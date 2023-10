Les sénateurs espèrent rencontrer Xi Jinping lors de leur voyage en Chine

WASHINGTON — Un groupe bipartisan de sénateurs américains espère rencontrer le président chinois Xi Jinping lors d’un voyage en Chine ce mois-ci, ont déclaré deux d’entre eux à NBC News, alors qu’un tourbillon d’activités diplomatiques fait naître les attentes d’une réunion plus tard cette année entre les dirigeants des États-Unis. les deux plus grandes économies du monde.

« Je ne pense pas qu’il soit encore clair si cela se produira », a déclaré le sénateur Mike Crapo, républicain de l’Idaho, à propos d’une éventuelle réunion entre les sénateurs et Xi. « Nous souhaitons y rencontrer un certain nombre de responsables ainsi que le monde des affaires américain, et nous aimerions rencontrer le président Xi. »

Crapo et le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., dirigeront la délégation, qui comprend également le sénateur Bill Cassidy, R-La., la sénatrice Maggie Hassan, DN.H., le sénateur John Kennedy, R-La. , et le sénateur Jon Ossoff, D-Ga. Ils rendront également visite aux alliés américains, la Corée du Sud et le Japon, au cours de leur voyage de 10 jours.

Kennedy a déclaré qu’il croyait comprendre que le groupe rencontrerait Xi, qui est au pouvoir depuis plus d’une décennie et a prolongé son mandat avec un troisième mandat sans précédent attribué en mars lors d’un congrès du Parti communiste chinois au pouvoir.

« La principale raison pour laquelle je fais ce voyage, outre le fait que le sénateur Schumer me l’a demandé, c’est parce que je veux rencontrer le président Xi », a-t-il déclaré.

« Si vous rencontrez quelqu’un d’autre, il serait exagéré de dire que c’est une perte de temps, mais c’est certainement une utilisation moins prudente de votre temps car le président Xi a tous les pouvoirs – il est la personne la plus puissante du pays depuis Mao. »

Aucune rencontre avec Xi n’a été confirmée, mais le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il souhaitait la bienvenue à la délégation.

« Nous espérons que cette visite contribuera à une compréhension plus objective de la Chine au Congrès américain, à accroître le dialogue et la communication entre les législatures de nos deux pays et à ajouter des facteurs positifs à la croissance des relations sino-américaines », a-t-il déclaré dans un communiqué. Mercredi.

Le bureau de Schumer a déclaré plus tôt que lui et Crapo dirigeraient la délégation en Chine pendant les vacances du Sénat en octobre, soit la semaine prochaine, « dans le but de faire progresser les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis dans la région ».

Il a indiqué que le voyage comprendrait « des rencontres avec des dirigeants gouvernementaux et des chefs d’entreprise de chaque pays et des entreprises américaines opérant dans chaque pays », et que les sujets de discussion incluraient les droits de l’homme, les préoccupations des entreprises américaines et le rôle de la Chine dans la communauté internationale ainsi que « domaines de coopération potentielle ».

Les relations américano-chinoises ont plongé à leur plus bas niveau depuis des décennies sur fond de tensions autour de Taïwan, de la guerre russe en Ukraine et de l’apparition d’un prétendu ballon espion chinois au-dessus du territoire américain, qui a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter un voyage à Pékin en février.

Les hauts responsables américains, y compris les membres du Congrès, ne rencontreraient généralement pas une personnalité aussi haut placée que Xi. Le président chinois a effectivement rencontré Blinken lorsqu’il a reprogrammé son voyage à Pékin en juin, mais il n’a pas rencontré d’autres hauts responsables de l’administration Biden qui ont effectué des voyages ultérieurs, notamment la secrétaire au Trésor Janet Yellen, l’envoyé américain pour le climat John Kerry et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Xi et le président Joe Biden pourraient avoir l’occasion de se rencontrer en novembre lors du forum de coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, bien que Pékin n’ait pas confirmé si Xi y participerait. Les deux dirigeants ne se sont pas parlé depuis leur rencontre personnelle en novembre dernier en marge d’un sommet du Groupe des 20 économies en Indonésie.

« Je ne pense pas que le président Xi ait accepté de nous rencontrer en raison de notre personnalité gagnante », a déclaré Kennedy. « Je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait de tâter le terrain et de préparer sa rencontre avec le président Biden en novembre. »

Crapo et Kennedy ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que leurs conversations avec les responsables chinois tournent autour de la sécurité nationale, des questions économiques, du commerce, de la politique fiscale et de la crise américaine du fentanyl. Mardi, l’administration Biden a annoncé des inculpations et des sanctions contre des dizaines d’entreprises et de dirigeants basés en Chine accusés de trafic de précurseurs chimiques du fentanyl vers les États-Unis.

La Chine affirme qu’elle adopte une position ferme contre les stupéfiants et qu’il appartient aux États-Unis de lutter contre leur consommation de fentanyl, un opioïde puissant qui est désormais la drogue la plus mortelle du pays.

Kennedy a déclaré qu’il espérait également discuter des droits de propriété intellectuelle, de l’agression chinoise en mer de Chine méridionale et de la restauration des canaux de communication entre militaires, que la Chine avait coupés en signe de protestation après la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants à l’époque. a revendiqué l’île de Taïwan en août 2022.

Frank Thorp V et Liz Brown-Kaiser ont fait un reportage depuis Washington, et Jennifer Jett depuis Hong Kong.