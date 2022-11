Les sénateurs démocrates exhortent les régulateurs à surveiller l’activité de trading de crypto SoFi

Le président Sherrod Brown (D-OH) interroge la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Réserve fédérale Powell lors d’une audience du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur la loi CARES, au Hart Senator Office Building à Washington, DC, le 28 septembre 2021.

Quatre législateurs démocrates du comité sénatorial des banques ont exhorté les régulateurs fédéraux à se pencher sur SoFi’s activité de trading de crypto-monnaie dans une lettre lundi, avertissant que “ses activités d’actifs numériques présentent des risques importants à la fois pour les investisseurs individuels et pour la sécurité et la solidité”.

Les actions SoFi ont baissé de plus de 6% lundi après-midi.

En deux lettres distinctes, un aux fonctionnaires fédéraux et un autre à Anthony Noto, PDG de SoFiles législateurs ont exprimé de profondes inquiétudes quant au manque de réglementation sur les marchés de la crypto-monnaie.

“Au cours de l’année écoulée, plusieurs effondrements du marché de la cryptographie ont anéanti des billions de dollars, y compris un autre énorme crash la semaine dernière”, indique la lettre à Noto.

SoFi est unique parmi les institutions visées par un examen réglementaire, car elle fonctionne à la fois comme une société de portefeuille bancaire et comme un échange cryptographique, par l’intermédiaire d’une filiale.

SoFi se présente comme une société de services financiers numériques avec 3,9 millions de membres au premier trimestre 2022. SoFi a commencé comme une société de prêt étudiant en 2011. Depuis lors, la société basée à San Francisco et cotée au Nasdaq a fait sa première incursion dans la cryptographie grâce à un partenariat. avec Coinbase en 2019. Mais les législateurs se sont penchés sur l’acquisition de Golden Pacific Bancorp par SoFi en février 2022.

Cette acquisition a transformé SoFi en une société de portefeuille bancaire et, selon les législateurs, l’a soumise à une “supervision consolidée par la Réserve fédérale”. C’est cette nouvelle surveillance réglementaire qui a suscité les objections des législateurs à l’expansion des offres de crypto-monnaie de SoFi.

Les sociétés de portefeuille bancaire doivent se conformer à des réglementations strictes sur les types de produits financiers qu’elles peuvent offrir. Des contrôles financiers et des risques accrus signifient que les activités de cryptographie de SoFi “posent des risques importants à la fois pour les investisseurs individuels et pour la sécurité et la solidité”, ont déclaré les législateurs.

Les législateurs – le président des banques du Sénat Sherrod Brown, D-Ohio, et les autres membres du comité Jack Reed, DR.I., Chris Van Hollen D-Md., et Tina Smith D-Minn. – citent les orientations financières de SoFi comme preuve. Le matériel d’éducation des investisseurs de SoFi avertit qu’une crypto-monnaie proposée sur la plate-forme cryptographique de SoFi, Dogecoin, n’a “aucun cas d’utilisation ou fonctionnalité particulière”. La littérature de SoFi appelle cela un schéma de pompage et de vidage.

Offrir des produits que la société sait être des “pompes et décharges” va à l’encontre de la nouvelle obligation de SoFi de “principes fondamentaux de protection des investisseurs et de sécurité et de solidité”, ont écrit les législateurs.

Dans la lettre à Noto, les démocrates ont déclaré qu’ils étaient “préoccupés par le fait que les activités d’actifs numériques inadmissibles continues de SoFi démontrent un échec à prendre au sérieux ses engagements réglementaires et à respecter ses obligations”. Ils ont exhorté les dirigeants du Système fédéral de réserve, de la Federal Deposit Insurance Corporation et du Bureau du contrôleur de la monnaie à “veiller à ce que SoFi respecte toutes les réglementations bancaires et de protection financière des consommateurs”.

“SoFi prend au sérieux nos engagements réglementaires et de conformité, y compris nos opérations non bancaires dans l’espace des actifs numériques”, a déclaré un porte-parole de SoFi dans un communiqué. “Nous pensons que nous nous sommes pleinement conformés aux mandats de notre licence bancaire et à toutes les lois applicables. De plus, nous maintenons un dialogue cohérent et constructif avec chacun de nos régulateurs. La crypto-monnaie reste une composante non matérielle de notre activité. Nous sommes impatients de partager l’information demandée avec les sénateurs en temps opportun. »

Les lettres aux régulateurs et à SoFi arrivent alors que les marchés de la cryptographie traversent leur pire crise à ce jour. L’implosion de l’échange de crypto-monnaie FTX et l’engagement que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, avait avec les régulateurs américains, ont attiré l’ire du Congrès et du public.

Les législateurs ont exigé une explication de SoFi sur ses systèmes de gestion des risques, de crédit, financiers et de conformité d’ici le 8 décembre. La société a déjà subi des tumultes au sujet de plans potentiels d’annulation des soldes de prêts étudiants, avec des actions en baisse de plus de 24% depuis que le président Biden a annoncé ses intentions. .

