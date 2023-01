Les sénateurs critiquent Live Nation pour la domination de Ticketmaster

Live Nation était censé ouvrir les ventes à 1,5 million de fans vérifiés avant la vente de billets au grand public. Cependant, plus de 14 millions d’utilisateurs ont afflué sur le site de prévente, y compris des bots, provoquant des retards massifs et des verrouillages de site. En fin de compte, 2 millions de billets ont été vendus lors de la prévente et la vente au grand public a été annulée, ont indiqué des représentants de la société.

Live Nation, qui a fusionné avec Ticketmaster en 2010, fait l’objet de critiques de longue date concernant sa taille et sa puissance dans l’industrie du divertissement. Les opposants ont intensifié leurs plaintes en novembre lorsque les billets en prévente pour Swift’s Eras Tour ont été en proie à des perturbations et à des files d’attente lentes.

Live Nation possède Ticketmaster, le plus grand vendeur de billets au monde représentant environ 70 % de tous les billets vendus aux États-Unis. Il possède également des salles de concert et promeut des tournées, ce qui a conduit de nombreux opposants à qualifier son entreprise de monopole dans l’industrie.

Le président et directeur financier de Live Nation Entertainment, Joe Berchtold, et le directeur général de SeatGeek, Jack Groetzinger, écoutent le directeur général et président de Jam Productions, Jerry Mickelson, s’exprimer lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat intitulée “C’est le ticket : promouvoir la concurrence et protéger les consommateurs dans le divertissement en direct”. sur Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 24 janvier 2023.

Berchtold a déclaré mardi que la société possédait environ 5% des sites américains et a déclaré que Ticketmaster avait perdu, et non gagné, des parts de marché depuis sa fusion avec Live Nation.

Clyde Lawrence, chanteur et auteur-compositeur du groupe Lawrence, a dénoncé le contrôle de Live Nation sur différents aspects de l’entreprise, affirmant qu’en fin de compte, l’entreprise “négocie pour se payer”.

Lawrence a déclaré aux législateurs que si son groupe joue dans une salle Live Nation, ils sont tenus d’utiliser la société en tant que promoteur et doivent vendre des billets via Ticketmaster. Cela se traduit souvent par un coût initial plus élevé et des fractionnements principaux inférieurs à ceux d’un promoteur tiers, a-t-il déclaré.

Lawrence a également parlé d’un manque de transparence dans les frais de billet supplémentaires qui, selon lui, se situent en moyenne entre 40% et 50% du prix de base du billet. Berchtold a déclaré mardi que les sites fixaient le pourcentage des frais, mais a convenu que son entreprise pourrait être plus ouverte à propos de ces informations.

Berchtold a également souligné ce qu’il a dit être le problème croissant du scalping des billets.

L’audience de mardi prolonge l’attention bipartite sur l’action antitrust des sénateurs ces dernières années.

À la fin de l’année dernière, les législateurs ont réussi à adopter un projet de loi qui augmenterait les frais de dépôt de fusion sur les transactions importantes, augmentant ainsi les fonds pour les autorités fédérales qui examinent ces transactions. Klobuchar, qui a parrainé le projet de loi, a fait référence à cette législation dans ses remarques mardi comme un moyen d’aider ces agences à contester les accords potentiellement anticoncurrentiels.

Pourtant, le Congrès n’a jusqu’à présent pas réussi à adopter certaines des lois les plus ambitieuses qui créeraient de nouveaux garde-fous sur les pratiques concurrentielles, en particulier dans l’espace technologique. Malgré le soutien bipartisan, l’impasse montre à quel point il peut être difficile de mettre à jour ou d’ajouter des lois antitrust existantes, qui, selon de nombreux législateurs, ne sont pas suffisamment appliquées par les tribunaux telles qu’elles sont actuellement rédigées.

La fusion Live Nation-Ticketmaster a été approuvée par le ministère de la Justice sous l’administration Obama, avec certaines stipulations que la société nouvellement fusionnée a accepté de respecter, en vertu de ce qu’on appelle un décret de consentement. Cela obligeait Live Nation à se conformer à certaines exigences, comme ne pas exercer de représailles contre les salles de concert qui utilisaient une autre société de billetterie, pendant une période déterminée.

En 2020, Live Nation et le DOJ ont convenu de mettre à jour le décret de consentement et de le prolonger jusqu’en 2025, car le DOJ a déclaré que la société avait pris des mesures qu’elle considérait comme une violation de son accord antérieur.

Le régime actuel d’application des lois antitrust sous l’administration Biden a clairement indiqué qu’il préfère de loin les solutions structurelles, ou les ruptures, aux solutions comportementales telles que les décrets de consentement.