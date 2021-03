L’administration du président Joe Biden est trop blanche et hétérosexuelle – du moins de l’avis de deux sénateurs démocrates – qui ont juré de voter contre tout candidat blanc non LGBTQ, jusqu’à ce que la Maison Blanche s’engage à plus de diversité.

La sénatrice Tammy Duckworth (Illinois) et Mazie Hirono (Hawaï) ont déclaré mardi aux journalistes qu’ils voteraient pour n’approuver que les candidats non blancs ou LGBTQ jusqu’à ce que Biden commence à nommer plus de minorités. Alors que Hirono a déclaré que sa préoccupation était la diversité en général, Duckworth tente de faire pression sur l’administration pour qu’elle donne plus d’emplois de prune aux candidats d’origine asiatique-américaine et des îles du Pacifique (AAPI).

« Je suis un non-vote sur le plancher sur tous les candidats non-diversité », a déclaré Duckworth. « Vous savez, je voterai pour les minorités raciales et je voterai pour les LGBTQ, mais pour n’importe qui d’autre, je ne vote pas pour. »

Aussi sur rt.com Qui a besoin de solidarité? Columbia propose SIX cérémonies de remise de diplômes de niche pour répondre à la race, à la sexualité et aux revenus des étudiants

Hirono a déclaré que les sénateurs voteraient contre tous les candidats blancs et hétéros jusqu’à ce qu’ils aient un engagement de l’administration que plus de postes seront bientôt pourvus par des candidats minoritaires, y compris des représentants noirs, hispaniques et de l’AAPI.

«Je la rejoins là-dessus, ce qui signifie que nous aimerions que la Maison Blanche s’engage à ce qu’il y ait plus de représentation de la diversité au sein du Cabinet et aux postes de haut niveau à la Maison Blanche». Dit Hirono.

Dans un Sénat 50-50 que les démocrates contrôlent uniquement en organisant le vote décisif du vice-président Kamala Harris, la rangée de la diversité pourrait permettre aux républicains de bloquer certains des candidats de Biden. Cela montre également la difficulté de garder tous les acteurs clés contenus dans un parti qui dépend de plus en plus de la politique identitaire pour sa coalition de soutien.

Biden a déjà nommé une liste historiquement diversifiée de cadres, y compris le premier secrétaire du Cabinet amérindien et le premier fonctionnaire fédéral ouvertement transgenre à être confirmé par le Sénat. Mais il est le premier président en 20 ans sans secrétaire du cabinet américano-asiatique. Un seul fonctionnaire au niveau du Cabinet, la représentante commerciale Katherine Tai, est d’origine asiatique.

Duckworth, qui est née à Bangkok d’une mère thaïlandaise et d’un père blanc américain, a déclaré qu’elle prévoyait de voter « non » sur les confirmations à venir pour le secrétaire adjoint à la défense et le secrétaire adjoint à la défense pour la politique. Elle a suggéré que les postes vacants à la Commission fédérale du commerce, au Département de la défense et au Bureau de la gestion et du budget pourraient être pourvus par des candidats AAPI.

Après que le maire de Boston, Marty Walsh, ait été confirmé lundi soir alors que le dernier secrétaire du Cabinet de Biden, Duckworth et Hirono, un Américain d’origine japonaise, ont confronté un responsable de la Maison Blanche à propos du manque de représentation de l’AAPI. Duckworth aurait déclaré que le responsable adjoint, le chef d’état-major Jen O’Malley Dillon, avait répondu en donnant le « incroyablement insultant » exemple de Harris, qui est d’origine ethnique noire et sud-asiatique. Elle se plaignait également que de nombreux candidats AAPI qu’elle avait référés à l’administration Biden « jamais reçu un appel téléphonique. »

Aussi sur rt.com BÉBÉS racistes? Un chercheur révèle une boîte à outils sur l’équité en Arizona qui enseigne la « fragilité blanche » et d’autres propagandes éveillées

Duckworth a déclaré que son vœu de voter «non» s’appliquait à toutes les nominations nécessitant une confirmation du Sénat, y compris les fonctionnaires du Cabinet, les postes de sous-cabinet et les candidats judiciaires. Les conservateurs ont appelé sa décision de disqualifier les candidats blancs comme sectaires.

« Si un sénateur blanc disait ce que le sénateur Tammy Duckworth a dit mais le changeait, il voterait uniquement pour des candidats blancs, leur carrière serait terminée », écrivain Carmine Sabia mentionné. « Et franchement, je suis sur ce BS ‘C’est OK d’être raciste contre les Blancs’. Duckworth devrait démissionner immédiatement. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!