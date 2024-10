Les Sénateurs d’Ottawa signent une prolongation de quatre ans à Linus Ullmark

Les Sénateurs ont signé un contrat de 33 millions de dollars américains sur quatre ans avec le gardien Linus Ullmark à la veille de la saison. La Presse Canadienne

Contenu de l’article La dernière ligne défensive des Sénateurs d’Ottawa a signé sur la ligne pointillée. Les Sénateurs ont fait un autre pas dans la bonne direction en signant mercredi au gardien de but Linus Ullmark une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 33 millions de dollars américains qui lui rapportera 8,25 millions de dollars par saison, la campagne 2024-2025 devant s’ouvrir jeudi soir contre les Panthers de la Floride. au Centre Canadian Tire.

Contenu de l’article L’accord survient quelques jours seulement après que l’ancien partenaire de gardien d’Ullmark, Jeremy Swayman, ait réglé son différend contractuel avec les Bruins de Boston et signé dimanche un contrat de huit contrats d’une même valeur annuelle moyenne. Ullmark, 31 ans, qui gagne 5 millions de dollars au cours de la dernière année de son contrat, sera le quatrième gardien de but le mieux payé de la LNH la saison prochaine. Cependant, Steve Staios, président des opérations hockey et directeur général du club, voulait conclure l’accord. pour solidifier le filet du club. Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Staios a noté les discussions animées la semaine dernière avec l’agent d’Ullmark, Joakim Persson. La signature de Swayman a aidé les deux parties à parvenir à un chiffre qu’elles considéraient comme « gagnant-gagnant » pour les deux, mais elles étaient déjà proches d’un accord lorsque cet accord a été signé. « Nous sommes restés fidèles à notre approche. Nous voulions que Linus et sa famille se sentent à l’aise dans la communauté et avec notre vision de l’organisation », a déclaré Staios. « Nous avons pensé que c’était non seulement la bonne approche pour nous, mais aussi pour la famille. « Rien qu’en voyant Linus parmi notre équipe, avec son caractère et son leadership également, il est devenu clair que c’était quelque chose que nous voulions faire sur le long terme. Le faire avant le début de la saison nous donne une tranquillité d’esprit.

Contenu de l’article Échangé aux Sénateurs seulement 30 minutes avant le septième match de la finale de la Coupe Stanley en juin, Ullmark s’est installé à Ottawa. Il a découvert la ville lors de sa visite en juillet et s’est installé dans la maison qu’il a achetée pour sa famille. Après avoir passé trois ans avec les Bruins, Ullmark, qui a remporté le trophée Vézina remis au meilleur gardien de la LNH il y a deux ans, est passé d’une équipe qui se bat pour la Coupe Stanley chaque printemps à une équipe qui veut simplement franchir une nouvelle étape dans sa maturité. en revenant aux séries éliminatoires. C’était un grand jour pour Ullmark. Sa femme, Moa, et les deux enfants du couple étaient assis au premier rang et les tout-petits ont dit à leur père après la conférence de presse qu’ils voulaient aller manger une glace. « C’est un sentiment surréaliste parce que je suis encore en train de tout gérer », a déclaré Ullmark. « J’ai vu ma famille quand ils sont arrivés et j’avais presque les larmes aux yeux parce que c’est une chose tellement monumentale. « En repensant à ma carrière, il y a eu beaucoup d’épreuves et de choses que j’aimerais revivre, mais j’ai réussi. Je suis ici en tant qu’homme, mari et joueur de hockey à cause de cela. J’essaie d’apporter toutes ces expériences des difficultés et des bons moments avec cette organisation.

Contenu de l’article Recommandé par l’éditorial Avant de faire ses débuts avec les Sénateurs d’Ottawa, Nick Cousins ​​​​essayera sa bague de la Coupe Stanley pour en vérifier la taille ONE-ON-ONE : Le plan de match du capitaine Brady Tkachuk est de remettre les Sénateurs au sommet Cette décision semblait juste pour Ullmark. Il s’est adressé à ses coéquipiers avant l’entraînement et les emmènera dîner sur la route. Il a plaisanté en disant « il n’y aura pas de bar ouvert », mais il veut s’installer avec ces gars-là. On a simplement l’impression qu’Ullmark et les sénateurs se complètent bien à un moment charnière pour les deux parties. « Il y a un changement dans l’air, cela se ressent de l’extérieur, mais aussi de quelqu’un qui entre et parle aux joueurs », a déclaré Ullmark. « En parlant à tous ceux qui travaillent au sein de cette organisation, je constate une pensée optimiste et positive. « Vous pouvez sentir que nous ne sommes pas satisfaits de notre situation et que nous voulons être une équipe en séries éliminatoires. Nous voulons à nouveau réussir et nous ne sommes pas satisfaits. C’est ce que j’aime à ce sujet. J’ai eu une conversation avec un coéquipier et j’ai commencé à dire que lorsque je venais de Buffalo, j’avais vu ces choses et on commençait à faire des comparaisons. Eh bien, je n’ai pas vu ces comparaisons.

Contenu de l’article « Cela fait longtemps que je n’étais pas à Buffalo, mais pour moi, ne plus ressentir la même chose était un grand pas en avant : quelque chose se prépare ici. Si nous avons juste le droit de passer un peu plus de temps ensemble et de nous réunir, quelque chose de bien va en sortir. » L’entraîneur Travis Green a qualifié cette journée de journée importante pour l’organisation, car le club veut qu’Ottawa « soit une destination » où les joueurs veulent être. « C’est une excellente nouvelle que le gardien soit enfermé pendant quatre ans et qu’il soit un gardien d’élite », a déclaré Green. « Tout ce que nous avons vu de lui, en ce qui concerne son jeu sur la glace et son caractère hors glace, c’est beaucoup pour Linus et beaucoup pour l’organisation. « En tant qu’entraîneur, je suis heureux que ce soit fait maintenant. On ressent un sentiment de confiance tangible et il y a eu un boost dans le vestiaire. Il voulait jouer là où il aimait vivre, et cela en dit long sur Ottawa. J’ai aimé vivre ici et le fait qu’il s’engage à rester fait honneur à la ville. Les coéquipiers d’Ullmark ne savaient même pas qu’un accord était en cours. « J’étais assis à côté de lui au petit-déjeuner ce matin et j’ai vu sur (X) que c’était fait », a déclaré l’ailier Drake Batherson. « Je me dis : « Tu viens de signer ? Est-ce que vous gardiez le secret ? » [email protected]

