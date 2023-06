Les sénateurs appellent PGA Tour, des responsables saoudiens pour témoigner de l’accord proposé

Blumenthal a exprimé un intérêt particulier à savoir si le PGA Tour mérite de conserver son statut à but non lucratif exonéré d’impôt en tant qu’association commerciale qui profite à ses membres.

Signe de la gravité de l’enquête, Blumenthal a déclaré plus tard à CBS que si le PGA Tour ou le LIV ne fournissaient pas les informations qu’il recherche, il serait prêt à utiliser « n’importe lequel des outils à notre disposition, y compris les citations à comparaître et les audiences ». , des recommandations d’action et de législation. »

Il a donné Norman et Monahan jusqu’au 26 juin pour fournir des centaines de documents et de communications internes.

Celui-ci ne fait pas exception. Plus tôt ce mois-ci, Blumenthal a annoncé son intention d’utiliser le comité pour enquêter sur la fusion entre le PGA Tour et le LIV soutenu par l’Arabie saoudite à la lumière de l’Arabie saoudite. Abus des droits de l’homme .

Le sous-comité des enquêtes a une large compétence pour enquêter sur tout, des abus des entreprises au gaspillage du gouvernement. Mais les audiences du comité sont relativement rares – celle-ci ne sera que la deuxième cette année – et elles marquent généralement la première phase d’une enquête plus longue.

« Les fans, les joueurs et les citoyens concernés ont de nombreuses questions sur l’accord prévu entre le PGA Tour et LIV Golf », a déclaré Johnson dans un communiqué. « J’ai hâte d’entendre les témoignages des personnes les mieux placées pour donner au public un aperçu de l’état actuel du golf professionnel. »

Dans un lettre à Monahan mercredi, les sénateurs ont déclaré que le sous-comité examinerait l’accord proposé et « l’investissement du fonds saoudien dans le golf aux États-Unis, l’avenir du LIV Golf financé par le PIF, les risques associés à l’investissement d’un gouvernement étranger dans les institutions culturelles américaines , et les implications de cet accord prévu sur le golf professionnel aux États-Unis à l’avenir. »

Blumenthal, D-Conn., Et Johnson, R-Wisc., ont demandé le témoignage du commissaire de la tournée, Jay Monahan, du PDG de LIV Golf, Greg Norman, et de Yasir al-Rumayyan du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

Le sénateur Richard Blumenthal et le sénateur Ron Johnson, respectivement président et membre de premier plan du sous-comité permanent d’enquête de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, ont déclaré que la commission tiendra une audience le 11 juillet sur la fusion.

Plus tôt ce mois-ci, le PGA Tour a annoncé l’accord avec son rival soutenu par l’Arabie saoudite qui mettrait fin au litige en cours entre les deux entités. Les entités ont déclaré qu’elles fusionneraient leurs activités commerciales pour former une entreprise plus grande, qui sera bientôt nommée et présidée par Al-Rumayyan.

Monahan, qui a été nommé futur commissaire de la nouvelle entité, a récemment effectué une un congé pendant qu’il récupère d’une condition médicale. La nature de la condition médicale n’a jusqu’à présent pas été précisée.

À la suite de l’annonce de l’accord – qui a été une surprise après des mois de querelles et de poursuites judiciaires – les responsables américains ont commencé à faire pression pour obtenir plus d’informations sur la genèse de l’accord et ce qu’il signifie pour le sport.

Les sens démocrates Elizabeth Warren du Massachusetts et Ron Wyden de l’Oregon ont soulevé la semaine dernière des préoccupations antitrust, demandant au ministère de la Justice d’enquêter sur l’accord. Peu de temps après, la division antitrust du DOJ a informé le PGA Tour qu’elle examinerait le projet de fusion.

À l’époque, le PGA Tour a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes convaincus qu’une fois que toutes les parties prenantes en apprendront davantage sur la manière dont le PGA TOUR dirigera cette nouvelle entreprise, elles comprendront comment cela profite à nos joueurs, à nos fans et à notre sport tout en protégeant l’Américain. l’institution du golf. »

La tournée a également insisté sur le fait que l’accord n’est pas une fusion et que le fonds saoudien sera un investisseur minoritaire.

L’accord proposé a suscité des questions à tous les niveaux. Le PGA Tour et le LIV Golf échangeaient des barbes depuis un certain temps, et les deux ligues avaient affirmé que les contrats et les politiques de l’autre restreignaient les talents de golf et étouffaient la concurrence.

Les golfeurs ont été divisés entre les deux organisations, car certains ont quitté la tournée pour les chèques de paie élevés distribués par LIV.

Depuis son lancement en 2022, LIV a été embourbé dans la controverse et la critique. Le Fonds d’investissement public n’est en fait pas une société publique, comme son nom pourrait le suggérer. Il s’agit d’un fonds souverain contrôlé par le prince héritier saoudien, Muhammed bin Salman.

Le fonds a été accusé de « sportswashing », essayant d’utiliser LIV Golf pour améliorer l’image de la nation riche en pétrole et détourner l’attention de l’histoire des violations des droits de l’homme du royaume.