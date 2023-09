Les sénateurs du GOP malmènent le candidat du Pentagone à propos de l’évacuation de l’Afghanistan

« Toute la nuit du 29, vous m’emmenez de porte en porte, en porte, en porte, en porte, en porte, en porte pour essayer d’amener ces individus à HKIA », a déclaré Mullin, faisant référence à l’International Hamid Karzai. Aéroport. « Le Département d’État nous arrêtait à chaque étape. »

Après avoir conduit la fillette de trois ans de l’autre côté de la frontière avec le Tadjikistan, l’ambassadeur américain là-bas a déclaré à Mullin : « Washington m’a dit de ne pas vous aider de quelque manière que ce soit », a déclaré le sénateur lors de l’audience. La jeune fille est finalement décédée, a déclaré Mullin, soulignant qu’il avait envoyé aux responsables du Département d’État des photos d’elle depuis son téléphone.

« Lorsque vous restez là et dites que tous les Américains qui voulaient sortir l’ont fait, vous mentez absolument. Et vous savez que c’est factuel et vous le dites avec un visage impassible », a-t-il déclaré.

Chollet a été nommé pour remplacer Colin Kahl en tant que haut responsable conseillant le chef du Pentagone sur toutes les questions liées à l’élaboration des politiques. Kahl était l’un des candidats les plus controversés de Biden, et a à peine obtenu la confirmation après avoir été confronté à de vives questions sur ses critiques sévères à l’égard des républicains sur les réseaux sociaux et son soutien à l’accord nucléaire iranien de 2015.

Les républicains ont déclaré vouloir rétablir les relations avec le chef politique après avoir eu une relation difficile avec Kahl, et Chollet est considéré comme susceptible d’être approuvé par la commission. Mais cela n’a pas empêché certains d’entre eux de poser des questions difficiles sur le retrait d’Afghanistan et d’autres décisions de l’ère Biden.

Au cours de l’audience de jeudi, Mullin a harcelé Chollet pour savoir si quelqu’un dans l’administration Biden avait été tenu responsable du « retrait désastreux ».

« Quelqu’un a-t-il été tenu responsable ? » dit Mullin, qui a fait demandes répétées du gouvernement américain de se rendre à Kaboul lors de l’évacuation pour secourir les citoyens américains. Depuis, il est devenu un critique virulent du retrait d’Afghanistan.

« Sénateur, la responsabilité est d’une importance cruciale… »

« Non, je dis que quelqu’un a été tenu responsable ? » Mullin l’interrompit. « C’est simple. C’est un oui ou un non.

D’autres Républicains s’en sont également pris à Chollet pour l’évacuation de l’Afghanistan. Le sénateur Roger Wicker (R-Miss.), membre éminent du comité, a déclaré que les commentaires de Chollet suggérant que la décision de quitter l’Afghanistan était « stratégiquement judicieuse » l’inquiétaient.

Au cours de son interrogatoire, Wicker a fait référence à l’interview de Biden avec George Stephanopoulos d’ABC News, s’engageant à faire sortir tous les Américains du pays.

« Quand avez-vous réalisé que le président n’allait pas faire ça ? » demanda Wicker.

Chollet a reconnu son rôle dans le retrait et a vanté l’évacuation par l’administration de 120 000 personnes en août 2021, et de 15 000 depuis lors.

Chollet a également été critiqué par les Républicains pour sa défense du mandat de l’ancien président Barack Obama, son commentaires à Associated Press en 2018, que la notion de menace à la sécurité à la frontière sud était « absurde » et remarques au New York Times en 2020, que « l’armée en particulier est un système plutôt orienté vers les bubbas ».

Le sénateur Dan Sullivan (R-Alaska) a demandé à plusieurs reprises à Chollet ce qui était le plus important pour la Marine : la guerre et la construction navale, ou le changement climatique. Après que Chollet ait refusé de mordre, Sullivan a déclaré que la réponse du candidat était « extrêmement décevante ».

« La plus grande préoccupation de beaucoup d’entre nous est que les civils du Pentagone bousculent un système de valeurs qui n’a rien à voir avec la guerre, et qui n’a rien à voir avec la létalité du travail », a déclaré Sullivan.

Le sénateur Tom Coton (R-Ark.) a demandé à Chollet de dire ce qu’il pensait du calendrier fixé par l’administration Biden pour l’envoi de matériel militaire en Ukraine.

« Rétrospectivement, pensez-vous qu’il y a un système d’armes que l’administration Biden aurait dû envoyer plus tôt qu’elle ne l’a finalement envoyé, ou pensez-vous qu’elle a lancé un jeu parfait sur chaque décision ? » » demanda Cotton.

Chollet a reconnu que l’approche de l’administration à l’égard de l’Ukraine n’a pas été « parfaite », mais s’est dit « satisfait » du montant de l’aide apportée par les États-Unis à Kiev.

« Je ne pense pas que quiconque présume qu’il y a eu un terrain de jeu parfait, c’est sûr », a déclaré Chollet.

Si la commission décide d’approuver la nomination de Chollet, une confirmation complète du Sénat est encore improbable en raison du sénateur. Tommy Tuberville(R-Ala.) s’accrochent à tous les candidats du Pentagone pour protester contre la politique de voyage de l’agence en matière d’avortement.