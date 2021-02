WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et un groupe de 10 républicains du Sénat ont proposé des propositions concurrentes pour aider les États-Unis à répondre à la pandémie de coronavirus et à apporter une aide économique aux entreprises et aux familles.

Le président rencontre les sénateurs lundi à la Maison Blanche dans ce que l’attachée de presse Jen Psaki a décrit comme «un échange d’idées» et non un forum pour que Biden «fasse ou accepte une offre». Pendant ce temps, les dirigeants démocrates du Congrès jettent les bases de l’adoption de la proposition de Biden dans les semaines à venir.

Les chiffres principaux sont les suivants: le plan de Biden prévoit un montant supplémentaire de 1,9 billion de dollars en dépenses fédérales. Les 10 sénateurs du GOP réclament environ 618 milliards de dollars de dépenses fédérales.

L’aide viendrait s’ajouter au paquet de 900 milliards de dollars sur les coronavirus que le Congrès a adopté en décembre et au paquet de 2,2 billions de dollars adopté en mars.

Un regard sur les différences majeures:

AIDE AUX INDIVIDUS

Biden propose des chèques de 1 400 $ pour les personnes gagnant moins de 75 000 $. Le montant serait de 2 800 $ pour les couples gagnant moins de 150 000 $.

Les 10 sénateurs du GOP demandent des chèques de 1 000 $. Ils iraient à des personnes gagnant moins de 40 000 $ par année et commenceraient à disparaître progressivement avec un plafond fixe de 50 000 $ par année. Le paiement passerait à 2 000 $ pour les couples gagnant jusqu’à 80 000 $ et disparaîtrait progressivement avec un plafond fixe de 100 000 $ par année.

AIDE AUX GOUVERNEMENTS D’ÉTAT ET LOCAUX

Le cadre de Biden enverrait 350 milliards de dollars aux gouvernements des États et locaux pour atténuer les coupures dans les services et maintenir la police, les pompiers et d’autres travailleurs du secteur public au travail.

Les sénateurs républicains n’ont inclus aucun soulagement direct aux gouvernements des États et locaux dans leur proposition. Il y a eu une forte résistance dans le GOP à une telle assistance, avec beaucoup arguant qu’elle récompenserait les états pour la mauvaise gestion budgétaire.

AIDE AUX ÉCOLES

Biden propose 170 milliards de dollars pour l’éducation. La plupart de cet argent irait aux écoles pour les élèves de la maternelle à la 12e année pour compenser les dépenses nécessaires pour rouvrir en toute sécurité. Environ 35 milliards de dollars seraient destinés aux universités et aux collèges communautaires.

L’histoire continue

Le plan des républicains prévoit 20 milliards de dollars pour les écoles desservant les élèves de la maternelle à la 12e année dans le cadre d’une initiative visant à ramener les enfants à l’école.

HAUSSE DE SALAIRE MINIMUM

Le plan de Biden comprend une augmentation progressive du salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure. Le plan des sénateurs du GOP ne traite pas du salaire minimum fédéral, qui s’élève maintenant à 7,25 $ l’heure.

SOINS ENFANTS

Biden propose 40 milliards de dollars de dépenses fédérales pour la garde d’enfants. À l’intérieur de ce montant, 25 milliards de dollars iraient à un «fonds de stabilisation d’urgence» pour aider les fournisseurs de services de garde à compenser les dépenses nécessaires pour rouvrir ou rester ouverts. Un montant supplémentaire de 15 milliards de dollars irait à un programme de subvention globale de longue date qui subventionne les frais de garde d’enfants pour les familles à faible revenu avec enfants de moins de 13 ans. Biden appelle également à l’augmentation des crédits d’impôt pour aider à couvrir les frais de garde d’enfants.

Les 10 sénateurs du GOP demandent un coup de pouce de 20 milliards de dollars à ce programme de subventions globales.

ASSURANCE CHÔMAGE

Biden veut une prestation d’assurance-chômage de 400 $ par semaine, une augmentation de 100 $ par rapport à la loi actuelle, jusqu’en septembre. Son plan élargirait également l’admissibilité pour inclure les travailleurs autonomes, tels que les chauffeurs de covoiturage qui ne sont généralement pas admissibles aux prestations d’assurance-chômage.

Le plan GOP étend également les prestations de chômage, mais à 300 $ par semaine jusqu’au 30 juin.

VACCINS ET TESTS

Les deux propositions fournissent 160 milliards de dollars pour stimuler les vaccinations et les tests COVID-19, permettant essentiellement au pays de lancer des centres de vaccination, d’acheter des tests plus rapides, d’élargir la capacité des laboratoires et d’acheter des équipements de protection individuelle pour les premiers intervenants.