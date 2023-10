Le Sénat du Wisconsin a approuvé mardi soir un projet de loi qui interdirait aux médecins de donner aux mineurs des hormones sexuelles croisées ou des bloqueurs de puberté, déclenchant une bataille entre les législateurs et le gouverneur démocrate Tony Evers, qui a déclaré qu’il opposerait son veto au projet de loi, selon le Milwaukee Journal. Sentinelle.

Le facture a été adoptée par l’Assemblée de l’État le 12 octobre aux côtés de deux autres qui interdisent aux hommes biologiques de en compétition dans les sports féminins de la maternelle à la 12e année et chez les femmes collégial des sports. Le Sénat de l’État n’a pas pesé sur les deux projets de loi sur le sport, mais a adopté une loi interdisant aux personnes de moins de 18 ans de recevoir des traitements hormonaux transgenres et des opérations de stérilisation, à laquelle Evers a publiquement déclaré qu’il opposerait son veto s’il était envoyé à son bureau, selon au Milwaukee Journal Sentinel. (EN RAPPORT: EXCLUSIF : Un médecin a recherché des fonds pour « répondre aux problèmes de santé » des enfants trans en injectant à des rats de laboratoire des hormones et des bloqueurs de puberté)

« Nous allons opposer notre veto à chacun d’entre eux », a déclaré Evers lors d’un rassemblement. selon à l’Associated Press. « Je sais que tu es ici parce que tu es énervé et que tu veux l’arrêter, et tu l’arrêteras, et je t’aiderai à l’arrêter. »

Le projet de loi interdit à un médecin d’effectuer « ou [making] une référence aux « hormones sexuelles croisées » et aux bloqueurs de puberté « dans le but de modifier le corps du mineur pour qu’il corresponde à un sexe discordant avec le sexe biologique du mineur », selon le texte. Il interdit également aux médecins de pratiquer des interventions chirurgicales telles que « vasectomie, hystérectomie, ovariectomie, métoïdioplastie, orchidectomie, pénectomie, phalloplastie et vaginoplastie » dans le but de changer le sexe d’un mineur, car cela peut entraîner une stérilisation.

Si un médecin ne respecte pas la loi, le conseil médical de l’État a le pouvoir de révoquer son permis d’exercice et le projet de loi interdit en outre au conseil de pouvoir renouveler son permis à l’avenir, selon le texte. Les républicains ont précédemment déclaré qu’ils espéraient qu’Evers reconsidérerait sa position, qualifiant le projet de loi de « bonne chose à faire pour les familles du Wisconsin ».

Evers a déclaré en juillet qu’il n’avait pas l’intention de soutenir une législation qui dérange les « enfants trans », qualifiant le débat sur le sujet de « question nationale idiote » et de « dégoûtant ». selon au Cap Times.

« Je suis toujours derrière les enfants trans, les adultes trans – ils font partie de notre monde », a déclaré Evers. « Et chaque fois que tu veux jouer avec [them] vous allez avoir un veto. Assez simple. »

Le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

