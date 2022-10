Les sénateurs disent que le fermier du Dakota du Nord détenu en Ukraine est de retour

BISMARCK, ND (AP) – Un agriculteur du Dakota du Nord qui était détenu en Ukraine depuis novembre 2021 sur des accusations selon lesquelles il prévoyait de tuer son partenaire commercial est de retour chez lui, ont annoncé vendredi les deux sénateurs américains de l’État.

Kurt Groszhans, d’Ashley, dans le Dakota du Nord, a des ancêtres ukrainiens et il y est allé cultiver en 2017. La relation avec son partenaire, le professeur de droit Roman Leshchenko, s’est effondrée après que Groszhans a allégué que Leshchenko lui avait détourné de l’argent.

Groszhans et son assistant ont été arrêtés pour complot visant à assassiner Leshchenko. Groszhans a déclaré vendredi dans un communiqué que les responsables ukrainiens avaient inventé les accusations dans le but de “me faire taire” après avoir découvert la corruption “aux plus hauts niveaux” du gouvernement.

“Je suis reconnaissant d’être à la maison après cette horrible épreuve”, a déclaré Groszhans dans un communiqué. “Ma famille et mes supporters ont travaillé sans relâche pendant une longue période pour que cela se produise et c’était agréable de pouvoir célébrer mon anniversaire sur le sol du Dakota du Nord.

“Le fait qu’ils aient refusé de me classer comme détenu à tort était un acte malheureux et politiquement lâche qui m’a coûté près d’un an de ma vie”, a-t-il déclaré.

Groszhans fait partie d’une poignée d’Américains emprisonnés en Ukraine ou en Russie dont les départs ont été compliqués par la guerre.

Les sénateurs républicains américains Kevin Cramer et John Hoeven ont déclaré qu’ils étaient reconnaissants pour le retour en toute sécurité de Groszhans, mais n’ont pas donné plus de détails.

The Associated Press