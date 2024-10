Les sénateurs cherchent à répondre à la croissance des besoins énergétiques de SC. Vont-ils soutenir une nouvelle usine de gaz naturel ?

Après des semaines d’audiences sur les besoins énergétiques projetés de la Caroline du Sud et comment aborder la croissance démographique et économique futureles sénateurs des États membres d’un comité spécial visent à préciser ce qu’ils souhaitent voir dans la législation énergétique.

Mais le produit final de ce que le Sénat de l’État examinera ou même adoptera n’est pas attendu avant l’année prochaine.

Parmi les considérations figure un projet commun entre Dominion Energy et la société publique Santee Cooper, visant à faciliter le processus d’appel pour l’approbation des conduites de gaz et à savoir s’il convient d’utiliser les réacteurs nucléaires VC Summer inachevés pour fournir de l’électricité aux centres de données.

Cette année, les législateurs ont travaillé sur la manière de répondre aux besoins énergétiques de l’État à mesure que la population de l’État augmente. L’état House a adopté plus tôt cette année un paquet énergétique cela comprenait notamment l’autorisation de Dominion Energy et du service public d’électricité appartenant à l’État de Santee Cooper de construire une usine de gaz naturel à Canadys, dans le comté de Colleton.

Entre autres éléments, la législation réduirait également le nombre de membres siégeant à la Commission de la fonction publique, qui fixe les tarifs d’électricité pour les services publics appartenant à des investisseurs.

Mais le Le Sénat de l’État n’a pas aimé le rythme auquel le projet de loi a progressé avec au cours du printemps et a choisi de bloquer la version de la Chambre tout en demandant à un groupe de travail de sénateurs de proposer leur propre version à soumettre à l’examen de la Chambre haute.

Le groupe de travail s’est réuni au cours des derniers mois et devrait se poursuivre jusqu’à la fin octobre. Le projet de texte d’une éventuelle proposition de projet de loi sur l’énergie du Sénat de l’État commencera à être rédigé alors que les sénateurs espèrent avoir un produit prêt d’ici janvier ou février de l’année prochaine.

Parmi les positions politiques que les sénateurs du comité envisagent de prendre, il y a celle de permettre à Santee Cooper de s’associer à Dominion Energy pour construire une usine à gaz commune. Mais les sénateurs n’envisagent pas de préciser l’emplacement du Canada.

« Non seulement nous ne voulons pas identifier un site spécifique, mais nous ne voulons pas non plus envoyer le message à la (Commission de la fonction publique) que c’est une affaire accomplie et que vous n’avez plus besoin de la remettre en question », a déclaré le Sénat. Le chef de la majorité Shane Massey, qui copréside le comité sénatorial.

L’emplacement proposé de Canadys inquiète la sénatrice d’État Margie Bright Matthews et elle affirme que Dominion doit procéder au nettoyage des usines précédentes dans le comté de Colleton.

« Je ne veux pas que mes régions pauvres servent de canal pour donner de l’énergie à d’autres régions pour y parvenir, et qu’ensuite mon peuple meure de cancers et de toutes ces autres choses », a déclaré Bright Matthews.

Les sénateurs du comité souhaitent également explorer le langage législatif sur la manière d’accélérer le processus d’autorisation et d’appel pour les conduites de gaz.

« Nous avons définitivement besoin de plus de gaz dans l’État, pour essayer d’accélérer ce processus », a déclaré Massey.

« Je pense que nous devons voir quel est le libellé suggéré par ce personnel, puis bricoler cela », a déclaré Massey à propos des permis pour les projets de conduites de gaz.

La quantité d’électricité dont auront besoin les grands utilisateurs d’énergie, tels que les centres de données qui envisagent de venir dans l’État, a fait partie des discussions au cours des derniers mois.

« À tout le moins, si les grands consommateurs d’énergie sont l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons toute cette conversation sur la génération accrue, ce qui semble être le cas en écoutant tous les témoignages, à tout le moins, ils doivent contribuer plus que les clients résidentiels », a déclaré Massey.

Le bâtiment de confinement inachevé du réacteur de l’unité 2 de la centrale nucléaire VC Summer, septembre 2024. Le projet d’expansion nucléaire n’a jamais été terminé. Il a été abandonné en 2017 en raison de retards de construction et de dépassements de coûts.

Les sénateurs ne voudront peut-être pas se lancer à fond dans le redémarrage du projet de réacteur VC Summer. Santee Cooper et SCANA se sont associés pour construire deux autres réacteurs nucléaires au VC Summer. Mais après que 9 milliards de dollars aient été dépensés, le projet a été abandonné en raison de dépassements de coûts de construction.

Un projet similaire est en cours d’exécution en Géorgie, et des centrales nucléaires dans d’autres régions du pays sont en cours de redémarrage pour répondre à la croissance des centres de données.

UN rapport de deux membres du Conseil consultatif nucléaire du gouverneur a déclaré que les bâtiments partiellement achevés ne montrent « aucune dégradation, corrosion » ou béton écaillé sur le site VC Summer, au nord-ouest de Columbia.

Les sénateurs du groupe de travail envisagent désormais de mener une étude plus approfondie pour déterminer si le projet de réacteur pourrait démarrer.

« L’idée que nous chercherions des raisons de ne pas le faire, au lieu de saisir énergiquement cette opportunité, m’est inconcevable », a déclaré le sénateur Tom Davis, R-Beaufort, qui a demandé si le projet VC Summer pouvait redémarrer. au profit des centres de données. « Je ne comprends pas le sentiment de réticence qu’il y a. C’est peut-être une gueule de bois de 2017 et le fait que nous nous sommes fait avoir, et peut-être que nous sommes toujours contrariés par cela, mais nous devons être lucides à ce sujet. Nous disposons d’un actif dans le sol qui, au moins d’après une analyse préliminaire, indique qu’il est toujours utilisable.

Les sénateurs examineront également si la Caroline du Sud devrait participer aux marchés pour acheter ou vendre son excédent d’énergie.

Pourtant, Massey pense que le produit global du Sénat sera plus court que la version de la Chambre adoptée plus tôt cette année. Les sénateurs pourraient commencer à examiner un projet de loi formel en janvier ou février. Le comité avait espéré terminer ses travaux avant novembre, mais il pourrait finir par travailler au cours des deux derniers mois de l’année.

« Je pense que nous ferons certaines des choses que la Chambre a faites. Nous ferons quelques choses supplémentaires, mais je suppose que la longueur totale sera moindre », a déclaré Massey.

« Vous en emporterez probablement quelques-uns. Vous y ajouterez probablement d’autres au fur et à mesure. Mais il s’agit de la partie fabrication des saucisses du processus », a ajouté Massey.