Les Sénateurs d’Ottawa signent une prolongation de 33 millions de dollars pour Linus Ullmark sur quatre ans

Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé une prolongation de contrat de 33 millions de dollars au gardien Linus Ullmark sur quatre ans.

La transaction représente une valeur annuelle moyenne de 8,25 millions de dollars. Il s’agit d’un salaire équivalent à celui que l’ancien coéquipier d’Ullmark, Jeremy Swayman, a reçu ce week-end dans le cadre de son contrat de huit ans avec les Bruins de Boston. Ullmark portera un plafond de 5 millions de dollars cette année, lors de la dernière saison d’un contrat de quatre ans signé avec Boston en 2021.

Cette décision intervient juste avant le match d’ouverture de la saison des Sénateurs jeudi contre les Panthers de la Floride, alors qu’Ullmark devrait faire ses débuts avec l’équipe.

« Nous sommes ravis que Linus ait signé une prolongation de contrat avant le début de la saison régulière », a déclaré mercredi le président des opérations hockey et directeur général des Sénateurs, Steve Staios. « En peu de temps, Linus a pu constater la culture que nous essayons de développer avec notre club de hockey et sa famille a fait l’expérience de l’esprit communautaire d’Ottawa-Gatineau. »

Lorsque l’accord entrera en vigueur en 2025-2026, Ullmark et Swayman devraient actuellement être les quatrièmes gardiens de but les mieux payés de la ligue derrière Sergei Bobrovsky (10 millions de dollars), Andrei Vasilevskiy (9 millions de dollars) et Connor Hellebuyck (8,5 millions de dollars). Le gardien vedette des Rangers de New York, Igor Shesterkin, a besoin d’un nouvel accord en tant qu’agent libre sans restriction et le gardien des Stars de Dallas, Jake Oettinger, devrait devenir joueur autonome avec restriction.

« Quand vous arrivez à cette partie de votre carrière, vous voulez vraiment mettre l’accent sur ce qu’il y a de mieux pour votre famille. Et nous avons senti que depuis notre arrivée ici, cela s’est très bien passé », a déclaré Ullmark. « J’espère que cela pourra contribuer à améliorer les choses dans cette organisation pour cette ville. »

Ullmark a été acquis des Bruins en juin en échange de Joonas Korpisalo, de l’attaquant Mark Kastelic et d’un choix de première ronde en 2024 (Dean Letourneau).

Le gardien de 31 ans a disputé 40 matchs avec Boston la saison dernière, avec une fiche de 22-10-8 avec un pourcentage d’arrêts de ,915 et une moyenne de 2,55.

Dans une entrevue à TSN Radio 1200 mardi matin, le directeur général des Sénateurs Staios a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Ullmark ait un impact significatif sur et à l’extérieur de la glace.

« C’est le seul poste que je pense que l’on peut envisager avec le groupe et qui peut vraiment renforcer la confiance », a déclaré Staios. « De la façon dont Linus mène ses affaires, il est évidemment très bon pour jouer au but, mais il a des qualités de leadership. Et [he] vient d’une organisation de Boston où ils ont connu du succès et ont joué sous la direction de dirigeants comme Patrice Bergeron, dont il parle avec beaucoup d’affection. Je pense que c’est un autre domaine lorsque je considère le leadership qui entoure ce jeune noyau, c’est unique d’en parler au poste de gardien de but, mais il apporte certainement cela aussi.

« En ce qui concerne sa personnalité et sa confiance, la façon dont il mène ses affaires, il a appris à être un grand pro. C’est unique qu’il soit gardien de but et qu’il possède ces qualités de leadership. Il s’exprime, il s’exprime également sur la glace.

Débutant sa carrière avec les Sabres de Buffalo en 2015, Ullmark a passé six saisons au sein de l’organisation jusqu’à son départ en tant qu’agent libre en juillet 2021 et la signature d’un contrat de quatre ans avec les Bruins où il formerait un tandem solide avec Swayman.

Il a connu une saison en carrière en 2022-23, avec une fiche de 40-6-1 avec un pourcentage d’arrêts de .938 et une moyenne de 1,89, remportant le trophée Vézina, le trophée William M. Jennings et a été nommé dans la première équipe d’étoiles de la LNH.