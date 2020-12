Les sens. Cory Booker et Richard Blumenthal présentent jeudi un projet de loi qui modifierait considérablement la rémunération et le traitement des athlètes dans les programmes sportifs des principaux collèges.

La mesure soutient ces changements avec une variété de dispositions d’application qui seraient dirigées par une commission dont le conseil d’administration serait nommé par le président et aurait le pouvoir d’assignation. Cela donnerait également aux athlètes et aux procureurs généraux le droit de poursuivre en justice.

Le projet de loi de 61 pages, appelé «Déclaration des droits des athlètes universitaires», irait bien au-delà des autres projets de loi récemment introduits visant principalement à améliorer la capacité des athlètes à gagner de l’argent grâce à leurs noms, images et ressemblances (NIL).

Par exemple, Booker, DN.J., et Blumenthal, D-Conn., Veulent voir les athlètes recevoir annuellement de l’argent directement en fonction des excédents de revenus qu’ils aident leurs équipes à générer. Ils veulent également que les athlètes bénéficient de soins de santé à long terme et d’un ensemble de protections éducatives.

Leur projet de loi imposerait non seulement des droits NUL individuels, mais aussi la capacité des athlètes à se commercialiser en tant que groupe. Cette étape, entre autres impacts, commencerait à créer un mécanisme permettant aux athlètes d’être légalement représentés dans des jeux vidéo autrefois populaires qui ont été abandonnés au milieu d’un litige NIL contre la NCAA.

JOUR DE SIGNATURE ANTICIPÉE:Les gagnants et les perdants du premier jour de signature du football universitaire

ANNÉE HISTORIQUE?:Avec la Cour suprême, le Congrès prêt à agir, 2021 pourrait avoir un impact sur la NCAA

Du point de vue du NIL individuel, les écoles ne seraient pas en mesure d’empêcher les athlètes d’avoir des arrangements basés sur ce qu’ils font en dehors des activités obligatoires de l’équipe. Les écoles ne pouvaient pas non plus «interdire ou décourager» un athlète de porter les chaussures de son choix dans les activités obligatoires de l’équipe «à moins que les chaussures ne comportent des lumières, un tissu réfléchissant ou présentent un risque pour la santé.» Cette partie et d’autres du projet de loi autoriseraient essentiellement les athlètes à conclure des accords d’approbation – y compris avec des entreprises de chaussures et de vêtements – qui sont en conflit avec les contrats des écoles.

Cela va à l’encontre des propositions de modifications des règles NIL sur lesquelles la NCAA devrait voter en janvier.

Le projet de loi est «le résultat d’une indignation croissante face à l’incapacité de protéger la santé et la sécurité des athlètes et de les traiter équitablement financièrement», a déclaré Blumenthal à USA TODAY Sports. «Le sang, la sueur et les larmes littéraires d’athlètes ont alimenté une industrie de 14 milliards de dollars avec très peu d’avantages pour eux – et beaucoup de mal.

«Cette déclaration des droits est un effort global et radical pour protéger leur santé, leur sécurité et leur bien-être, ainsi que leurs possibilités de formation et leur bien-être financier.

«Oui, ça a l’air grand parce que ça l’est. Mais chaque élément est très pratique et faisable. Et il dispose d’un mécanisme d’application très puissant. »

À l’instar d’une mesure introduite la semaine dernière par le président du Comité sénatorial du commerce, Roger Wicker, R-Miss., Le projet de loi est presque certain de ne pas recevoir de majoration pendant les dernières semaines de cette session du Congrès, qui sera dominée par la fin de l’année. les factures de dépenses et les mesures de secours contre le COVID-19.

Mais, tout comme Wicker, il peut être facilement réintroduit lorsque la nouvelle session commence en janvier. Le fait que le projet de loi Wicker ou ce projet de loi devienne le principal vecteur d’une éventuelle implication du Congrès dans les sports universitaires peut dépendre du fait que les élections au second tour du Sénat en Géorgie donnent aux démocrates le contrôle de la chambre.

Booker et Blumenthal ont signalé leur intention de présenter ce projet de loi en août, lorsqu’ils ont publié un cadre qui a été approuvé par sept autres démocrates, dont l’actuel vice-président élu Kamala Harris et le critique de longue date de la NCAA Chris Murphy, D-Conn. Bernie Sanders, I-Vt., A également signé.

Le projet de loi modifierait le paysage sportif universitaire en:

►Fournir une couverture de soins de santé large et longue à partir d’un nouveau fonds fiduciaire médical qui serait financé par des paiements annuels des écoles en fonction des revenus de leur département d’athlétisme.

Le fonds couvrirait le coût des deuxièmes avis indépendants et les menues dépenses pour les blessures liées au sport pendant que les athlètes pratiquent des sports universitaires, puis pendant cinq ans après avoir cessé de jouer. Les frais médicaux à plus long terme seraient couverts pour les «athlètes ayant reçu un diagnostic de certaines conditions liées au sport, y compris l’encéphalopathie traumatique chronique», la maladie cérébrale associée aux traumatismes crâniens répétitifs.

►Obliger les Centers for Disease Control and Prevention à établir un large éventail de directives en matière de santé et de sécurité pour les programmes d’athlétisme collégiaux. Les entraîneurs sportifs et le personnel médical de l’équipe devraient être «employés par le bureau de santé» de l’école et «opérer indépendamment du département des sports».

►Obliger toute personne qui reçoit une bourse d’athlétisme pour une année universitaire à bénéficier d’une bourse d’études dans cette école jusqu’à ce qu’elle obtienne un diplôme de premier cycle de l’école.

► Exiger que tout conseiller pédagogique ou services de tutorat fournis aux athlètes soit «indépendant du département des sports».

►Créer des dispositions conçues pour améliorer les choix académiques des athlètes et la vie sur le campus, y compris une disposition qui stipule qu’une école «ne peut pas influencer ou exercer des représailles contre un athlète universitaire sur la base de… la sélection d’un cours de spécialisation universitaire» et une autre qui dit qu’une école ne peut pas imposer des restrictions au discours des athlètes plus strictes que celles imposées aux étudiants qui ne sont pas des athlètes.

Certains athlètes ont parlé d’entraîneurs ou d’autres membres du personnel d’athlétisme les décourageant d’essayer certaines classes ou certaines majeures en raison des exigences sportives. Certains athlètes ont également déclaré avoir été empêchés d’utiliser les médias sociaux ou de commenter de certaines manières des sujets particuliers.

►Obliger les écoles à offrir des programmes de littératie financière et de compétences de vie qui seraient admissibles à des crédits universitaires «conformément aux lignes directrices d’attribution des crédits» d’une école.

► Empêcher une école d’abandonner une équipe «à moins que toutes les autres options pour réduire les dépenses du programme sportif, y compris la réduction des salaires des entraîneurs et des dépenses administratives et d’installation, ne sont pas réalisables».

► Permettre aux athlètes de passer par un repêchage professionnel mais de retourner à l’école à condition d’en informer l’école au plus tard sept jours après la fin du repêchage et qu’ils n’ont pas été payés par une équipe professionnelle.

Soutenant tout cela, le projet de loi prévoirait la formation d’une commission sur l’athlétisme collégial qui aurait de larges responsabilités d’application et de surveillance. En plus du pouvoir d’assignation, le conseil d’administration de neuf membres de la Commission aurait le pouvoir d’imposer des sanctions financières à la NCAA, aux conférences et aux écoles qui pourraient dépasser 10 millions de dollars et la capacité de punir les fonctionnaires en les suspendant de travailler dans une école ou en sports universitaires depuis des années.

« Fondamentalement », a déclaré Blumenthal, « il a un objectif, et un seul objectif, qui est de protéger les athlètes. Dans leurs membres, dans leur portefeuille. Dans leur avenir.