Un nouveau sous-comité sénatorial sur les voyages et le tourisme a tenu sa première audition mardi et a appelé le gouvernement américain à adopter des mesures spécifiques pour relancer le tourisme américain après une année 2020 dévastatrice.

Les législateurs étaient impatients de savoir quand les restrictions internationales à l’arrivée qui ont frappé des États dépendants du tourisme comme la Floride, le Nevada et Washington seraient levées et ont fait pression pour que les compagnies de croisière reprennent la navigation, entre autres étapes.

« Il y a une hésitation à créer une feuille de route pour rouvrir les voyages internationaux », a déclaré Tori Barnes, vice-président exécutif de l’US Travel Association.

Elle a déclaré que la reprise des voyages internationaux réduirait le délai de récupération de l’industrie du voyage battue.

Les législateurs ont également fait valoir qu’une plus grande représentation des voyageurs au niveau du cabinet aiderait les voyages et le tourisme.

« Il n’y a pas de poste au niveau du cabinet qui se concentre sur le tourisme. Nous pensons que le leadership est nécessaire », a déclaré Barnes.

Le sénateur de l’Alaska, Dan Sullivan, a fait part de ses préoccupations au sujet de la commande conditionnelle de voile des Centers for Disease Control and Prevention pour les compagnies de croisière.

La sénatrice républicaine a récemment rencontré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, et a déclaré: « Elle n’avait vraiment aucune idée de ces problèmes. Les compagnies de croisière américaines à la mi-juillet étaient ce qu’elle pensait que nous pouvions faire … rien de tout cela ne s’est avéré être vrai. »

Plus tôt mardi, Sullivan, aux côtés des sénateurs de Floride Rick Scott et Marco Rubio, a annoncé un projet de loi visant à outrepasser les CDC. cadre actuel de remise en mer des croisiéristes. Dans cette nouvelle législation, appelée la loi CRUISE, ou reprise prudente dans le cadre de l’amélioration de la sécurité, les législateurs demandent aux autorités sanitaires américaines de modifier les directives actuelles.

La proposition n’est que le dernier effort des législateurs républicains dans les États qui dépendent fortement de l’industrie pour exhorter le CDC à fournir une feuille de route plus claire pour les compagnies de croisière. Les représentants démocrates de Floride ont été particulièrement silencieux sur la mise à l’écart des compagnies de croisière.

L’année dernière, plusieurs législateurs démocrates ont pris des mesures pour bloquer l’aide financière à l’industrie des croisières.

« Ils ne sont pas américains. … Ils ne paient pas d’impôts aux États-Unis d’Amérique », a déclaré le représentant Peter DeFazio, D-Ore., À la mi-mars 2020.

Mais les économies de la Floride et de l’Alaska en ressentent l’impact après plus d’un an sans croisières.

Au cours des six premiers mois de la pandémie, la Floride a perdu 3,2 milliards de dollars suite à la fermeture de l’industrie des croisières, dont près de 50000 emplois rémunérant 2,3 milliards de dollars, selon un rapport de septembre 2020 de la Federal Maritime Commission.

Pendant ce temps, le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a estimé que l’impact total de l’annulation des croisières de 2020 et 2021 entraînerait une perte de plus de 3,3 milliards de dollars sur le produit intérieur.

Jeudi dernier, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a intenté une action en justice contre le CDC, qualifiant les directives existantes de l’agence d’irrationnelles.

Dunleavy a également été critique. Dans une déclaration fermement formulée la semaine dernière à Jeff Zients, le coordinateur du groupe de travail Covid-19 de la Maison Blanche, Dunleavy a écrit: «La récente décision du CDC de prolonger la ‘commande de voile conditionnelle’ 2020 élimine effectivement tout potentiel pour une saison de croisière 2021, et met en péril l’avenir de milliers d’entreprises de familles de l’Alaska. «

Le CDC a déclaré que le coronavirus se propage facilement dans un environnement de bateau de croisière et a recommandé la prudence. Son dernières directives suggèrent que cela nécessitera un rapport quotidien de la maladie Covid, des tests fréquents et une vaccination lorsque les traversées seront autorisées à reprendre.