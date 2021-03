WASHINGTON (AP) – Le candidat de l’administration Biden au poste de conseiller politique du Pentagone a été vivement critiqué par les républicains de la commission des services armés du Sénat jeudi, y compris des accusations selon lesquelles il a été trop partisan.

Colin Kahl, qui a été conseiller à la sécurité nationale du vice-président de l’époque Joe Biden sous l’administration Obama, a été confronté à des questions répétées sur son soutien précédent à l’accord nucléaire iranien et sur la manière dont il aborderait cette question maintenant. Et un certain nombre de sénateurs du GOP ont déclaré qu’ils étaient troublés par les tweets partisans que Kohl a émis pendant la présidence de Donald Trump et qu’ils s’opposeraient à sa nomination. Il n’était pas clair s’il y avait suffisamment d’opposition pour faire dérailler sa nomination.

« Nous savons qu’il y a une nouvelle administration et que nous aurons des désaccords politiques que nous essaierons tous de résoudre », a déclaré le républicain de rang du panel, le sénateur Jim Inhofe de l’Oklahoma. «Mais comment allez-vous rectifier le fait que de nombreux Américains, y compris ceux qui travaillent au ministère de la Défense, ne vous connaissent que par vos commentaires très partisans? Comment pouvons-nous être sûrs que vous serez un modèle d’analyse politique non partisane – ce que le travail exige – si vous êtes confirmé? »

Kahl a déclaré qu’il avait travaillé sur une base bipartite dans ses emplois précédents dans l’administration Obama, qui comprenait un passage en tant que secrétaire adjoint à la défense pour les questions du Moyen-Orient au Pentagone de 2009 à 2011. Et il a déclaré au panel: «Ce n’est pas un travail politique, c’est un travail politique … J’ai une longue expérience en mettant la politique de côté et en travaillant sur la politique.»

Le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas et d’autres ont lu un certain nombre de tweets de Kahl qui condamnaient les républicains et l’administration Trump. Cotton a déclaré que les tweets «volatils» nuiraient à sa capacité à travailler avec le Congrès, ajoutant que «votre jugement sur la guerre et la paix est presque toujours faux».

En réponse, Kahl a présenté des excuses, affirmant que les dernières années avaient été politiquement polarisantes et qu’il y avait des moments où il a été emporté par cela sur les réseaux sociaux.

L’histoire continue

«Il y avait un certain nombre de positions prises par le président Trump auxquelles je me suis fermement opposé», a-t-il déclaré. « Je pense que le langage que j’ai utilisé pour m’opposer à ceux-ci était parfois irrespectueux, et pour cela, je m’en excuse. »

Kahl a obtenu un soutien plus large des démocrates, y compris la sénatrice Maizie Hirono d’Hawaï, qui a réprimandé les membres du comité pour avoir critiqué les tweets de Kahl.

« Ce genre de critique concernant les tweets de gens qui n’ont rien dit sur le genre de tweets mensongers et racistes de l’ancien président, je pense, est assez riche », a-t-elle déclaré.

D’autres, y compris le président du panel, le sénateur Jack Reed, DR.I., ont demandé des engagements pour améliorer les politiques du Pentagone et les relations avec d’autres pays qui se sont détériorées pendant le mandat de Trump. Reed a déclaré qu’il espérait que Kahl aiderait à établir un bureau de politique de défense solide pour garantir un effort unifié sur les défis de sécurité nationale et pour rétablir les liens avec l’OTAN et d’autres alliés.