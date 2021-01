Deux sénateurs républicains de Géorgie ont accepté d’aider à contester la certification des votes électoraux du président élu Joe Biden, prouvant leur fidélité au président Donald Trump au moment où les électeurs se rendent aux urnes lors de leurs courses de réélection.

L’un des sénateurs, Kelly Loeffler, a attendu littéralement jusqu’à la 11e heure pour annoncer ses plans, affirmant dans un communiqué lundi soir qu’elle se joindrait à la tentative de bloquer l’officialisation de la victoire de Biden lorsque le Congrès se réunira mercredi pour certifier les résultats électoraux de tout le pays. .

« Nous devons restaurer la confiance, la confiance et l’intégrité dans notre système électoral », elle a dit.

Mardi, les Géorgiens sont allés voter au second tour des élections au cours desquelles Loeffler et son compatriote républicain David Perdue ont été confrontés aux défis des démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff, respectivement. Les courses cruciales détermineront si les démocrates peuvent prendre le contrôle du Sénat, ce qui ouvrirait la voie à une plus grande légifération du programme politique de Biden, car le parti détient déjà la majorité à la Chambre.

Perdue ne pourra pas participer directement au processus de certification car son mandat a expiré le 3 janvier, laissant techniquement la Géorgie avec un seul sénateur américain jusqu’à ce que son second tour de scrutin détermine qui détiendra le siège. Mais Perdue a déclaré dimanche dans une interview à Fox News qu’il exhorterait ses collègues du Sénat à contester la certification de la victoire de Biden.

«C’est quelque chose que le peuple américain exige en ce moment», il a dit.

Trump, qui a allégué que l’élection présidentielle du 3 novembre lui avait été volée par une fraude massive en Géorgie et dans plusieurs autres États du swing, a applaudi les déclarations de Loeffler et Perdue.

« Je suis heureux d’annoncer que Kelly Loeffler et David Perdue viennent de rejoindre notre grand groupe de sénateurs Stop the Steal, » Trump a déclaré mardi sur Twitter. «Ils lutteront contre la ridicule certification du collège électoral de Biden.»

Au moins une douzaine de sénateurs du GOP avaient déjà déclaré qu’ils s’opposeraient à la certification, y compris un groupe de 11, dirigé par Ted Cruz (R-Texas), qui a appelé à la création d’une commission chargée de mener un audit d’urgence de 10 jours des résultats des élections en litige. États. Au moins 140 membres de la Chambre républicaine ont également déclaré qu’ils s’opposeraient à l’officialisation de la victoire de Biden.

De nombreux législateurs républicains et la direction du parti ont cependant été réticents à soutenir Trump dans sa lutte contre la fraude électorale présumée. Les partisans du président ont déclaré publiquement que ceux qui ne montrent pas leur loyauté savent qu’ils peuvent probablement s’attendre à ce que l’équipe Trump s’oppose à leurs futures réélections.

La déclaration de Loeffler a été publiée alors que Trump organisait un rassemblement lundi soir à Dalton, en Géorgie, faisant campagne pour les deux républicains lors du second tour de mardi. Il a également profité de l’occasion pour promouvoir ses efforts «Stop the Steal».

« Les gens se souviendront des gens qui ne nous soutiennent pas, » Trump a dit.

