Les sénateurs écrivent une lettre de soutien au journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich

Washington – Un groupe bipartite de sénateurs a écrit une lettre au journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, exprimant leur « profonde colère et inquiétude » face à sa détention en Russie.

« Nous espérons que cette lettre exprime clairement notre soutien et notre solidarité en votre nom et notre désir que vous et un autre détenu Paul Whelan sont libérés immédiatement et sans condition », a écrit le groupe de 32 sénateurs, affirmant que le gouvernement russe utilisait Gershkovich comme un « outil politique ».

Gershkovich a été arrêté en mars pour espionnage, faisant de lui le premier journaliste américain à être arrêté pour espionnage en Russie depuis des décennies. Les États-Unis et le Wall Street Journal ont nié avec véhémence ces allégations et ont appelé à sa libération immédiate.

Le mois dernier, un tribunal russe prolongé sa détention pendant encore au moins trois mois.

« Nous pensons qu’une presse libre est cruciale pour la fondation et le soutien des droits de l’homme partout », indique la lettre. « Nous vous félicitons pour vos efforts pour rapporter la vérité sur l’invasion répréhensible de l’Ukraine par la Russie, un conflit qui a entraîné des atrocités, des tragédies et des pertes de vie indicibles. »

Le sénateur démocrate Chris Coons du Delaware et le sénateur républicain James Risch de l’Idaho ont lancé la lettre, qui disait également que chaque jour que Gershkovich passe dans une prison russe « est un jour de trop ».

« Depuis votre arrestation, nous avons plaidé pour votre libération en public et en privé. Nous ne nous arrêterons pas tant que vous ne serez pas à la maison en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Sachez que le soutien pour vous et Paul va bien au-delà des murs du Sénat des États-Unis, et que le peuple américain est avec nous pour exiger votre libération. »

Mardi, la Chambre a adopté à l’unanimité une résolution appelant le gouvernement russe à libérer Gershkovich. La résolution n’est pas une loi contraignante, mais amplifie le fait que l’administration Biden bénéficie du soutien du Congrès pour obtenir la libération de Gershkovich.

« Vladimir Poutine sait qu’une presse libre est un pilier de la démocratie, qu’un quatrième pouvoir fort tiendra les responsables responsables », a déclaré lundi le représentant républicain Michael McCaul du Texas à la Chambre. « Alors il a arrêté Evan avec l’intention non seulement de le faire taire, mais aussi d’effrayer les autres journalistes pour qu’ils se taisent aussi. »

McCaul a déclaré qu’il « doit être clair que l’utilisation de citoyens américains comme pions politiques ne restera pas impunie ».

Les États-Unis demandent également la libération de Whelan, qui purge une peine de 16 ans pour espionnage, ce que les États-Unis démentent également.

Les États-Unis considèrent que les deux hommes sont détenu à tortune désignation rare qui met toute la force du gouvernement américain derrière la sécurisation de leur libération.

