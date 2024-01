Les sénateurs demandent des réponses au Pentagone sur l’exposition des troupes à l’explosion

Un groupe bipartite de sénateurs exige de savoir quelles mesures l’armée prend pour protéger les troupes des lésions cérébrales causées par les explosions provoquées par leurs propres armes.

Les sénateurs — Elizabeth Warren, D-Mass.; Joni Ernst, R-Iowa ; et Thom Tillis, RN.C. – a fait cette demande dans une lettre détaillée envoyée jeudi au secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Cette décision a été motivée par des recherches récentes du ministère de la Défense et par des articles du New York Times montrant que l’exposition répétée aux explosions d’armes telles que l’artillerie et les lance-roquettes peut causer des lésions cérébrales durables et profondes, mais que l’armée échoue souvent à protéger les troupes, voire même reconnaître les risques liés aux explosions.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

“Nos militaires souffrent depuis trop longtemps des conséquences sur la santé d’une surexposition aux explosions, et ils ne voient toujours pas de réelles actions pour limiter et suivre ces risques”, a déclaré Warren dans un communiqué.

Les lésions cérébrales dues à une exposition répétée aux explosions peuvent entraîner une dépression, des problèmes cognitifs, des crises de panique, des accès de violence et d’autres symptômes qui peuvent n’apparaître que des mois ou des années plus tard. Ces symptômes sont régulièrement confondus dans l’armée avec un trouble de stress post-traumatique ou, dans certains cas, avec une faute intentionnelle, selon le Times.

Les troupes qui ont tiré un grand nombre d’obus d’artillerie ou de roquettes ont été confrontées à l’insomnie, à la confusion et à une incapacité à contrôler leur humeur. Certains ont commencé à avoir des hallucinations. Beaucoup se sont suicidés. Mais les militaires ne se rendaient souvent pas compte de ce qui se passait et traitaient les soldats pour des problèmes de santé mentale courants ou les punissaient pour leurs actes.

La lettre des sénateurs énumère deux pages de préoccupations concernant les effets à long terme des explosions sur la santé cérébrale. Il ordonne au ministère de la Défense de rendre compte d’ici fin février des efforts déployés pour résoudre le problème.

Un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter la lettre, affirmant que le ministère répondrait plutôt directement aux sénateurs.

Ce n’est pas la première fois que le Congrès fait pression pour que des mesures soient prises concernant l’exposition aux explosions. En 2018, le Congrès a adopté un projet de loi, présenté par Warren, qui obligeait le ministère de la Défense à mesurer l’intensité de l’explosion de ses armes et à étudier son effet sur le cerveau des troupes. Un deuxième projet de loi, en 2020, exigeait que l’armée commence à documenter l’exposition aux explosions des militaires dans leurs dossiers.

Poussé par ces mandats, le ministère de la Défense a entrepris ces dernières années 26 études sur l’exposition aux explosions et leurs effets sur la santé. En 2022, le département a créé un vaste effort, appelé Warfighter Brain Health Initiative, pour recueillir des informations sur le problème et recommander des solutions. Pour la première fois, il a publié un seuil de sécurité recommandé pour l’exposition aux explosions d’armes.

Cette année, l’armée commencera à faire passer des tests cognitifs à tous les nouveaux soldats et les retestera tous les cinq ans, pour détecter les signes de déclin mental. Les opérations spéciales prévoient de commencer à effectuer des tests pour leurs troupes plus fréquemment, tous les trois ans.

Mais les troupes affirment que les efforts déployés au sommet ont jusqu’à présent conduit à peu de changements dans la base. Les armes qui produisent des explosions à plus de deux fois la limite de sécurité recommandée sont encore largement utilisées. Les consignes de sécurité du Pentagone ne sont que des recommandations que les commandants sur le terrain sont libres de ne pas respecter. Et pendant l’entraînement, certains spectateurs sont encore inutilement exposés à des explosions cérébrales.

“Je veux des réponses sur ce que les chefs militaires ont fait” au cours des années qui ont suivi l’imposition des mandats par le Congrès, a déclaré Warren dans sa déclaration.

La science des blessures causées par les explosions est encore à l’étude. On ne sait pas encore clairement quels types d’explosions provoquent des lésions cérébrales, ni comment des explosions répétées peuvent aggraver le problème. On sait si peu de choses que le seuil de sécurité établi par le Pentagone en 2022 n’est basé sur aucune preuve scientifique et n’a peut-être que peu de rapport avec ce qui est réellement sûr.

Kathy Lee, directrice de la politique de santé cérébrale des combattants du département, a déclaré que lors des séances d’écoute avec les soldats, beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils considéraient la santé cérébrale comme importante, mais ne voulaient pas que les protocoles de sécurité diluent la formation.

« C’est probablement la plus grande préoccupation des commandants », a-t-elle déclaré. « Ils sont très inquiets au sujet de la santé cérébrale, mais où est la limite pour s’assurer que nous sommes forts et mortels et que nous pouvons défendre la patrie ?

Les carrières dans les armes de combat ont été définies pendant des générations par le travail autour des explosions d’armes, et changer la mentalité à l’égard des explosions nécessitera un changement culturel, a déclaré Lee.

Entre-temps, a-t-elle déclaré, le ministère intensifiait ses efforts pour suivre et traiter les lésions cérébrales.

Le suivi de l’exposition des militaires aux explosions, comme l’exige le Congrès, en est encore au stade de la planification, et il semble de plus en plus que le système n’impliquera pas un véritable suivi individuel de toutes les troupes.

Le Commandement des opérations spéciales prévoit d’équiper tous ses opérateurs de jauges qui mesurent et enregistrent chaque explosion. Mais le reste de l’armée s’oriente vers un système qui attribuerait à chaque militaire une dose estimée de souffle basée sur des hypothèses concernant son programme de formation et sa catégorie d’emploi.

Plusieurs chercheurs ont averti que l’application d’estimations larges pourrait facilement passer à côté d’expositions individuelles et saper l’intention de la loi.

De nombreux anciens combattants et leurs familles qui réclament davantage de protection pour les troupes considèrent l’ensemble des études et des recommandations de sécurité émanant du Pentagone comme de la poudre aux yeux.

« Le Pentagone n’a pas traité cette situation avec l’urgence qu’elle mérite », a déclaré Frank Larkin, un ancien agent des Navy SEAL et des services secrets.

Le fils de Larkin, qui a également rejoint les SEAL, s’est suicidé après avoir lutté contre la dépression et d’autres problèmes de comportement. Après sa mort, il a été révélé que son cerveau était criblé de dommages uniques observés uniquement chez les anciens combattants exposés aux explosions d’armes.

« Il y a des choses qu’ils peuvent faire maintenant pour faire la différence, et ils font patiner leurs roues », a déclaré Larkin à propos du Pentagone.

Il a prédit que l’armée continuerait ses activités comme d’habitude à moins d’être confrontée à des preuves accablantes de préjudice.

« Ils feront ce qu’ils ont toujours fait, jusqu’à ce que quelque chose fasse bouger le gouvernail et force le changement », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de science dure. D’ici là, ils ne voudront pas être dérangés. »

vers 2024 The New York Times Company