Les Sénateurs d’Ottawa ajoutent du muscle pour clôturer le match préparatoire

Le Tricolore est donc de retour en ville, et les Sénateurs ont rappelé un groupe de joueurs de leur Ligue américaine de hockey à Belleville, jeudi, dont Tyler Boucher, Angus Crookshank, Stephen Halliday, Hayden Hodgson, Cole Reinhardt, Filip Roos et Donovan Sebrango.

Contenu de l’article

Le problème est devenu plus important lorsque le Tricolore a décidé de cibler Stutzle. Le défenseur Arber Xhekaj a pris un point sur Stutzle en deuxième période.

Après avoir reçu un coup sûr, Stutzle a quitté le match et n’est pas revenu. Tkachuk est également sorti parce qu’il a immédiatement sauté sur Xhekaj et a ensuite eu lui-même besoin de soins médicaux. Chabot a été tenu en retrait par précaution en troisième période.

« C’était définitivement dangereux », a déclaré Stutzle à propos du coup qu’il a reçu. « Chaque fois qu’un jeu comme celui-là se produit, cela dépend définitivement des deux joueurs. Je dois faire un meilleur travail pour me protéger. Dans un jeu comme celui-là, des choses comme ça peuvent arriver.

« Je n’ai pas aimé le coup, mais au final, j’ai eu de la chance de ne pas être gravement blessé. Cela aurait pu être bien pire et je l’ai vu arriver à la dernière seconde. C’est de ma faute, y compris, et je dois juste faire un meilleur travail pour me protéger.

On ne voit pas habituellement ce genre de choses lors de matchs hors-concours, mais les Sénateurs et les Canadiens ne s’aiment pas et le coup sûr de Greig a donné le ton pour une soirée moche. Tkachuk, qui avait quelques bosses et contusions au visage jeudi, a déclaré qu’il avait également été exclu pour le reste du match pour des raisons de précaution.