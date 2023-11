Les sénateurs enquêtent sur un laboratoire de virus géré par Fauci dans le Montana, où des scientifiques américains infectaient des chauves-souris avec des virus de type Covid expédiés de WUHAN en 2018

Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com





EXCLUSIF : les sénateurs s’inquiètent des expériences menées dans un laboratoire américain

Ils écrivent au NIH pour exiger des réponses sur les projets futurs du laboratoire.

LIRE LA SUITE : Un laboratoire du NIH a expérimenté le coronavirus un an avant la pandémie







Les sénateurs exigent des réponses au sujet d’un laboratoire du Montana où l’argent des contribuables américains était utilisé pour manipuler des coronavirus avant la pandémie.

DailyMail.com a révélé la semaine dernière comment des chercheurs parrainés par le gouvernement ont infecté des chauves-souris avec un virus « de type SRAS » en 2018 dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan, qui est au centre du scandale de dissimulation de Covid.

Les sénateurs républicains Joni Ernst, de l’Iowa, et Eric Schmitt, du Missouri, enverront aujourd’hui une lettre aux National Institutes of Health exigeant « d’en savoir plus sur les recherches potentiellement risquées » menées aux Rocky Mountain Laboratories (RML).

La lettre des sénateurs, consultée par DailyMail.com, dit : “Il n’y a aucune place à l’erreur ni aucune excuse pour la négligence, car même un incident mineur peut être catastrophique lorsqu’il s’agit d’agents biologiques dangereux, en particulier ceux ayant un potentiel pandémique.”

La lettre pose 10 questions, notamment le nombre de chauves-souris vivantes actuellement hébergées dans le laboratoire et les futures expériences prévues.

Photos de chauves-souris confinées au zoo du Maryland qui ont expédié les animaux à un laboratoire du NIH pour des expériences sur les coronavirus en 2018, obtenues par le White Coat Waste Project

Les questions incluent : « Le RML rénové mènera-t-il des recherches sur le gain de fonction ou tout autre type d’expérimentation améliorant la pathogénicité des agents infectieux ou créant des versions chimériques ?

« Si des incidents de biosécurité se produisent à RML, comment le Congrès et le public seront-ils informés ? »

« D’où proviennent les animaux de laboratoire de RML ? Des chauves-souris ou d’autres animaux sont-ils importés de pays étrangers ?

La lettre des sénateurs souligne que le laboratoire avait déjà signalé un certain nombre de violations du protocole, notamment une souris infectée par un virus de type Ebola s’échappant de sa cage et se déplaçant librement pendant une journée et des individus non autorisés, dont un enfant, trouvés errant près des installations pour primates du laboratoire. .

Le CDC n’a pas été immédiatement alerté des violations car, indique la lettre, les responsables du laboratoire “ne pensaient pas qu’ils devaient signaler le rongeur évadé, mais l’ont fait plus tard lorsque les responsables du CDC leur ont demandé de le faire”.

La révélation de la semaine dernière a suscité la colère des politiciens qui ont déclaré qu’elle révélait des liens étranges entre le NIH, qui était alors sous la direction du Dr Anthony Fauci, et le laboratoire chinois craignait d’avoir déclenché la pandémie mondiale de Covid-19.

Cela a également révélé les tactiques de recherche controversées financées par l’argent des contribuables américains.

La collaboration de 2018 a vu des chercheurs des Rocheuses infecter 12 chauves-souris frugivores égyptiennes qui avaient été acquises dans un zoo ombragé du Maryland, au bord de la route.

Les animaux ont été infectés par un virus « de type SRAS » appelé WIV1-coronavirus pour étudier le comportement et la transmissibilité du virus. Le virus avait été expédié depuis le Wuhan laboratoire le FBI pense avoir causé la pandémie de Covid, bien que la recherche ait déterminé que le nouveau virus ne pouvait pas provoquer une « infection robuste ».

Les laboratoires Rocky Mountain ont été construits en 1928 à Hamilton, dans le Montana, et constituent un « centre de recherche biomédicale de pointe », ont déclaré les NIH. Un élément clé de l’installation est la recherche sur les maladies à transmission vectorielle, telles que la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses et la maladie de Lyme, ainsi que sur les coronavirus et les maladies résistantes aux antibiotiques.

Aujourd’hui, le laboratoire dépense 125 millions de dollars en fonds Covid-19 pour construire un nouveau laboratoire de niveau de biosécurité 2 qui soutiendra les programmes d’élevage, de détention et d’expérimentation d’animaux, ainsi que la quarantaine pour les animaux classés aux niveaux de biosécurité 3 et 4.

La nouvelle installation élargira également les capacités du RML pour les études impliquant des espèces exotiques, notamment les chauves-souris.

Le sénateur Eric Schmitt est un républicain du Missouri

Le sénateur Joni Ernst est un républicain de l’Iowa

Shi Zhengli – surnommée la « Bat Lady » ou « Bat Woman » pour ses travaux sur les coronavirus des chauves-souris – a enquêté sur la possibilité que Covid ait pu émerger de son laboratoire en 2020, selon ses collègues.

Le vice-président principal de la WCW, Justin Goodman, a déclaré à DailyMail.com : « Nous félicitons le sénateur Ernst d’avoir pris des mesures rapides et décisives pour tenir le NIH responsable du gaspillage de l’argent des contribuables en tests cruels, inutiles et potentiellement catastrophiques sur les animaux dans son super laboratoire de bioagents du Montana, qui dispose d’un historique d’évasions d’animaux et d’atteintes à la sécurité.

Les sénateurs ont ajouté qu’ils étaient également préoccupés par le travail effectué par les NIH avec l’organisation de recherche scientifique à but non lucratif EcoHealth Alliance.

Le sénateur Joni Ernst a déclaré à DailyMail.com dans un communiqué : « Nous avons regardé le film d’horreur sur les expériences du laboratoire d’État chinois de Wuhan sur les coronavirus chez les chauves-souris, et j’ai travaillé pour annuler le financement des projets dangereux d’Ecohealth.

« Permettre volontairement que des conséquences se produisent aux dépens des contribuables est tout simplement ridicule. Mais sous la direction de Fauci, le Rocky Mountain Lab a intensifié ses recherches risquées sur le potentiel pandémique.

“Nous ne pouvons pas permettre ce qui s’est passé à Wuhan sur nos propres côtes, c’est pourquoi je m’efforce d’empêcher toute fuite future en laboratoire.”

Le RML a une longue et continue histoire de collaboration avec l’organisation, que les législateurs décrivent comme « le groupe de chasse aux virus qui a dirigé l’argent des contribuables américains vers l’Institut de Wuhan pour la recherche sur les coronavirus de chauve-souris ».

Ils ont déclaré que l’EHA avait violé les politiques de subvention de l’agence de santé en n’informant pas les responsables lorsque le sous-traitant de l’EHA, l’Institut de virologie de Wuhan, avait amélioré les coronavirus dans ses laboratoires et avait refusé à plusieurs reprises les demandes de fourniture de documents sur ces expériences, qui, selon les sénateurs, pourraient contenir des indices cruciaux sur les origines de la pandémie de Covid-19.

Les sénateurs ont ajouté : « Il va sans dire que nous sommes profondément préoccupés [the] Le NIH continue d’inviter cette organisation douteuse à collaborer, notamment sur des études de prévention des pandémies, puisque le groupe n’a jusqu’à présent empêché aucune pandémie, mais pourrait en avoir provoqué une.

« Franchement, cela ressemble beaucoup trop à une mauvaise suite d’un film d’horreur, avec les mêmes personnages et l’intrigue prévisible.

«Nous aimerions donc en savoir plus sur les expérimentations passées, présentes et futures de RML avec des agents sélectionnés et des agents pathogènes dangereux, ainsi que sur les collaborations avec EcoHealth Alliance.»

Les 10 questions des législateurs au NIH sont les suivantes :

EXCLUSIF : Le virologue qui a financé les expériences de Wuhan admet pour la première fois qu’une fuite en laboratoire est possible après des années d’écrasement des sondes sur les origines de Covid Un scientifique au centre de la théorie des fuites dans les laboratoires de Covid a admis qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité que le virus ait échappé à un centre de recherche chinois.

1. Quel est le budget annuel prévu du RML pour le prochain exercice financier et les cinq derniers exercices financiers, y compris tout financement supplémentaire ou lié à la COVID ?

2. Quel est le nombre total de chauves-souris vivantes et d’autres animaux vivants actuellement détenus au RML, délimités par espèce ?

3. Quel est le nombre total de chauves-souris vivantes et d’autres animaux vivants qui devraient être hébergés dans l’installation agrandie du RML, délimités par espèce ?

4. D’où proviennent les animaux de laboratoire de RML ? Des chauves-souris ou d’autres animaux sont-ils importés de pays étrangers ?

5. Existe-t-il des projets RML actuels ou futurs qui impliqueront EcoHealth Alliance ou des collaborateurs de l’organisation ? Répertoriez tous les projets RML passés et actuels qui incluent des collaborateurs représentant ou affiliés à EcoHealth Alliance et décrivez leur implication.

6. Existe-t-il des projets RML futurs ou en cours qui impliqueront des chercheurs, des laboratoires et d’autres institutions et individus basés en République populaire de Chine ? Répertoriez tous les projets RML passés, présents et prévus qui impliquent des collaborations avec des chercheurs, des laboratoires et d’autres institutions et individus basés en République populaire de Chine et décrivez leur implication.

7. Le RML rénové mènera-t-il des recherches sur le gain de fonction ou tout autre type d’expérimentation améliorant la pathogénicité des agents infectieux ou créant des versions chimériques ? Si tel est le cas, comment le Congrès et le public seront-ils informés de telles expériences prévues au RML ?

8. Comment le Congrès et le public seront-ils informés des projets de recherche sur la RML impliquant des agents sélectionnés, définis par le CDC comme « des agents biologiques et des toxines dont il a été déterminé qu’ils peuvent potentiellement constituer une menace grave pour la santé et la sécurité publiques ? »

9. En cas d’incident de biosécurité à RML, comment le Congrès et le public en seront-ils informés ?

10. Veuillez décrire et détailler toutes les expériences et/ou études RML sur des chauves-souris vivantes ou des primates non humains vivants, avant décembre 2019, impliquant un virus de type SRAS ou une chimère d’un virus de type SRAS. Veuillez inclure le numéro de référence GenBank du ou des virus étudiés, ou si les séquences restent non publiées, veuillez expliquer pourquoi.