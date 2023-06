Les sénateurs examineront un projet de loi visant à récupérer le salaire des dirigeants en cas de faillite des banques

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Le président Sherrod Brown, D-Ohio, à gauche, et le membre de rang le sénateur Tim Scott, RS.C., arrivent pour l’audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines discutant des récentes faillites bancaires, le 27 avril 2023.

Sens. Sherrod Brown, D-Ohio, président du comité, et membre de rang Tim Scott, RS.C., a annoncé un accord sur la législation la semaine dernière. Brown est candidat à la réélection l’année prochaine et Scott est candidat à l’investiture présidentielle républicaine de 2024.

La loi sur le recouvrement de la rémunération des dirigeants en cas de pratiques irresponsables, connue sous le nom de Loi RECOUP donnerait aux régulateurs le pouvoir de récupérer la rémunération des dirigeants des banques en faillite, d’instituer des sanctions en cas d’inconduite et d’ordonner aux banques de renforcer la gouvernance d’entreprise, selon le comité.

Scott a déclaré que le projet de loi est une « solution de bon sens pour aborder la responsabilité de l’exécutif ».

Brown a déclaré: « Il est temps que les PDG fassent face aux conséquences de leurs actions, comme tout le monde. »

La loi RECOUP est l’un des nombreux projets de loi introduits ces derniers mois ciblant les manquements à la réglementation et à la gestion qui ont conduit à des échecs comme ceux de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank plus tôt cette année.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., membre du Comité sénatorial des banques, a dirigé une projet de loi bipartite sur la récupération avec la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto, du Nevada, et les sens républicains Josh Hawley, du Missouri, et Mike Braun, de l’Indiana.

Rendu public en mars, le projet de loi prévoit une récupération de tout ou partie des indemnités perçues par les dirigeants de banque au cours des cinq années précédant une faillite bancaire, contre deux années de récupération dans le cadre de la loi RECOUP.