Les sénateurs américains Susan Collins et Angus King du Maine ont déclaré vendredi, après que les forces de l’ordre ont découvert Lewiston, Maine la fusillade de masse du suspect Robert Card est mort, que les habitants de l’État peuvent désormais pousser un soupir de soulagement.

Card, 40 ans, a été retrouvé mort vendredi soir d’une blessure par balle apparemment auto-infligée près d’une benne à ordures dans une usine de recyclage de Lisbonne, dans le Maine, où il travaillait autrefois. Il est le principal suspect de la fusillade de masse de mercredi à Lewiston au Schemengees Bar and Grille et au bowling Just-In-Time Recreation, au cours de laquelle 18 personnes ont été tuées et 13 autres blessées.

Collins, un républicain, a déclaré dans un communiqué : “Les Mainers peuvent pousser un soupir collectif de soulagement grâce aux courageux premiers intervenants qui ont travaillé nuit et jour pour retrouver ce tueur.”

La sénatrice républicaine a déclaré que le président Biden avait informé que sa carte avait été retrouvée vendredi soir et qu’elle et le président avaient exprimé leur appréciation pour les efforts des premiers intervenants pour localiser le tireur présumé.

ROBERT CARD, SUSPECT DE TIR DE MASSE DANS LE MAINE, TROUVÉ MORT AVEC UNE BLESSURE APPARENTE AUTO-INFLIQUÉE PAR BALLE

“Lorsque le président Biden m’a appelé ce soir pour me dire que l’auteur des attentats odieux de Lewiston avait été retrouvé, nous avons tous deux exprimé notre profonde gratitude pour le courage et la détermination de ces hommes et femmes courageux”, a-t-elle écrit.

Collins a également remercié la gouverneure Janet Mills, une démocrate, pour son « leadership inébranlable », ainsi que les travailleurs de la santé, les responsables municipaux et la population du Maine « qui se sont rassemblés à la suite de cette attaque ».

« Aux familles qui ont perdu des êtres chers et aux personnes blessées par cette attaque, je sais qu’aucun mot ne peut atténuer le choc, la douleur et la colère légitime que vous ressentez », a-t-elle déclaré. “J’espère que vous trouverez réconfort et force en sachant que vous êtes dans le cœur des gens du Maine et de tout le pays.”

Dans une déclaration personnelle, King, un indépendant, a exprimé son soulagement que le suspect ait été retrouvé et a déclaré que les habitants du Maine appréciaient les forces de l’ordre et les premiers intervenants qui ont travaillé pour retrouver le suspect.

“Ce soir, je rejoins mes voisins et amis dans un sentiment de soulagement commun”, a écrit King. “Nous sommes reconnaissants aux forces de l’ordre et aux premiers intervenants pour les cinquante heures de dévouement et de détermination incessantes qui nous ont apporté ce soulagement. Il faudra beaucoup de temps pour gérer cette douleur, mais les habitants du Maine ont du courage, de la détermination et du cœur et nous le ferons. Rassemblons-nous à travers cette période de deuil difficile et espérons des jours plus lumineux et plus calmes. »

La police de l’État du Maine a retrouvé Card vendredi soir vers 19 h 45. Son corps a été retrouvé après une chasse à l’homme de deux jours en relation avec les fusillades de masse.

L’UNITÉ FRONTIÈRE D’ÉLITE SE REJOINT À LA CHASSE À L’HOMME POUR LE SUSPECT DE TIR DE MASSE DANS LE MAINE, ROBERT CARD

Des centaines d’agents chargés de l’application des lois, dont le FBI, le SWAT et l’unité de patrouille frontalière du BORTAC, ont travaillé pour localiser Card, qui a été décrit par les responsables comme armé et dangereux lors de la chasse à l’homme.

La gouverneure a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle avait informé les quatre législateurs fédéraux représentant le Maine que le suspect avait été localisé.

“Cette découverte est entièrement due aux centaines de membres des forces de l’ordre locales, départementales, étatiques et fédérales de partout, ainsi qu’à des personnes d’autres États, des personnes qui ont cherché sans relâche pour arriver à ce moment”, a déclaré Mills.

Les responsables du Maine ont identifié les victimes de la fusillade comme étant Ronald Morin, 55 ans; Peyton Brewer Ross, 40 ans; Sceau de Josué, 35 ans ; Brian MacFarlane, 41 ans; Joseph Lawrence Walker, 57 ans; Arthur Fred Strout, 42 ans ; Maxx Hathaway, 35 ans ; Stephen Vozella, 45 ans; Thomas Ryan Conrad, 34 ans ; Michael R. Deslauriers II, 51 ans; Jason Adam Walker 51 ans ; Tricia Asselin, 53 ans; William Young, 44 ans; Aaron Young, 14 ans ; Robert Violette, 76 ans et Lucille Violette, 73 ans ; William Frank Brackett, 44 ans; et Keith Macneir, 64 ans.

Le représentant démocrate américain Jared Golden a déclaré dans un communiqué que “les habitants de Lewiston et des communautés environnantes peuvent se sentir en sécurité en sachant que cette menace a pris fin”.

« Je sais que nous continuerons tous à prier et à prendre soin des familles qui ont perdu des êtres chers, des blessés et des survivants qui ont vécu cette terrible fusillade. C’est le moment de pleurer la perte de vies humaines et d’honorer les mémoire de chacun de ces membres de notre grande communauté”, a-t-il écrit. “Je tiens à exprimer ma gratitude aux agents locaux chargés de l’application des lois et à tous ceux qui ont répondu à travers l’État et le pays pour mettre leur vie en danger pour protéger notre communauté, ainsi qu’aux EMT et aux professionnels de la santé qui ont répondu à cette crise.

Plus tôt cette semaine, Golden a changé sa position sur la possession d’armes à feu après la fusillade de masse dans le Maine et a déclaré qu’il soutenait désormais une interdiction des armes « d’assaut ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La représentante démocrate américaine Chellie Pingree a écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, qu’elle est reconnaissante envers « les nombreux membres des forces de l’ordre, les professionnels de la santé, les dirigeants locaux, les journalistes et les résidents pour leur travail inlassable cette semaine et dans les jours à venir ». “.

“Nous garderons à jamais les Mainers perdus dans nos cœurs alors que nous commençons à essayer de guérir et, surtout, à travailler pour mettre fin à l’épidémie de violence armée typiquement américaine”, a-t-elle poursuivi. “S’il vous plaît, restez en sécurité et restez #MaineStrong.”