’à ce que « l’administration ait tenu les promesses que vous avez faites aux emprunteurs de prêts étudiants pour réparer le prêt étudiant cassé système et d’annuler la dette étudiante fédérale.

Warren, Smith et Markey ont tous accordé leur soutien jusqu’à 50 000 $ en remise de prêt étudiant.

En fin de compte, la date finale de reprise des paiements est également une préoccupation pour les prestataires de services.

« Au moment de la rédaction de cette lettre, nous comprenons qu’il existe une forte probabilité que la date de retour au remboursement du 1er octobre 2021 soit prolongée », lit-on dans la réponse d’Edfinancial Services, datée du 1er juillet. « La date finale de retour à le remboursement est un facteur critique dans le calendrier de certains de nos efforts de préparation, car nous voulons éviter toute confusion pour les emprunteurs dans la mesure du possible dans nos communications avec eux.

