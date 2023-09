Les sénateurs démocrates hésitent à se joindre aux appels à la démission de Bob Menendez

Le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, a appelé le sénateur du New Jersey Bob Menendez à démissionner à la suite d’allégations de corruption explosives contre lui, mais jusqu’à présent, leurs collègues démocrates sont plus prudents.

Dans des interviews accordées aux journaux télévisés du dimanche, trois sénateurs démocrates ont vivement critiqué Menendez, qui a récemment été inculpé de graves accusations de corruption, mais ne lui ont pas demandé de quitter son siège au Sénat, où les démocrates disposent d’une faible majorité.

Le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, qui fait partie de la commission sénatoriale des relations étrangères qui était jusqu’à vendredi présidée par Menendez, a qualifié les allégations portées contre lui de « dévastatrices ».

« Aucun sénateur ne devrait exploiter sa position pour s’enrichir. Il m’est difficile de croire que le sénateur Menendez puisse être efficace dans son travail compte tenu de ces allégations, mais je pense que je veux revenir en arrière et parler à mes collègues du sujet. Comité des relations étrangères avant de recommander une voie à suivre pour le sénateur Menendez », a déclaré Murphy dans une interview avec « Sunday Show with Jonathan Capehart » de MSNBC.

Le sénateur Mark Kelly, démocrate d’Arizona, a déclaré à CBS «Affrontez la nation» Les accusations portées contre Menendez sont » sérieuses et choquantes « .

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Kelly, soulignant que Menendez a démissionné de son poste de président des Relations étrangères.

« C’est une étape sérieuse », a déclaré Kelly, mais « je pense que le sénateur Menendez va devoir réfléchir longuement et sérieusement au nuage qui va planer sur son service au Sénat des États-Unis ».

« Il doit déterminer s’il peut servir adéquatement les habitants du New Jersey », a déclaré Kelly.

Menendez et son épouse ont été inculpés vendredi pour des accusations telles que complot en vue de commettre des pots-de-vin, complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et complot en vue de commettre une extorsion. Les pots-de-vin qu’ils auraient reçus comprenaient « de l’argent liquide, des lingots d’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur », affirme l’acte d’accusation.

Les enquêteurs fédéraux qui ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile d’Englewood Cliffs, dans le New Jersey, ont trouvé plus de 480 000 $ en espèces, « dont une grande partie était rangée dans des enveloppes et cachée dans des vêtements, des placards et un coffre-fort », selon l’acte d’accusation.

Fetterman est devenu samedi le premier sénateur démocrate à demander la démission de Menendez. « Il a droit à la présomption d’innocence dans notre système, mais il n’a pas le droit de continuer à exercer une influence sur la politique nationale, surtout compte tenu de la nature grave et spécifique des allégations », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Menendez a nié tout acte répréhensible et a déclaré vendredi soir dans un communiqué: « Je n’irai nulle part ».

Le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, le démocrate n°2 au Sénat, a déclaré à CNN : «État de l’Union» Dimanche, « il ne fait aucun doute » que les accusations portées contre Menendez sont « très graves ».

Mais son avenir dépend de lui et de ses électeurs, a-t-il déclaré. « En termes de démission, c’est une décision qui doit être prise par le sénateur Menendez et la population du New Jersey. »

« La personne accusée a droit à la présomption d’innocence, et il incombe au gouvernement de prouver cette accusation. J’ai dit cela à propos de Donald Trump. Je dirai la même chose à propos de Bob Menendez », a ajouté Durbin.

Entre-temps, de nombreux démocrates dans l’État d’origine de Menendez, y compris le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, ont appelé à sa démission. Le représentant Andy Kim, DN.J., a également appelé Menendez à démissionner et a déclaré samedi qu’il prévoyait de le défier pour son siège.

Menendez a déclaré avant l’acte d’accusation qu’il prévoyait de se faire réélire l’année prochaine. Durbin a déclaré à CNN « cela reste à voir ».

Le bureau de Menendez n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le sénateur a obtenu dimanche le soutien d’une source improbable : le représentant George Santos, RN.Y.

Santos, qui a été inculpé par les procureurs fédéraux pour fraude en mai et qui a fait face à des appels bipartites à la démission, a été interrogé par NBC News s’il pensait que Menendez devrait démissionner.

« Je pense qu’une procédure régulière est importante et je pense qu’il a le droit de se défendre. Il est innocent jusqu’à preuve du contraire. Les médias doivent cesser d’agir comme si tout le monde était coupable avant même d’être jugés par un jury », a déclaré Santos, qui est a plaidé non coupable dans sa propre affaire.

« Quand avons-nous quitté le tissu de notre Constitution selon lequel tout le monde a une présomption d’innocence avant toute autre chose ? Donc je ne pense pas qu’il devrait démissionner. »