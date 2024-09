Les sénateurs démocrates en difficulté évitent le buzz autour de Kamala Harris mais espèrent que cela aidera

BOZEMAN, Montana — Montana, États-Unis Sénateur Jon Tester a fait de la protection de la liberté reproductive des femmes un élément central de sa campagne pour rester le seul démocrate à occuper un poste électif à l’échelle de l’État dans le Big Sky Country. Il a fait campagne avec les responsables de Planned Parenthood, a fait de nombreuses publicités en faveur du droit à l’avortement et a adopté une proposition de référendum visant à faire de l’avortement un droit constitutionnel de l’État.

Il y a pourtant une femme dont Tester ne parle pas beaucoup pendant la campagne électorale : Vice-présidente Kamala Harris.

Avec le contrôle du Sénat en jeu, les sièges détenus par Tester et le Parti démocrate américain Sénateur Sherrod Brown de l’Ohio en tête de liste des candidats républicains potentiels pour cet automne. L’ancien président Donald Trump devrait remporter les deux États républicains par de larges marges, les législateurs démocrates doivent donc marcher sur une corde raide politique pour éviter d’aliéner trop de ses partisans.

Cela inclut une mention minimale de Harris, avec ses liens avec une administration impopulaire dans leurs États, même si ses efforts pionniers pour devenir la première femme présidente du pays dynamisent les partisans du droit à l’avortement.

Tester, dans une interview, a déclaré que le désir de protéger l’accès à l’avortement attirera les électeurs « quelle que soit leur orientation politique ».

« Je pense que ce sujet intéresse tout le monde parce qu’il s’agit de liberté, et le Montana est un État épris de liberté », a-t-il déclaré. « Ce sujet revient plus souvent que tout autre. »

Tester et Brown pourraient tous deux bénéficier de l’élan que la candidature de Harris à la présidence pourrait insuffler aux principaux blocs de vote démocrates, mais s’ils le font, cela se fera presque certainement en catimini. Aucun des deux n’a assisté à la Convention nationale démocrate à Chicago le mois dernier.

Au moins un observateur pense qu’ils sont trop prudents.

« Les démocrates ne capitalisent pas très bien sur cette situation, pas seulement dans le Montana mais en général », a déclaré Paul Pope, analyste politique à l’Université d’État du Montana à Billings.

Selon Pope, Tester n’a pas beaucoup fait bouger les choses. S’il soutient Harris, il aura l’occasion de capitaliser sur le large soutien dont elle bénéficie et sur l’enthousiasme qu’elle suscite.

Pendant ce temps, les républicains des deux États font tout ce qu’ils peuvent pour faire dérailler les sénateurs sortants. Des sommes faramineuses ont été dépensées par les deux camps dans les deux États.

Les démocrates ont jusqu’à présent dépensé plus que les républicains dans le Montana, et les républicains ont misé davantage sur l’Ohio, selon AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires des campagnes à l’échelle nationale. Les dépenses des candidats et des groupes extérieurs en publicités télévisées, radiophoniques et numériques sont en passe d’atteindre 636 millions de dollars, selon les données, dont près de 400 millions de dollars dans l’Ohio et 240 millions de dollars dans le Montana.

Cela équivaut à près de 50 $ pour chaque électeur inscrit dans l’Ohio et à plus de 300 $ pour chaque électeur inscrit dans le Montana.

Tester a refusé de soutenir Harris, affirmant que la course au Sénat ne devrait pas être une question de politique nationale, et a profité de la semaine de la convention pour travailler dans sa ferme et organiser un rassemblement à Missoula avec en tête d’affiche le bassiste du groupe de rock Pearl Jam. En revanche, son adversaire, Tim Sheehy, ancien Navy SEAL des États-Unisa obtenu la nomination du GOP après un soutien précoce de Trump et a accueilli le mois dernier l’ancien président républicain lors d’un rassemblement à Bozeman.

Lors de ses discours de campagne et sur les ondes, Sheehy cherche constamment à lier Tester à Harris et à d’autres dirigeants démocrates, dont le président Joe Biden et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer.

Le républicain, qui a dû faire face à des réactions négatives ces derniers jours après avoir refusé de s’excuser pour les commentaires désobligeants qu’il a faits à ses partisans à propos des Amérindiens, décrit Tester comme le « vote décisif » sur les principales lois démocrates de ces dernières années. Cela comprend le projet de loi sur le climat de l’administration Biden et plusieurs mesures républicaines ratées visant à restreindre davantage l’immigration.

« Le vote de Tester est un signe de soutien au programme raté de Harris », a déclaré Katie Martin, porte-parole de Sheehy. « Chaque fois que les Montanans avaient besoin de lui pour mettre un terme à la folie à Washington, il a été le vote décisif pour faire avancer son programme progressiste et libéral. »

Brown a également profité de la semaine de la convention pour faire campagne dans son État, parcourant les comtés ruraux et urbains pour serrer la main des vétérans et des bénévoles de campagne. Il a déclaré qu’il soutenait et ferait campagne avec Harris, sachant que sa campagne écourtée a peu de chances de mettre les pieds dans un État aussi favorable à Trump.

Brown a profité des événements de campagne pour rappeler aux femmes et aux jeunes électeurs qu’il soutenait le droit à l’avortement, tout en diffusant des publicités mettant en avant les travailleurs syndiqués, la police et la signature de Trump sur un projet de loi relatif aux frontières parrainé par le sénateur.

L’homme d’affaires de Cleveland Bernie Moreno, rival républicain de Brown, considère l’immigration illégale et l’inflation comme les principales préoccupations des électeurs. Moreno a accusé les démocrates de déformer sa position sur l’avortement – il dit être favorable à des restrictions raisonnables après 15 semaines, et non à une « interdiction nationale de l’avortement » – et a prédit que cette question n’augmenterait pas autant la participation que le prévoient les démocrates.

Michael Gonidakias, président d’Ohio Right to Life, a déclaré que les questions de portefeuille motivent de nombreux électeurs cette année, en particulier avec l’adoption d’un amendement constitutionnel de 2023 protégeant le droit à l’avortement.

« Peu importe les efforts que vous faites pour convaincre quelqu’un qui se préoccupe de l’avortement, les questions économiques continueront, à mon avis, de dominer son vote », a-t-il déclaré. « Parce que les choses ne vont pas bien en ce moment. »

Katie Paris, fondatrice de Red Wine & Blue, un groupe politique qui se concentre sur les femmes des banlieues, a déclaré que la protection du droit à l’avortement était une question économique et qu’elle restait une motivation majeure pour les personnes qu’elle représente. L’amendement sur l’avortement de l’Ohio de l’année dernière garantissait le droit de chaque individu à prendre ses propres décisions en matière de procréation. Il a remporté près de 57 % des voix.

« L’année dernière, le numéro 1 a unifié l’Ohio, et Kamala étant une candidate qui a placé la liberté et la liberté reproductive au centre même de sa campagne, elle a mis du vent dans les voiles (des autres campagnes) avec un message qui bénéficie d’un accord bipartisan », a déclaré Paris.

Sheehy et Moreno ont tous deux été soutenus par le principal groupe anti-avortement SBA Pro-Life America. Sheehy a déclaré lors d’un débat en juin qu’il soutenait les restrictions sur les avortements, avec des exceptions en cas de viol, d’inceste ou pour protéger la vie de la mère.

« Ce bébé a aussi des droits », a déclaré Sheehy.

La campagne de Tester a fait appel à un dirigeant de Planned Parenthood pour un récent rassemblement dans le centre-ville de Bozeman, où plus de 100 personnes se sont rassemblées dans un petit espace événementiel avec des pancartes sur lesquelles étaient écrits « Freedom » et « Tester ». Le rassemblement a coïncidé avec une vague de publicités « Republicans for Tester » diffusées à la télévision dans tout l’État.

Jessi Bennion, politologue à l’Université d’État du Montana, a déclaré que la double stratégie était logique.

« Il y a beaucoup de républicains qui ont des opinions nuancées sur l’avortement. Tester essaie de trouver tous ces électeurs et ils sont un petit groupe mais ce sont des électeurs indécis, ils partagent leur ticket », a-t-elle déclaré.

Certains participants au rassemblement se sont ouvertement inquiétés des perspectives de Tester – et du fait que s’il perdait, cela pourrait faire reculer l’initiative constitutionnelle de l’État sur l’avortement.

« Je suis nerveuse. Je suis nerveuse à cause de tout ça », a déclaré Leslie Peterson, 61 ans, une enseignante à la retraite qui a déclaré que les femmes devraient pouvoir décider elles-mêmes si elles veulent avorter. « L’État est devenu si rouge ces deux dernières années… Il est devenu complètement républicain. »

Tester est monté sur scène et a décrit comment sa mère, fille de colons du Montana, s’est battue pour l’accès à l’avortement. Le législateur a déclaré que la décision de la Cour suprême annulant l’arrêt Roe v. Wade constituait « la plus grande réduction de liberté de ma vie ».

« Nous pouvons faire quelque chose à ce sujet », a-t-il déclaré sous les acclamations de la foule. « Nous allons aller aux urnes et nous allons nous assurer que cette initiative soit adoptée, n’est-ce pas ? »

Il n’a pas mentionné Harris.

Smyth a fait son reportage depuis Columbus, Ohio.